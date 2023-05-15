УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7827 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
2 720 3

Рашисти вдарили по лікарні в Авдіївці, загинули 4 особи, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли Авдіївку та влучили у лікарню, внаслідок чого загинули 4 особи.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню" ,- йдеться в повідомленні.

Кириленко закликав громадян евакуюватися.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти застосували авіацію та "Іскандери" проти цивільного населення. ФОТОрепортаж

Рашисти вдарили по лікарні в Авдіївці, загинули 4 особи, - ОВА 01
Рашисти вдарили по лікарні в Авдіївці, загинули 4 особи, - ОВА 02
Рашисти вдарили по лікарні в Авдіївці, загинули 4 особи, - ОВА 03
Рашисти вдарили по лікарні в Авдіївці, загинули 4 особи, - ОВА 04
Рашисти вдарили по лікарні в Авдіївці, загинули 4 особи, - ОВА 05

Автор: 

обстріл (28428) Авдіївка (2342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виродки !
показати весь коментар
15.05.2023 12:06 Відповісти
Кляті москалі, що б їх діти помирали не народившись!
показати весь коментар
15.05.2023 12:31 Відповісти
Щоб здохло у пекельних муках криваве ***** з очами каналізаційного щура разом зі своїм генетичним сміттям - кацапами.
показати весь коментар
15.05.2023 12:46 Відповісти
 
 