"Заступник генпрокурора" так званої "ДНР" отримав підозру в тероризмі. ФОТО
Громадянин Росії, який в листопаді 2022 року обійняв псевдопосаду "першого заступника генпрокурора" так званої "ДНР", отримав посаду в тероризмі й може сісти на 15 років.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Росіянин давно працював в органах прокуратури РФ. Він вирішив отримати "підвищення" та в листопаді 2022 року добровільно обійняв псевдопосаду "першого заступника генерального прокурора "днр".
"Як керівник він бере безпосередню участь у діяльності терористичної організації, спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні, переслідуванні та фізичному знищенні громадян України, а також іноземних громадян, які виступають на стороні України", - зазначили в Офісі генпрокурора.
Чоловіку повідомили про підозру в участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Покарання за цією статтею - від 8 до 15 років позбавлення волі.
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