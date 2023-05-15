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Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти застосували авіацію та "Іскандери" проти цивільного населення. ФОТОрепортаж

Окупанти застосували авіацію та "Іскандери" проти цивільного населення Донеччини, серед поранених - дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, поліцейські задокументували 18 порушень законів і звичаїв війни з боку російських військ за добу. Внаслідок атак є постраждалі.

"Армія РФ вдарила по 13 населених пунктах - містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Малотаранівка й Північне, селах Времівка, Дружба, Карлівка, Уманське. Ворог завдав ударів з авіації, ракетних комплексів "Іскандер", реактивних систем залпового вогню, артилерії", - йдеться у повідомленні.

Знищено та пошкоджено 64 цивільних об’єкти - 57 житлових будинків, критичну інфраструктуру, автомобілі.

Костянтинівку окупанти атакували вчора крилатою ракетою "Іскандер-К". Двоє людей дістали поранення, руйнувань зазнали 10 приватних осель і 6 багатоквартирних будинків, газопроводи та газорозподільний пункт. Крім того, сьогодні вночі місто обстріляли двома ракетами С-300, пошкодили будинок і школу. За попередніми даними, люди не постраждали.

Також читайте: Доба на Донеччині: Рашисти били по Краматорську, Авдіївці, Кураховому та інших громадах. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти застосували авіацію та Іскандери проти цивільного населення 01
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти застосували авіацію та Іскандери проти цивільного населення 02
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти застосували авіацію та Іскандери проти цивільного населення 03
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти застосували авіацію та Іскандери проти цивільного населення 04
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти застосували авіацію та Іскандери проти цивільного населення 05
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти застосували авіацію та Іскандери проти цивільного населення 06
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти застосували авіацію та Іскандери проти цивільного населення 07
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти застосували авіацію та Іскандери проти цивільного населення 08
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти застосували авіацію та Іскандери проти цивільного населення 09
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти застосували авіацію та Іскандери проти цивільного населення 10
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти застосували авіацію та Іскандери проти цивільного населення 11
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти застосували авіацію та Іскандери проти цивільного населення 12

Російські військові поцілили ракетою по Малотаранівці, пошкодили 16 приватних будинків. Інформація про постраждалих не надходила.

З артилерії росіяни накрили Курахове, поранили трьох цивільних мешканців, зокрема дитину. Постраждали приватні та багатоквартирні будинки, адмінбудівлі.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Автор: 

обстріл (28428) Нацполіція (15163) Донецька область (8440)


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"Героически" руспокидьки бьют по беззащитным гражданским, и медальки себе цепляют за "подвиги"
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15.05.2023 11:48 Відповісти
У Донецькій області ворог скинув бомбу вагою у три тони. У воронку може поміститись триповерховий будинок. Бомба прилетіла на фермерське підприємство-де не було жодної військової техніки. Такий самий геноцид,як і у 33-му році. Тільки тоді був голод,а зараз замість нього ракети.
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15.05.2023 11:49 Відповісти
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15.05.2023 11:55 Відповісти
какое там население, избиратели регионалов и ждуны
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15.05.2023 12:00 Відповісти
 
 