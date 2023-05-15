Наслідки ворожого удару по приватному сектору Краматорська. ФОТОрепортаж
Ворог ударив по приватному сектору Краматорська Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія вночі знов тероризувала населення Краматорська - обстріляла приватний сектор. Обійшлося без постраждалих. З’ясовує наслідки руйнувань", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, вночі 15 травня у Краматорську прогриміли вибухи. Зранку глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що напередодні росіяни двічі запускали ракети по Краматорську.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар15.05.2023 10:44 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль