Окупанти обстріляли 14 населених пунктів по всій лінії розмежування у Запорізькій області, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом доби війська РФ завдали 90 ударів по 14 містах і селах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог влаштував терор мирних населених пунктів по всій лінії розмежування. За добу 90 ударів завдав по 14 містах і селах: 76 артобстрілів по Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, Малинівці, Щербакам, 12 з РСЗВ по Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Степовому, Кам'янському та 2 авіаційних по Малій Токмачці. На щастя, люди вціліли", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано руйнування 24 цивільних об'єктів. Рашисти знову поцілили по Новояковлівці. Ворожі "Гради" відпрацювали по мирних домівках жителів Степногірська. Ворог завдав удару й по багатоповерхівках, приватних будинках та господарчих спорудах в Оріхові. Крім того, постраждало кладовище.

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