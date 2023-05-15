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Білоруська пропагандистка Плахотнюк отримала грамоту від КДБ після затримання 4 її колег. ФОТО

Білоруська пропагандистка отримала почесні грамоти від КДБ та МВС після того, як чотирьох її колег затримали прямо на роботі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Білоруська пропагандистка Плахотнюк отримала грамоту від КДБ після затримання 4 її колег 01

Ведуча Гомельського ТБ Ганна Плахатнюк похвалилася почесними грамотами від КДБ та МВС Білорусі у Instagram — "за ефективну взаємодію" під час "реалізації спільних завдань".

Білоруська пропагандистка Плахотнюк отримала грамоту від КДБ після затримання 4 її колег 02

Незадовго до цього, 5 травня, на Гомельському телебаченні було затримано чотирьох журналістів. За даними джерел, журналістів затримали під час загальних зборів працівників. Можливою причиною є їхнє листування в закритому чаті, один з учасників якого доніс на решту співробітників правоохоронних органів.

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Білорусь (7930) донос (37) пропаганда (2802) КДБ Білорусі (57)


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Топ коментарі
+25
Назад в прошлое - в 37 год.
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16.05.2023 00:07
+17
Вік начеб то вже й не Павліка Морозова, а туди ж.
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16.05.2023 00:04
+16
Схоже вона активно взаємодіє і в іншій сфері.
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16.05.2023 00:08
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Вік начеб то вже й не Павліка Морозова, а туди ж.
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16.05.2023 00:04 Відповісти
Схоже вона активно взаємодіє і в іншій сфері.
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16.05.2023 00:08 Відповісти
Подяка - це така велика дуля.
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16.05.2023 00:04 Відповісти
нехай там у банці переїдять одне одного...звідти шахеди, бомби-ракети прилітають бавовну робити..
хороші білоруси не менш хороші за таких же рускіх
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16.05.2023 06:03 Відповісти
Чому? В туалет може сходити.
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16.05.2023 06:22 Відповісти
а недвижимость задержанных переходит заявителю?
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16.05.2023 00:06 Відповісти
Kaneshno
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16.05.2023 00:08 Відповісти
тогда Гомельское ТБ скоро потеряет всех своих сотрудников. Ну, может быть, аня останется.
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16.05.2023 00:11 Відповісти
Нет, только цветы.
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16.05.2023 00:09 Відповісти
Хіба самой грамоти не достатньо?
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16.05.2023 06:21 Відповісти
Назад в прошлое - в 37 год.
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16.05.2023 00:07 Відповісти
они на него дрочат
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16.05.2023 01:18 Відповісти
Eto teper6 Fetish takoj u beloobsosow!
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16.05.2023 00:07 Відповісти
Да, не то что раньше: бумажка из принтера вместо 30 серебряньіх монет.
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16.05.2023 00:10 Відповісти
*********** **********. Муслєсучкі , шашличники також нагороди видавали , навіть під чужим прізвищем .
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16.05.2023 00:11 Відповісти
Вона під чужим прізвищем на марафоні.
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16.05.2023 07:52 Відповісти
Тільки грамоту? А належні та священні тридцять срібняків?
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16.05.2023 00:12 Відповісти
Вздернуть на рею или на флагшток.
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16.05.2023 00:12 Відповісти
За таке - пожиттєве.
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16.05.2023 00:13 Відповісти
Кацапська іспоконвічна бактерія вєртухаєв та стукачєй перекинулась на біларусь завдяки холопу бульбапюреру.
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16.05.2023 00:13 Відповісти
Типу вона сама не кацапка. В нас теж повно "етнічних українців" на кшталт мікілкі азірова, мураєва,царьова та тому подібного лайна.
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16.05.2023 00:15 Відповісти
ой я вас благаю,ви досі вірите в білоруський партизанський край))) там такі самі холопи як і на рашці,бульбофюрер знатно видрисерував популяцію,за 30 то років.
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16.05.2023 03:22 Відповісти
За інформацією самих КГБістів (читав колись документальну книгу про антирадянський опір довоєнних часів та часів ІІ Світової війни, видану в 90-ті роки) єдина республіка СРСР, у якій НЕ БУЛО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ - БРСР Там були колаборанти, які служили німцям, "червоні партизани" (в основному сформовані групами НКВС, які закидалися на територію БРСР з "Великої землі") і звичайні бандитські формування Часто воювали між собою Єдині підрозділи національні - польські підрозділи АК на території Західної Білорусі Вони змушені були протистоять я німцям, так і цим трьом силам Бандерівці зробили туди кілька рейдів, але не отримали потрібної підтримки населення і облишили спроби
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16.05.2023 06:12 Відповісти
Та у них вона була ще при поляках! І це не "довоєнна Польска" була - де не було ніякої "автономії" Це було з часів Хмельницького "Литвини" та "поліщуки" у ті часи говорили, фактично, однією мовою, мали один соціально-економічний уклад і одні релігійні переконання (навіть одну ієрархію релігійну - "Київську митрополію") Але це не завадило "полкам литовським" служить вірно полякам, що насаджували кріпацтво та католицтво в Україні Одна різня у Красному на Різдво чого варта - коли був знищений полк Морозенка прямо в церквах (беззбройним) Прийшли кацапи - вони служили їм, здаючи тих білорусів, які відстоювали інтереси ВКЛ у складі "Жечі паспалітай" Адже це білоруси здали царській охранці повстанців Калиновського разом з ним самим (правда, було за що -були випадки, коли Калиновський наказував убивать білорусів, що відмовлялися його людям допомагать Це навіть у його вироку було зафіксовано
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16.05.2023 06:31 Відповісти
Плесень человеческая.
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16.05.2023 00:13 Відповісти
«Новой газеты Европа»

Неделю назад белорусы неожиданно возрадовались и начали шутить, как прежде. И причина тому - скверный вид Лукашенко, его исчезновение на несколько дней и неспособность нормально передвигаться.

Никто не знает точно, что происходит с Лукашенко сейчас. И это не самое важное, как ни странно. Важна реакция белорусов: забытая за последние невыносимые годы радость, едкие шутки и комментарии, намеки на скорое открывание шампанского.

Даже те, кто мечтал, чтобы Лукашенко дожил до суда и жил потом еще очень долго, - в местах лишения свободы, разумеется, - готовы обойтись без этого самого суда.

И это - народ, о терпимости которого сочиняют анекдоты (ну, помните, повешенный фашистами на площади белорус, когда его снимают, откашливается и говорит: «Сначала трудно было, потом привык»).
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16.05.2023 00:18 Відповісти
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16.05.2023 00:32 Відповісти
после его смерти там может начаться ад
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16.05.2023 01:19 Відповісти
І воно тупе не розуміє що її найдуть повішеною в своїй калюжі мочі.
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16.05.2023 00:20 Відповісти
А по морді типова кацапка
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16.05.2023 00:29 Відповісти
Вівця тупоголова.
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16.05.2023 00:29 Відповісти
Домалюйте їй кокошник і побачите, що вона не словянка, а типова болотна угро-фініка
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16.05.2023 00:34 Відповісти
Свої ж коллєги і повісять на ліхтарі істоту
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16.05.2023 00:36 Відповісти
Оформлення грамоти: 1937 з 1937
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16.05.2023 00:40 Відповісти
бамажка , банка варенья и корзина печенья круче
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16.05.2023 00:40 Відповісти
В нас така гебнява **** була головою ВР, звати Володимир Литвин.
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16.05.2023 00:42 Відповісти
Це війна. Якщо в мене в колективі були б прокацапи я би теж їх здав.
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16.05.2023 00:48 Відповісти
она сдала своих кацапам
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16.05.2023 01:20 Відповісти
Я розумію. Але тут не потрібно бути заручником подвійний стандартів. Ми бі так само сдали кацапів у своїх лавах.
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16.05.2023 02:49 Відповісти
Ні,не так само.Ми захищаємось.А ця потвора ,взагалі,працює на інтереси парашки,і на окупацію бєларусі також.Тому нічого спільного.
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16.05.2023 03:23 Відповісти
Спільного нічого, а механізм теж самий. Ми здаємо зрадників, кацапи те ж здають зрадників з їх точку зору.
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16.05.2023 11:47 Відповісти
А справа не в механизмі,а в нюасах.Ми вбиваємо росіян,росіяни вбивають нас.Но є нюанси.
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16.05.2023 14:47 Відповісти
Стукачество, як почесний обов'язок.
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16.05.2023 03:20 Відповісти
Насосала-настучала.
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16.05.2023 03:23 Відповісти
Грамота імені дзержинського... Реально ці дебіли не мають права на існування, їх треба знищити всіх
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16.05.2023 04:55 Відповісти
Тварь !!
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16.05.2023 08:32 Відповісти
Тупа курва ця істота
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16.05.2023 15:47 Відповісти
 
 