23 експравоохоронцям із Маріуполя оголосили про підозру у державній зраді, - ДБР. ФОТО

23 колишнім правоохоронцям з Маріуполя, які пішли на співпрацю з росіянами та обійняли посади у так званих правоохоронних органах окупантів, заочно повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що після захоплення Маріуполя зрадники добровільно одягли ворожий камуфляж з розпізнавальними знаками окупантів", - ідеться у повідомленні.

Вони виконували вказівки росіян, здійснювали фільтраційні заходи на території Іллічівського, Приморського та Жовтневого районів Маріуполя.

Також "міліціонери" брали участь у масових заходах загарбників, надавали коментарі російським пропагандистам, критикуючи владу України та агітуючи підтримувати російський режим.

23 колишнім правоохоронцям повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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