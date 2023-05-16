Прикордонники збили на Харківщині російський дрон-розвідник із камерою з 12 об’єктивами. ФОТО

На Харківщині прикордонники збили російський дрон-"картограф"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Як розповіли прикордонники, дрон перетнув державний кордон та летів углиб території України.

Прикордонники за допомогою спеціальних технічних засобів приземлили його. Це виявився секретний апарат, призначений для створення планів місцевості, так званий "картограф". Він має камеру із 12-ма об’єктивами та входить до "сімейства" багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро".

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У прикордонній службі зазначили, що російські окупанти таким чином намагаються проводити повітряну розвідку й пускати в дію БПЛА оперативно-тактичного рівня різних модифікацій.





