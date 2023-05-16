Наслідки ворожих ударів по спальних районах Краматорська: пошкоджено 11 багатоповерхівок, дитсадок та котельня. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вночі знову били по Краматорську Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Краматорськ вночі знову був під ударом - Росія вкотре обстріляла спальні райони міста. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджень зазнали: 11 багатоквартирних будинків, дитячий садок, котельня, СТО та комунальні приміщення", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що щосійські військові минулої обстріляли 9 громад Донецької області. Завдали ракетних ударів по Краматорську та Костянтинівці.
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