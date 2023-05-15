Наслідки ракетних обстрілів Тернопільщини: знищено дачний кооператив та майже 50 автомобілів. ФОТО

У суботу, 13 травня, та вранці у неділю, 14 травня, росіяни атакували Тернопіль та передмістя. Були прильоти у складські приміщення, пошкодженні також цивільні будинки.

Про це під час брифінгу повідомили начальник ОВА Володимир Труш, начальник ГУ ДСНС Віктор Маслей та міський голова Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.

Ввечері 13 травня, під час першої повітряної тривоги ворожа ракета пошкодила складське приміщення. Площа загоряння склала 50 тис. м². Пожежники боролися з вогнем практично дві доби. На складі зберігалися товари різних підприємств, а також гуманітарна допомога. Збитки також підраховуватиме спеціальна комісія.

Наступні прильоти були о 5.00 в Тернопільську та Великогаївську громаду. Знищено дачний кооператив, комерційну структуру та її автопарк. Загалом пошкоджено майже 50 автівок у Тернополі.

На щастя, обійшлося без загиблих. Проте внаслідок російської атаки травмовані люди. Один чоловік отримав осколкові поранення, він отримав меддопомогу і лікується вдома. Ще один потерпілий отримав 30% опіків, його перевели у Львівський опіковий центр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Тернополі пожежу після обстрілів міста ліквідували з використанням робота, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Станом на ранок 15 травня вже є 43 звернення підприємців і тернополян, які зафіксували завдані збитки через обстріл росіян. Є звернення також по пошкодженню житлового будинку.

Крім того, за словами начальника ГУНП Тернопільщини Олександр Богомол, поліція розпочала пошуки людей, які оприлюднили відео з моментом ракетного обстрілу Тернополя.

"Не можна знімати відео прильотів чи їх наслідків та показувати в соцмережах. Це допомога ворогу. Ми цих людей знайдемо та притягнемо до відповідальності. Ці речі виставляти не можна", – наголосив головний поліцейський області.





