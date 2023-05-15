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На Черкащині затримали "тіктокера", який "зливав" у соцмережу локації Сил оборони, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області блогера, який незаконно поширював інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що він особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами.

Потім отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації. За лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські Телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тис. підписників.

Крім того, на персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад пів мільйона користувачів.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження блогера і припинили його незаконну діяльність. Свої злочинні дії він пояснював бажанням "наростити" аудиторію.

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Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшої "публікації" відзнятого відео.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

До суду направлено обвинувальний акт. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

На Черкащині затримали тіктокера, який зливав у соцмережу локації Сил оборони, - СБУ 01
На Черкащині затримали тіктокера, який зливав у соцмережу локації Сил оборони, - СБУ 02
На Черкащині затримали тіктокера, який зливав у соцмережу локації Сил оборони, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (12809) Чернігівська область (905)


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Топ коментарі
+14
Хай цей даун 10 років книжки чітає, без права користування гаджетами
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15.05.2023 15:05
+12
Ну ви і садист. Книжки? Якби він їх читав, то такої хйні не було би.
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15.05.2023 15:17
+8
Як що у людей після року прильтів макітри пусті, то СБУ їм не допоможе
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15.05.2023 15:11
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Хай цей даун 10 років книжки чітає, без права користування гаджетами
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15.05.2023 15:05 Відповісти
Тільки молотком в лоб. Решта-без користі.
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15.05.2023 15:14 Відповісти
Ну ви і садист. Книжки? Якби він їх читав, то такої хйні не було би.
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15.05.2023 15:17 Відповісти
Дауну 8 років,справжнім коригувальникам 5.
Щоб нікого не скривдити.
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15.05.2023 16:17 Відповісти
На бутылку ******
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15.05.2023 15:05 Відповісти
відірвати йому тік-токи і в тюрягу на 5 років!
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15.05.2023 15:05 Відповісти
При спробі втечі або під час спроби опору здійснення арешту ...
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15.05.2023 15:29 Відповісти
Вибачте,але за лічені хвилини не тік токери повинні були розповсюдити, а СБУ уже у двері виродка стукати. Скільки не проси, люди шукають сенсації, це стосується і державних діячів
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15.05.2023 15:06 Відповісти
Як що у людей після року прильтів макітри пусті, то СБУ їм не допоможе
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15.05.2023 15:11 Відповісти
СБУ працювати повинне на упередження, а не так як є. Рік війни, штат таки не малий і знати чим дихає група ризику чи запроданці таки просто зобов'язані.
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15.05.2023 15:18 Відповісти
Ну, як упередити?. Хоча, торік, до знайомого знайомих підійшли і перевірили телефон, який він тримав у руках не в тому місці.
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15.05.2023 15:38 Відповісти
Ця тварина не варта життя
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15.05.2023 15:07 Відповісти
Сподіваюся - дійде до вироку...
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15.05.2023 15:10 Відповісти
Пишуть, що вбито Игоря Корнета Міністра МВД так званої ЛНР
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15.05.2023 15:14 Відповісти
Він до цього йшов 9 років , відсвяткував та пішов на зустріч з Захарченкам, може там у пеклі дуже серйозна нарада.
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15.05.2023 15:25 Відповісти
Пишуть поранено
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16.05.2023 04:13 Відповісти
твітер?
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15.05.2023 15:26 Відповісти
Стерненко вже підтвердив, правда не вбили, а поранили, нажаль
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15.05.2023 15:27 Відповісти
жаль...
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15.05.2023 15:28 Відповісти
двб...який же ти двб....
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15.05.2023 15:25 Відповісти
"Свої злочинні дії він пояснював бажанням "наростити" аудиторію." ну, що тут скажеш, аудиторію наростив однозначно.
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15.05.2023 15:26 Відповісти
Цікаво, хтось може навести приклад законного поширення інформації про переміщення Сил оборони?
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15.05.2023 15:28 Відповісти
Сподіваюся, наступні 15 рочків буде кліпати відосікі з підорського куточка зони. Заодне і аудиторія наросте.
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15.05.2023 15:29 Відповісти
Эти блогеры готовы на камеру жопу обезьяне облизывть лишь бы их посмотрело побольше зрителей,поставило лайки и подписалось ибо на больше ума чтобы заработать деньги на существование бог обделил
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15.05.2023 15:35 Відповісти
"здєлайтє"... Олігофрен кінчений. 🤢
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15.05.2023 15:40 Відповісти
********** цього підараса...
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15.05.2023 16:07 Відповісти
А что там Негулевский, после видеосъемки которого, прилетело в моб. госпиталь около Баштанки ? Тоже до 8 лет будет, или "етодругое" ?
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15.05.2023 16:50 Відповісти
Граються граються в перший день війни таких чергою і забули.
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15.05.2023 17:22 Відповісти
Кількість цих тіктокерів зменьшиться коли їх почнуть стріляти при спробі втечі при затриманні.
Але наші силовики, нажаль, сцуть то робити.
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16.05.2023 09:20 Відповісти
 
 