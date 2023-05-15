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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Наслідки ракетних обстрілів Тернопільщини: знищено дачний кооператив та майже 50 автомобілів. ФОТО

У суботу, 13 травня, та вранці у неділю, 14 травня, росіяни атакували Тернопіль та передмістя. Були прильоти у складські приміщення, пошкодженні також цивільні будинки.

Про це під час брифінгу повідомили начальник ОВА Володимир Труш, начальник ГУ ДСНС Віктор Маслей та міський голова Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.

Ввечері 13 травня, під час першої повітряної тривоги ворожа ракета пошкодила складське приміщення. Площа загоряння склала 50 тис. м². Пожежники боролися з вогнем практично дві доби. На складі зберігалися товари різних підприємств, а також гуманітарна допомога. Збитки також підраховуватиме спеціальна комісія.

Наступні прильоти були о 5.00 в Тернопільську та Великогаївську громаду. Знищено дачний кооператив, комерційну структуру та її автопарк. Загалом пошкоджено майже 50 автівок у Тернополі.

На щастя, обійшлося без загиблих. Проте внаслідок російської атаки травмовані люди. Один чоловік отримав осколкові поранення, він отримав меддопомогу і лікується вдома. Ще один потерпілий отримав 30% опіків, його перевели у Львівський опіковий центр.

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Станом на ранок 15 травня вже є 43 звернення підприємців і тернополян, які зафіксували завдані збитки через обстріл росіян. Є звернення також по пошкодженню житлового будинку.

Крім того, за словами начальника ГУНП Тернопільщини Олександр Богомол, поліція розпочала пошуки людей, які оприлюднили відео з моментом ракетного обстрілу Тернополя.

"Не можна знімати відео прильотів чи їх наслідків та показувати в соцмережах. Це допомога ворогу. Ми цих людей знайдемо та притягнемо до відповідальності. Ці речі виставляти не можна", – наголосив головний поліцейський області.

Наслідки ракетних обстрілів Тернопільщини: знищено дачний кооператив та майже 50 автомобілів 01
Наслідки ракетних обстрілів Тернопільщини: знищено дачний кооператив та майже 50 автомобілів 02
Наслідки ракетних обстрілів Тернопільщини: знищено дачний кооператив та майже 50 автомобілів 03

Автор: 

обстріл (28428) Тернопіль (401) Надал Сергій (45) Труш Володимир (21) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+18
Серед українців навіть в західних регіонах є десятки тисяч українофобів-навідників (особливо під виглядом переселенців). І з цим треба щось робити. Українці повинні зняти рожеві окуляри та телемарафонну локшину і врешті решт подорослішати. Вороги розгулюють посеред нас. Люди, будьте пильними!
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15.05.2023 11:49
+11
Вармарам московіі не хочеться , щоби украінці жили заможніше від кацапськоі рвані і срані,
тому вони намагаються перетворити нашу краіну в суцільні руїни ,
а украінську націю знищити 😠
Нічого у вас , кончені кацапи , не вийде , бо ми сильніші від вас і повбиваємо всіх , хто прийде на нашу землю 😡
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15.05.2023 11:40
+9
Пуйло так і казав 24.02.22 що в його плани не входить окупація України. Під цими словами потрібно розуміти, що в його плани входить суцільна фізична руйнація і депопуляція України, чим вже майже півтора роки орки і займаються в Україні. Під денацифікацією він розуміє тотальне знищення українців і усього, що з ними пов'язано. Усі рашистськи канали цілодобово виховують ненависть до української цивілізації. Фашизм і нацизм у чистому вигляді. Андрофаги одним словом.
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15.05.2023 11:56
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Це склад гумдопомоги 🙁
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15.05.2023 11:41 Відповісти
Боєкомплект в картонних коробках?!
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15.05.2023 12:13 Відповісти
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15.05.2023 11:44 Відповісти
Схоже на цех якогось підприємства. Видно путі електромостового крана.
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15.05.2023 12:03 Відповісти
Купа на першому фото - це двигуни до китайських мотоблоків.
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15.05.2023 12:40 Відповісти
Вармарам московіі не хочеться , щоби украінці жили заможніше від кацапськоі рвані і срані,
тому вони намагаються перетворити нашу краіну в суцільні руїни ,
а украінську націю знищити 😠
Нічого у вас , кончені кацапи , не вийде , бо ми сильніші від вас і повбиваємо всіх , хто прийде на нашу землю 😡
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15.05.2023 11:40 Відповісти
Пуйло так і казав 24.02.22 що в його плани не входить окупація України. Під цими словами потрібно розуміти, що в його плани входить суцільна фізична руйнація і депопуляція України, чим вже майже півтора роки орки і займаються в Україні. Під денацифікацією він розуміє тотальне знищення українців і усього, що з ними пов'язано. Усі рашистськи канали цілодобово виховують ненависть до української цивілізації. Фашизм і нацизм у чистому вигляді. Андрофаги одним словом.
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15.05.2023 11:56 Відповісти
Може пора будувати склади під землею ? А на землі - парки
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15.05.2023 11:45 Відповісти
Серед українців навіть в західних регіонах є десятки тисяч українофобів-навідників (особливо під виглядом переселенців). І з цим треба щось робити. Українці повинні зняти рожеві окуляри та телемарафонну локшину і врешті решт подорослішати. Вороги розгулюють посеред нас. Люди, будьте пильними!
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15.05.2023 11:49 Відповісти
Нажаль, навідники і були.., і є, і будуть..Тут однієї пильності недостатньо..
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15.05.2023 12:07 Відповісти
если бы им давали пожизненное - был бы толк....
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15.05.2023 20:03 Відповісти
 
 