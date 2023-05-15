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Наслідки ворожого удару по приватному сектору Краматорська. ФОТОрепортаж

Ворог ударив по приватному сектору Краматорська Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія вночі знов тероризувала населення Краматорська - обстріляла приватний сектор. Обійшлося без постраждалих. З’ясовує наслідки руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Наслідки ворожого удару по приватному сектору Краматорська 01
Наслідки ворожого удару по приватному сектору Краматорська 02
Наслідки ворожого удару по приватному сектору Краматорська 03
Наслідки ворожого удару по приватному сектору Краматорська 04
Наслідки ворожого удару по приватному сектору Краматорська 05
Наслідки ворожого удару по приватному сектору Краматорська 06
Наслідки ворожого удару по приватному сектору Краматорська 07
Наслідки ворожого удару по приватному сектору Краматорська 08

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Як повідомлялося, вночі 15 травня у Краматорську прогриміли вибухи. Зранку глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що напередодні росіяни двічі запускали ракети по Краматорську.

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28428)


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15.05.2023 10:44 Відповісти
 
 