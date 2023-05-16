На Донеччині з’явився перший та єдиний апарат МРТ - кошти були зібрані в рамках аукціону "Незламні серця". ФОТОрепортаж+ВІДЕО

Перший та єдиний на всю Донеччину МРТ апарат, кошти на купівлю якого були зібрані в рамках аукціону "Незламні серця", проведеного в Києві Благодійним фондом молодіжної ініціативи "Надія", команда фонду вже доставила в одну з лікарень Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми втілили в життя останній етап надважливої для всієї Донецької області ініціативи - придбання апарату МРТ для однієї з лікарень, яка щоденно приймає поранених бійців з тяжкими травмами. Цей апарат - перший та єдиний на всю Донеччину - дозволить місцевим медикам діагностувати та лікувати тяжкі травми голови, рятуючи життя поранених захисників України. Це той проект, над яким ми працювали всією командою, і нарешті можемо констатувати - ми це зробили!" - зазначає Алла Ландар, почесна президентка Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія".

За словами представниці Фонду, кошти на придбання апарату були зібрані завдяки високій довірі до "Надії" з боку суспільства та партнерів.

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"Щоб зібрати необхідну суму, ми провели благодійний аукціон "Незламні серця", який був підтриманий Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та начальником ГУР Кирилом Будановим, ще частину грошей надали наші партнери, зокрема, благодійний фонд From Heart UA, і просто небайдужі українці, які долучилися до збору коштів. Разом нам вдалося втілити мрію медиків Донеччини, а саме - придбати апарат МРТ, який допоможе врятувати тисячі життів наших героїчних військових і наших людей, які стають жертвами ворожих обстрілів. Віра людей в перемогу України, віра в ЗСУ, безмежна людська любов та повага до Головнокомандувача Валерія Залужного дала такі вражаючі результати. Дякуємо усім, хто приєднується до нашої місії - рятувати життя українців, бо той, хто рятує одне життя, рятує увесь світ!" - резюмувала Алла Ландар, почесна президентка Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія".

Загалом, в рамках гуманітарної місії на Схід України, Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" передав лікарням Донеччини та Дніпропетровщини апарат МРТ, сучасний гастроскоп, обладнання до рентген-апарату, УЗД-апарати, стерилізатори, апарати для загоєння ран, холодильні камери, багатофункціональні ліжка, колісні крісла, генератори, станції Старлінк, хірургічні набори, розхідні медичні матеріали та інший медичний вантаж. Це стало можливим завдяки участі також фонду Hope UA, фондів Future for Ukraine, Revival Foundation, From Heart UA, Eltech Trust, партнерів з Японії, родини Ландар, родини Дубіль, компаній Медирент та Дойч Фарм, засновника та генерального директора групи будівельних компаній PERIMETER Костянтина Сконечного, Благодійного фонду Дениса Парамонова, Благодійного фонду Фундація ренесанс України.

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