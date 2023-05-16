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Новини Фото Війна
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Хотів приєднатись до "вагнерівців": У Запоріжжі СБУ затримала колишнього міліціонера. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі затримали колишнього міліціонера, який підтримував агресію РФ проти України та планував втечу на окуповані території для того, щоб приєднатися до ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ

Чоловік - колишній правоохоронець, якого у 2009 році було звільнено з органів МВС України за корупцію.

На початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав збройну агресію проти України та почав розробляти план втечі до тимчасово окупованого Мелітополя, щоб приєднатись до лав ПВК "Вагнер".

"Для цього зловмисник вийшов "на зв’язок" зі своїми колишніми колегами-зрадниками, які вступили до так званого "управління мвс рф" у захопленій частині регіону. Через них він підшукував можливість незаконно перетнути лінію південного фронту і потім потрапити на "співбесіду" до керівників угруповання "Вагнер". У той же час зловмисник розгорнув антиукраїнську діяльність у забороненій соцмережі "Вконтакте". Там він створив інтернет-групу та "наростив" аудиторію на понад 3,5 тис. підписників.

У своїх публікаціях під вигаданим іменем фігурант активно поширював дописи, в яких героїзував "вагнерівців" та їхнього ватажка – Пригожина. Також він заперечував російські ракетні удари по українських містах і закликав до зміни меж державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка виявлено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував у підривній діяльності.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Хотів приєднатись до вагнерівців: У Запоріжжі СБУ затримала колишнього міліціонера 01
Хотів приєднатись до вагнерівців: У Запоріжжі СБУ затримала колишнього міліціонера 02
Хотів приєднатись до вагнерівців: У Запоріжжі СБУ затримала колишнього міліціонера 03
Хотів приєднатись до вагнерівців: У Запоріжжі СБУ затримала колишнього міліціонера 04
Хотів приєднатись до вагнерівців: У Запоріжжі СБУ затримала колишнього міліціонера 05
Хотів приєднатись до вагнерівців: У Запоріжжі СБУ затримала колишнього міліціонера 06
Хотів приєднатись до вагнерівців: У Запоріжжі СБУ затримала колишнього міліціонера 07
Хотів приєднатись до вагнерівців: У Запоріжжі СБУ затримала колишнього міліціонера 08
Хотів приєднатись до вагнерівців: У Запоріжжі СБУ затримала колишнього міліціонера 09

Автор: 

Запоріжжя (2268) СБУ (12818)


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Топ коментарі
+14
Познайомте його з кувалдою... для країни ця істота хуже кацапа.
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16.05.2023 14:21
+11
3,14дарасье ватное
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16.05.2023 14:22
+10
а саме афігенне - "звільнений за корупцію"!!!! аказываєца - карупція, це НЕ кримінальний злочин, і за це - просто ЗВІЛЬНЯЮТЬ!!!! афуєть крічалі гості!!!! а давайте я грабану банк, а за це мене звільнять з роботи????!!
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16.05.2023 14:38
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Познайомте його з кувалдою... для країни ця істота хуже кацапа.
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16.05.2023 14:21 Відповісти
3,14дарасье ватное
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16.05.2023 14:22 Відповісти
Ему просто нравиться долбиться с мужиками в жопу как ето любят вагнеровские петухи и тюремная соска Пигожин
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16.05.2023 14:22 Відповісти
Та шош таке? В Токмаку знов бавовнить.
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16.05.2023 14:24 Відповісти
Чергова мерзенна кінчена ублюдіна...
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16.05.2023 14:26 Відповісти
етнічних рюске після розвалу совка в Україні на 92-й рік нараховувалося близько 20% від усього населення України. Багато хто з них вже прозрів, коли на власній шкурі відчув, що таке рюске мір.. та ще багато є таких, що не прозріли. у уже не прозріють..
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16.05.2023 14:27 Відповісти
А мене вбила його безграмотность. І це чмо працювало в МВС. І проходило відбір. І оце найбільше непокоїть.
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16.05.2023 14:29 Відповісти
Там таких і сьогодні дохріна.
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16.05.2023 14:32 Відповісти
а саме афігенне - "звільнений за корупцію"!!!! аказываєца - карупція, це НЕ кримінальний злочин, і за це - просто ЗВІЛЬНЯЮТЬ!!!! афуєть крічалі гості!!!! а давайте я грабану банк, а за це мене звільнять з роботи????!!
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16.05.2023 14:38 Відповісти
Сильна агітка кацапів 🤣 -

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16.05.2023 14:31 Відповісти
Привяжите его к ракете химарса и отправьте к Вагнеру пусть летит пусть воюет у нас же демократия….
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16.05.2023 14:44 Відповісти
Розстріляти паскуду і другим наука буде ,навіщо це бидло ще утримувати.
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16.05.2023 14:57 Відповісти
Предателей и МАРАДЕРОВтолько вешали во времена всех войн !
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16.05.2023 16:48 Відповісти
И снова бывший мусор. Бинго.
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16.05.2023 17:38 Відповісти
Як не поліцейський, то мєнт, хоч і екс. По яких якостях їх набирають в МВС, вже можна не сумніватись - статистика зрадників і бігунів під час вторгнення все чітко показали.
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16.05.2023 21:56 Відповісти
Кто нибудь удивлён???? Лично я ни капельки. Сколько знал по жизни мусоров - отбросы и подонки.
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29.08.2023 10:43 Відповісти
 
 