Рашисти вдарили по лікарні в Авдіївці, загинули 4 особи, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли Авдіївку та влучили у лікарню, внаслідок чого загинули 4 особи.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню" ,- йдеться в повідомленні.

Кириленко закликав громадян евакуюватися.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти застосували авіацію та "Іскандери" проти цивільного населення. ФОТОрепортаж









