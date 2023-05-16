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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти обстріляли 14 населених пунктів по всій лінії розмежування у Запорізькій області, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом доби війська РФ завдали 90 ударів по 14 містах і селах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог влаштував терор мирних населених пунктів по всій лінії розмежування. За добу 90 ударів завдав по 14 містах і селах: 76 артобстрілів по Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, Малинівці, Щербакам, 12 з РСЗВ по Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Степовому, Кам'янському та 2 авіаційних по Малій Токмачці. На щастя, люди вціліли", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано руйнування 24 цивільних об'єктів. Рашисти знову поцілили по Новояковлівці. Ворожі "Гради" відпрацювали по мирних домівках жителів Степногірська. Ворог завдав удару й по багатоповерхівках, приватних будинках та господарчих спорудах в Оріхові. Крім того, постраждало кладовище.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти зосередили близько 152 тис. військових на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, - ГУР МО

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів по всій лінії розмежування у Запорізькій області, - ОВА 01
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів по всій лінії розмежування у Запорізькій області, - ОВА 02
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів по всій лінії розмежування у Запорізькій області, - ОВА 03
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів по всій лінії розмежування у Запорізькій області, - ОВА 04
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів по всій лінії розмежування у Запорізькій області, - ОВА 05
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів по всій лінії розмежування у Запорізькій області, - ОВА 06
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів по всій лінії розмежування у Запорізькій області, - ОВА 07

Автор: 

обстріл (28472) Запорізька область (3605) Малашко Юрій (62)


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Шановна редакція цензор.нет!

В нас немає "лінії розмежування"!

В нас є лінія фронту або лінія зіткнення.
Якщо наших дятлів-чиновників понабирали з вуліці по оголошенню, то ви ж отримали вищу освіту, маєте паростки логічного мислення.
Не варто повторювати за цими бездарями все, що вони кажуть....
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16.05.2023 09:21 Відповісти
На Запоріжжі окупанти почали затоплювати місцевість: хочуть унеможливити просування ЗСУ
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16.05.2023 09:50 Відповісти
 
 