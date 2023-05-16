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"Заступник генпрокурора" так званої "ДНР" отримав підозру в тероризмі. ФОТО

Громадянин Росії, який в листопаді 2022 року обійняв псевдопосаду "першого заступника генпрокурора" так званої "ДНР", отримав посаду в тероризмі й може сісти на 15 років.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Росіянин давно працював в органах прокуратури РФ. Він вирішив отримати "підвищення" та в листопаді 2022 року добровільно обійняв псевдопосаду "першого заступника генерального прокурора "днр".

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"Як керівник він бере безпосередню участь у діяльності терористичної організації, спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні, переслідуванні та фізичному знищенні громадян України, а також іноземних громадян, які виступають на стороні України", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Заступник генпрокурора так званої ДНР отримав підозру в тероризмі 01

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Чоловіку повідомили про підозру в участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Покарання за цією статтею - від 8 до 15 років позбавлення волі.

Автор: 

тероризм (2867) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3250)


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а шо в нєго с мордой
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16.05.2023 09:53 Відповісти
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16.05.2023 11:16 Відповісти
Чому він ще без траурной рамки?
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16.05.2023 10:22 Відповісти
 
 