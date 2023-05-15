Білоруська пропагандистка Плахотнюк отримала грамоту від КДБ після затримання 4 її колег. ФОТО
Білоруська пропагандистка отримала почесні грамоти від КДБ та МВС після того, як чотирьох її колег затримали прямо на роботі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Ведуча Гомельського ТБ Ганна Плахатнюк похвалилася почесними грамотами від КДБ та МВС Білорусі у Instagram — "за ефективну взаємодію" під час "реалізації спільних завдань".
Незадовго до цього, 5 травня, на Гомельському телебаченні було затримано чотирьох журналістів. За даними джерел, журналістів затримали під час загальних зборів працівників. Можливою причиною є їхнє листування в закритому чаті, один з учасників якого доніс на решту співробітників правоохоронних органів.
Топ коментарі
+25 Petrov Viktor
показати весь коментар16.05.2023 00:07
+17 Михаил Дужик #512165
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+16 Petrov Viktor
показати весь коментар16.05.2023 00:08
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хороші білоруси не менш хороші за таких же рускіх
Неделю назад белорусы неожиданно возрадовались и начали шутить, как прежде. И причина тому - скверный вид Лукашенко, его исчезновение на несколько дней и неспособность нормально передвигаться.
Никто не знает точно, что происходит с Лукашенко сейчас. И это не самое важное, как ни странно. Важна реакция белорусов: забытая за последние невыносимые годы радость, едкие шутки и комментарии, намеки на скорое открывание шампанского.
Даже те, кто мечтал, чтобы Лукашенко дожил до суда и жил потом еще очень долго, - в местах лишения свободы, разумеется, - готовы обойтись без этого самого суда.
И это - народ, о терпимости которого сочиняют анекдоты (ну, помните, повешенный фашистами на площади белорус, когда его снимают, откашливается и говорит: «Сначала трудно было, потом привык»).