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Минулої доби окупанти обстріляли Краматорськ, Вугледар, Костянтинівку, Часів Яр, є загиблі та поранені, - ОВА . ФОТОрепортаж

Російські військові минулої обстріляли 9 громад Донецької області. Завдали ракетних ударів по Краматорську та Костянтинівці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Опівночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — пошкоджено 3 багатоповерхівки та котельню, без жертв.

На Волноваському напрямку зафіксовано 1 авіаудар і 48 обстрілів Вугледара. Також під вогнем Новоукраїнка, Пречистівка та Максимівка", - йдеться в повідомленні.

Під ворожим вогнем опинилися Очеретинська та Курахівська громади. У Первомайську одна людина зазнала поранення, в Острівському пошкоджено 3 будинки, в Гострому - будинки на 3 вулицях, у Кураховому - 1 будинок і 2 будівлі підприємств. Також зафіксовані поодинокі обстріли Авдіївки.  У Красногорівці пошкоджено 3 будинки.

"На Горлівському напрямку ворог завдав удару ракетами С-300 по Костянтинівці: пошкоджено 3 будинки, школу і газогін. Під щільними обстрілами Часів Яр - поранено 1 людину, пошкоджено 17 приватних і 3 багатоквартирні будинки.

На Лисичанському напрямку пошкоджено школу та крамницю в Переїзному Званівської ТГ, будинок та адмінбудівлю у Сіверську. Обстрілів зазнали Торське, Зарічне і Озерне Лиманської ТГ", - додав Кириленко. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти вбили 4 жителів Донеччини, ще 4 людини дістали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби окупанти обстріляли Краматорськ, Вугледар, Костянтинівку, Часів Яр, є загиблі та поранені, - ОВА  01
Минулої доби окупанти обстріляли Краматорськ, Вугледар, Костянтинівку, Часів Яр, є загиблі та поранені, - ОВА  02
Минулої доби окупанти обстріляли Краматорськ, Вугледар, Костянтинівку, Часів Яр, є загиблі та поранені, - ОВА  03
Минулої доби окупанти обстріляли Краматорськ, Вугледар, Костянтинівку, Часів Яр, є загиблі та поранені, - ОВА  04
Минулої доби окупанти обстріляли Краматорськ, Вугледар, Костянтинівку, Часів Яр, є загиблі та поранені, - ОВА  05
Минулої доби окупанти обстріляли Краматорськ, Вугледар, Костянтинівку, Часів Яр, є загиблі та поранені, - ОВА  06
Минулої доби окупанти обстріляли Краматорськ, Вугледар, Костянтинівку, Часів Яр, є загиблі та поранені, - ОВА  07

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459) Кириленко Павло (907)


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