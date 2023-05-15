Рашисти вдарили по лікарні в Авдіївці, загинули 4 особи, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російські загарбники обстріляли Авдіївку та влучили у лікарню, внаслідок чого загинули 4 особи.
Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"Четверо людей загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню" ,- йдеться в повідомленні.
Кириленко закликав громадян евакуюватися.
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Hulio
показати весь коментар15.05.2023 12:06 Відповісти Мені подобається 4
Olena Maslova
показати весь коментар15.05.2023 12:31 Відповісти Мені подобається 2
Иллария Соняшникова
показати весь коментар15.05.2023 12:46 Відповісти Мені подобається 2
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