Наслідки ворожого удару по приватному сектору Краматорська. ФОТОрепортаж

Ворог ударив по приватному сектору Краматорська Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вночі знов тероризувала населення Краматорська - обстріляла приватний сектор. Обійшлося без постраждалих. З’ясовує наслідки руйнувань", - йдеться у повідомленні.

















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Як повідомлялося, вночі 15 травня у Краматорську прогриміли вибухи. Зранку глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що напередодні росіяни двічі запускали ракети по Краматорську.