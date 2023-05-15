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Штурмова бригада "Лють" продовжує підготовку нових підрозділів до контрнаступу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині проходять навчання та бойове злагодження поліцейські-спецпризначенці батальйону "Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова", у складі штурмової бригади "Лють".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис на офіційній сторінці Нацполіції в фейсбуці. 

"У польових умовах проходять навчання та бойове злагодження поліцейські батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова", який входить до складу штурмової бригади "Лють" і має серйозний бойовий досвід. Нещодавно спецпризначенці відзначали 9-ту річницю з дня створення підрозділу та нині готуються звільняти українські землі від ворога", - сказано в повідомленні. Штурмова бригада Лють продовжує підготовку нових підрозділів до контрнаступу 01

Штурмова бригада Лють продовжує підготовку нових підрозділів до контрнаступу 02

Штурмова бригада Лють продовжує підготовку нових підрозділів до контрнаступу 03

Зазначається, що разом із тимчасово виконувачем обов‘язків Голови Нацполіції підготовку українських поліцейських до контрнаступу перевірили заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, комбриг Олександр Нетребко, голови військових адміністрацій Дніпропетровської та Луганської областей Сергій Лисак та Артем Лисогор.

Штурмова бригада Лють продовжує підготовку нових підрозділів до контрнаступу 04Штурмова бригада Лють продовжує підготовку нових підрозділів до контрнаступу 05Штурмова бригада Лють продовжує підготовку нових підрозділів до контрнаступу 06

"Іван Вигівський вручив поліцейським державні нагороди та подякував за мужність і професіоналізм. Серед нагороджених – бійці, які показали високі результати у службі та проявили себе як досвідчені спецпризначенці", - йдеться в повідомленні. 

Читайте: Троє поліцейських поранені під час артобстрілу в Бахмутському районі, - Вигівський. ФОТО

Штурмова бригада Лють продовжує підготовку нових підрозділів до контрнаступу 07

Штурмова бригада Лють продовжує підготовку нових підрозділів до контрнаступу 08

Штурмова бригада Лють продовжує підготовку нових підрозділів до контрнаступу 09

У своєму зверненні до поліцейських Вигівський зазначив, що досвід проходження служби в штурмовій бригаді "Лють" - новий як і для Національної поліції, так і для кожного бійця. При цьому він відзначив, що особовий склад бригади вмотивований і готовий до контрнаступу.

Штурмова бригада Лють продовжує підготовку нових підрозділів до контрнаступу 10

Штурмова бригада Лють продовжує підготовку нових підрозділів до контрнаступу 11

Штурмова бригада Лють продовжує підготовку нових підрозділів до контрнаступу 12

Також читайте: Під Бахмутом ЗСУ продовжують просуватися вперед, - Маляр

навчання (578) ЗСУ (7540) Вигівський Іван (72)


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Топ коментарі
+20
Що за радянські показові приїзди начальства? До чого це? 🤔
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15.05.2023 20:02
+14
Ситуация в Бахмуті на дану годину
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15.05.2023 20:07
+11
в мене мусор майно украв рівенський ..гнида кінчена ..прямо і каже -аби не я то хтось..війна самі розумієте..може він там в Люті..а що там гнидомусора робити будуть..невже воювати??? невірю що мусора будуть воювати -це зачислили якіхось лохів .доречі серед мусорів зрадників більше 90% і цей Фацевич такий самий..
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15.05.2023 20:31
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Що за радянські показові приїзди начальства? До чого це? 🤔
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15.05.2023 20:02 Відповісти
Ця "лють" в ЗСУ не входить. Це МВД. На випадок Майдана.
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15.05.2023 21:13 Відповісти
а мене дуже потішила трофейна техніка,до якої та "лють" немає ніякого відношення...
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15.05.2023 21:15 Відповісти
Так! Резонне запитання. А де Мардери? А де Леопарди?
Єдине, що можна впевнено сказати,- це те що в уряді України сидить корумповане і бездарне бNдло, ціль якого в цій війні - максимально пропіаритися і максимально накрасти!!!
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16.05.2023 21:05 Відповісти
Наші захисники- найкрасивіші й наймужніші у світі!
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15.05.2023 20:05 Відповісти
Значить скоро прилетить "калібр" чи щось таке.
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15.05.2023 20:06 Відповісти
Ситуация в Бахмуті на дану годину
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15.05.2023 20:07 Відповісти
Nie hwataet es4e dwuh 4lenow ,Anglosaksow!!i moego!
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16.05.2023 00:17 Відповісти
Жостко!
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16.05.2023 21:06 Відповісти
в мене мусор майно украв рівенський ..гнида кінчена ..прямо і каже -аби не я то хтось..війна самі розумієте..може він там в Люті..а що там гнидомусора робити будуть..невже воювати??? невірю що мусора будуть воювати -це зачислили якіхось лохів .доречі серед мусорів зрадників більше 90% і цей Фацевич такий самий..
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15.05.2023 20:31 Відповісти
Де докази, а чому не 99% зрадники чи не 127%???
Так є підери в поліції, але не поголовно.
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15.05.2023 20:46 Відповісти
Який тобі доказ? В далекому і не сильно 13 році,мусара студентів розігнали.....а вже через пару місяців здали донбас і крим....що тобі ще треба "ДОКАЗАТИ" робити не хочу ,красти боюся- піду у поліцію щоб нехрена неробити наймуся....і не янукович корень зла , А МЕНТИ МУСОРА і всякий мотлох з того роду.Де Музичко? Мусорами вбитий?
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15.05.2023 20:55 Відповісти
"Який тобі доказ?" --- звичайні докази,якусь статистику де б говорилося про цифри скільки перейшло на бік окупантів,скільки поліцейських зараз воює на фронті,скільки загинуло, а прийти і тявкнути з за паркана як собака що повсюду зрадники посилаючись на те що там хтось щось у когось відібрав це смішно, діло в тому що в еру інтернету любий дятел може прийти і висрати любу херню, для того щоб це була предметна розмова потрібні документи по крайній мірі, а так то це просто субєктивна думка і особистісна оцінка
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15.05.2023 21:02 Відповісти
Які докази? Мусара з донецьким ОПГ переьворили країну в клоаку,і студенти вийшли на мітинг....далі мусара побили студентів і все переросло в майдан...Далі мустра втекли з криму і донецька і луганська....за те що мусора не зробили своєї роботи і не виконали наказ і присягу і не захистили державу від кацапських сепарів підтримуваних кацапами...вони всі ще мали в 2014 році або захистити або загинути всі до одного....
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15.05.2023 21:12 Відповісти
Уже якби 10 років пройшло з тих часів, багато хто з тих покидьків перейшли на бік росії,багато хто виїхав з країни,багато хто уже просто залишив службу по свому віковому признаку, я знаю купу поліцейських котрі зараз воюють на фронті,знаю купу котрі уже загинули, і сидіти тут і кукарікати що всі поліцейські зрадники і приводити в докази якісь факти 10 літньої давності чи що там хтось когось обікрав це рівень кацапів десь у котрих мозги здатні тільки на те,що вірити у нацистів в Україні. І що саме смішне,що сидить якийсь пелікан у себе вдома на дивані,пропердів там уже здоровенну дирку і ніфіга не робить для України, але коли бачить що різні люди,поліцейські і так далі вступають в штурмові загони щоб боронити і звільняти країну від кацапів починає блеяти про зраду і як його хтось колись обікрав, жалюгідне видовище якщо чесно
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15.05.2023 21:31 Відповісти
Не кукарікай ідіот, людина у котрої логіка на рівні равлика ніякої поваги апріорі заслужити не може, якщо ти всіх з гівном мішаєш і причиною цього приводиш якісь факти 10 літньої давності то про що з тобою можна говорити?Навіть якщо на вулицю вийти то з 10 людей там найдуться в любому випадку неадекватні, але серед них є багато і нормальних, тоді давай усіх будем судити по тих ненормальних які є? В поліції також є гівно,але не 90% як ви тут кукарікаєте, це раз, два багато хто зараз гине на фронті захищаючи твою сраку якою ти сидиш на дивані і пропердів там уже здоровенний кратер, так хто в цьому випадку заслуговує на повагу,ти чи поліцейський котрий зараз воює на фронті? Висновок один, ти звичайнісінький дурак, котрий свою субєктивну і оціночну думку видає за істину в останній інстанції, і при тому приводить такі тупі факти які можуть приводити кацапи, котрі розказують що в україні нацисти,біолабараторії і 8 років дамбили бамбасс, так само і твої аргументи що всі поліцейські гівно тому що 10 років тому були проти майдану, нічого не робили в Криму і на Донбассі
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16.05.2023 09:36 Відповісти
"якщо ти не мієш спілкуватись нормально" --- це мені говорить дурачок котрий всіх називає продажними і зрадниками від фонаря? Ти мене ще хочеш чомусь повчати? Повір,якщо я захочу чогось мудрого у когось повчитися то точно звернуся не до тебе,людини котра бере і на рівному місці звинувачує купу людей просто так, апелюючи це самими тупими аргументами якими можна собі придумати, "10 років тому назад,мусора зрадили український народ,значить можна в 2023 році тих хто зараз працює в поліції називати зрадниками", *******, що в тебе там в голові? Як ти взагалі існуєш з такою логікою?
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16.05.2023 12:33 Відповісти
Хто ще з нас пітух Я вчора їхав по трасі, бачив як ти в стрінгах,з червоними губками,на каблучках дальнобойщиків пиняв, свої послуги пропонував
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21.05.2023 21:15 Відповісти
Та то обіжений, у нього там щось хтось вкрав,тепер він на всіх обідився і плаче
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15.05.2023 20:57 Відповісти
Шановний, якщо в тебе хтось щось віджав, то лох саме ти!
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16.05.2023 07:16 Відповісти
Головне, щоб ці хлопці були готові поставитися зі справжньою люттю до будь-якого зрадника, незважаючи на те, чи сидить він в сільраді звільненого від москалів села, чи сидить він в ОП ...
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15.05.2023 20:34 Відповісти
Вони будуть звільняти і будуть шукати зрадників на окупованих територіях,а ти тим часом давай в ОП вирушай
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15.05.2023 20:58 Відповісти
не кажи що мені робити і я не скажу куди тобі йти
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15.05.2023 21:47 Відповісти
Так ти нікуди йти не будеш в любому випадку, а будеш сидіти на дивані і проперджувати там ще більшу дирку ніж є зараз кукарікати про те що повсюди зрадники,але нічого не робити і чекати поки за тебе хтось інший прийде і зробить що треба
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15.05.2023 21:51 Відповісти
Тільки командирам. https://t.me/T_RexCQB
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15.05.2023 20:37 Відповісти
Не у всіх випадках вистачить ОП цієї охранки.
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15.05.2023 21:05 Відповісти
 
 