Білоруська пропагандистка Плахотнюк отримала грамоту від КДБ після затримання 4 її колег. ФОТО

Білоруська пропагандистка отримала почесні грамоти від КДБ та МВС після того, як чотирьох її колег затримали прямо на роботі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Ведуча Гомельського ТБ Ганна Плахатнюк похвалилася почесними грамотами від КДБ та МВС Білорусі у Instagram — "за ефективну взаємодію" під час "реалізації спільних завдань".

Незадовго до цього, 5 травня, на Гомельському телебаченні було затримано чотирьох журналістів. За даними джерел, журналістів затримали під час загальних зборів працівників. Можливою причиною є їхнє листування в закритому чаті, один з учасників якого доніс на решту співробітників правоохоронних органів.

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