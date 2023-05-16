"Заступник генпрокурора" так званої "ДНР" отримав підозру в тероризмі. ФОТО

Громадянин Росії, який в листопаді 2022 року обійняв псевдопосаду "першого заступника генпрокурора" так званої "ДНР", отримав посаду в тероризмі й може сісти на 15 років.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Росіянин давно працював в органах прокуратури РФ. Він вирішив отримати "підвищення" та в листопаді 2022 року добровільно обійняв псевдопосаду "першого заступника генерального прокурора "днр".

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"Як керівник він бере безпосередню участь у діяльності терористичної організації, спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні, переслідуванні та фізичному знищенні громадян України, а також іноземних громадян, які виступають на стороні України", - зазначили в Офісі генпрокурора.

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Чоловіку повідомили про підозру в участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Покарання за цією статтею - від 8 до 15 років позбавлення волі.