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Прикордонники збили на Харківщині російський дрон-розвідник із камерою з 12 об’єктивами. ФОТО

картограф

На Харківщині прикордонники збили російський дрон-"картограф"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Як розповіли прикордонники, дрон перетнув державний кордон та летів углиб території України.

Прикордонники за допомогою спеціальних технічних засобів приземлили його. Це виявився секретний апарат, призначений для створення планів місцевості, так званий "картограф". Він має камеру із 12-ма об’єктивами та входить до "сімейства" багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро".

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У прикордонній службі зазначили, що російські окупанти таким чином намагаються проводити повітряну розвідку й пускати в дію БПЛА оперативно-тактичного рівня різних модифікацій.

Прикордонники збили на Харківщині російський дрон-розвідник із камерою з 12 об’єктивами 01
Прикордонники збили на Харківщині російський дрон-розвідник із камерою з 12 об’єктивами 02
Прикордонники збили на Харківщині російський дрон-розвідник із камерою з 12 об’єктивами 03

Автор: 

прикордонники (1099) Харківщина (6054) дрони (4699)


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Топ коментарі
+7
Героям слава !!

Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.05.2023 13:03
+2
Шо то вони прив"язали мотузкою до аналоговнета?
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16.05.2023 13:05
+2
Так камери ж і примотузували)))
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16.05.2023 13:06
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Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.05.2023 13:03 Відповісти
Прігожин усі карти сплутав фламастєром- послали дрон на перевірку...
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16.05.2023 13:05 Відповісти
Шо то вони прив"язали мотузкою до аналоговнета?
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16.05.2023 13:05 Відповісти
Так камери ж і примотузували)))
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16.05.2023 13:06 Відповісти
Мотузянщики.
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16.05.2023 13:07 Відповісти
То парашут, для приземлення після польоту
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16.05.2023 13:20 Відповісти
Та ні, то целофанові мішки. Термінова доставка на передову.
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16.05.2023 13:25 Відповісти
Похоже на пакеты с героином...)
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16.05.2023 14:27 Відповісти
Тоді це дрон контрабандистів.
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16.05.2023 14:30 Відповісти
очевидно - парашют
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16.05.2023 15:00 Відповісти
То мабуть щось на кшталт парашута для приземлення.
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16.05.2023 16:09 Відповісти
чо кетай дал-то и пришпадерили))))
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16.05.2023 13:10 Відповісти
Парашютік не знадобився і добре.
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16.05.2023 13:45 Відповісти
Не дарма наші хлопці називають рашистів підарами , бо і справді вони вже запускають галубиє підадрони ))
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16.05.2023 13:54 Відповісти
 
 