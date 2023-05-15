Штурмова бригада "Лють" продовжує підготовку нових підрозділів до контрнаступу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині проходять навчання та бойове злагодження поліцейські-спецпризначенці батальйону "Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова", у складі штурмової бригади "Лють".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис на офіційній сторінці Нацполіції в фейсбуці.

"У польових умовах проходять навчання та бойове злагодження поліцейські батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова", який входить до складу штурмової бригади "Лють" і має серйозний бойовий досвід. Нещодавно спецпризначенці відзначали 9-ту річницю з дня створення підрозділу та нині готуються звільняти українські землі від ворога", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що разом із тимчасово виконувачем обов‘язків Голови Нацполіції підготовку українських поліцейських до контрнаступу перевірили заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, комбриг Олександр Нетребко, голови військових адміністрацій Дніпропетровської та Луганської областей Сергій Лисак та Артем Лисогор.

"Іван Вигівський вручив поліцейським державні нагороди та подякував за мужність і професіоналізм. Серед нагороджених – бійці, які показали високі результати у службі та проявили себе як досвідчені спецпризначенці", - йдеться в повідомленні.

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У своєму зверненні до поліцейських Вигівський зазначив, що досвід проходження служби в штурмовій бригаді "Лють" - новий як і для Національної поліції, так і для кожного бійця. При цьому він відзначив, що особовий склад бригади вмотивований і готовий до контрнаступу.

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