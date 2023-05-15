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Новини Фото Агресія Росії проти України
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23 експравоохоронцям із Маріуполя оголосили про підозру у державній зраді, - ДБР. ФОТО

23 колишнім правоохоронцям з Маріуполя, які пішли на співпрацю з росіянами та обійняли посади у так званих правоохоронних органах окупантів, заочно повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що після захоплення Маріуполя зрадники добровільно одягли ворожий камуфляж з розпізнавальними знаками окупантів", - ідеться у повідомленні.

Вони виконували вказівки росіян, здійснювали фільтраційні заходи на території Іллічівського, Приморського та Жовтневого районів Маріуполя.

Також "міліціонери" брали участь у масових заходах загарбників, надавали коментарі російським пропагандистам, критикуючи владу України та агітуючи підтримувати російський режим.

23 колишнім правоохоронцям повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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23 експравоохоронцям із Маріуполя оголосили про підозру у державній зраді, - ДБР 01
23 експравоохоронцям із Маріуполя оголосили про підозру у державній зраді, - ДБР 02

Автор: 

державна зрада (1685) ДБР (3488)


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их там в разы больше, только когда посадки?
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15.05.2023 12:10 Відповісти
всё вспоминаю Джамала - он или погиб защищая Украину, или как орловский мусор служит паРаше...???
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15.05.2023 12:15 Відповісти
Мусора - це перші зрадники. Як говорив один мій приятель: -"якщо на х*й намотати десятидолларову купюру - то мусор буде її смоктати.."
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15.05.2023 12:17 Відповісти
А чого писки заблюрили? І де імена та прізвища?
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15.05.2023 12:19 Відповісти
"Чемпіони" у державній зраді: поліцаї, прокурори, судді, СБУ, "регіонали", Слуги Народу
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15.05.2023 13:35 Відповісти
Я завжди казав, що мусора слугують будь-якій владі. Вони природньо є антагоністами населенню, і це ні погано, ні добре. З одного боку вони можуть запобігати злочинності, з іншого- процент зрадників в МВС в рази більший ніж в інших силових структурах. Їх як правило недолюблює населення, і вони завжди на видноті, тому заникатись як СБУшникам у них не вийде. Як вихід, до якого вони морально вже готові, мусора переходять на бік окупанта. Їм все одно, за що їх ненавидять: хоч за хабарі, хоч за зраду. Але вихід у світі вже знайдений. Це ТрО. Мало хто знає, але однією з головних функцій ТрО як то: допомога армії, формування підпілля, є унеможливлення переходу мусорів на бік ворога. І методи ці аж ніяк не гуманні. При першій же загрозі зради знищується рідня, майно, цінні документи мусора, і він це знає, що є запорукою того, що він тричі подумає перш ніж зробить фатальну помилку. Тому коли хтось вимагає відправляти мусорів на передову, він діє абсолютно розумно і логічно. Мусор має максимально пролити ворожу кров, і пам'ятати про рідню в тилу, яка під є під спеціально опікою ТрО . Так бажання перейти на бік ворога значно зменшиться.
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15.05.2023 15:17 Відповісти
 
 