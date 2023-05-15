На Черкащині затримали "тіктокера", який "зливав" у соцмережу локації Сил оборони, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області блогера, який незаконно поширював інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що він особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами.

Потім отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації. За лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські Телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тис. підписників.

Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад пів мільйона користувачів.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність. Свої злочинні дії він пояснював бажанням "наростити" аудиторію.

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Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшої "публікації" відзнятого відео.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

До суду направлено обвинувальний акт. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.





