МВС про пошкодження внаслідок атаки на Київ: У Солом’янському районі горіли 4 автобуси та гараж. Усі займання ліквідовані. ФОТОрепортаж

Росія в черговий раз намагалася завдати ракетного удару по столиці: є пошкодження цивільної інфраструктури

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.

Як зазначається, у ніч на 16 травня, російські окупаційні війська масовано атакували Київ ракетами. Уламки впали у кількох районах міста.

Внаслідок чого у Солом’янському районі виникла пожежа. На місці рятувальники встановили, що горить 4 автобуси та гараж загальною площею 200 кв. м. Також сталось руйнування поруч розташованої будівлі на площі 200 кв. м з окремими осередками загоряння загальною площею 20 кв. м. Усі займання були ліквідовані.

В решті районах пошкодження несуттєві - у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Наразі інформації щодо потерпілих немає.















Як зазначалося, минулої ночі російські злочинці в черговий раз намагалися атакувати Україну з використанням ракет та дронів. Як згодом повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, знищено 18 з 18 ворожих ракет, зокрема 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 "Калібрів" та 3 балістичні ракети. Всі запущені дрони теж знищені.

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В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах. За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей у повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих. За інформацією Кличка, на територію столичного зоопарку також впали уламки ракети.

Також повідомлялося, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.