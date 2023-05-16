Окупанти обстріляли 14 населених пунктів по всій лінії розмежування у Запорізькій області, - ОВА. ФОТОрепортаж
Протягом доби війська РФ завдали 90 ударів по 14 містах і селах Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог влаштував терор мирних населених пунктів по всій лінії розмежування. За добу 90 ударів завдав по 14 містах і селах: 76 артобстрілів по Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, Малинівці, Щербакам, 12 з РСЗВ по Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Степовому, Кам'янському та 2 авіаційних по Малій Токмачці. На щастя, люди вціліли", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано руйнування 24 цивільних об'єктів. Рашисти знову поцілили по Новояковлівці. Ворожі "Гради" відпрацювали по мирних домівках жителів Степногірська. Ворог завдав удару й по багатоповерхівках, приватних будинках та господарчих спорудах в Оріхові. Крім того, постраждало кладовище.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В нас немає "лінії розмежування"!
В нас є лінія фронту або лінія зіткнення.
Якщо наших дятлів-чиновників понабирали з вуліці по оголошенню, то ви ж отримали вищу освіту, маєте паростки логічного мислення.
Не варто повторювати за цими бездарями все, що вони кажуть....