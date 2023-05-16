Банда покидьків вбила на Чернігівщині родину з трьох осіб, в тому числі 4-річну дитину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські оперативно встановили і затримали трьох фігурантів, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві 30-річного чоловіка, 28-річної жінки та їхнього 4-річного сина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція Чернігівщини.

У повідомленні зазначається: "14 травня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім’ї з Києва. Подружжя разом із дитиною поїхало на Чернігівщину для покупки автомобіля, після чого зв’язок з ними обірвався.

Поліція Чернігівської області негайно розпочала пошуки зниклих безвісти. В одному з сіл Корюківського району поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 метрів - закопані тіла з ознаками насильницької смерті.

На пошуки причетних до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції Чернігівщини. На місці події криміналісти вилучили низку речових доказів.

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Для затримання підозрюваних і встановлення обставин вбивства створили спеціалізовану робочу групу, до якої увійшли поліцейські Чернігівщини, співробітники УСР та колеги з поліції Житомирської області. Очолив її начальник поліції Чернігівщини Володимир Нідзельський.

У максимально стислі строки найдосвідченіші співробітники карного розшуку та слідчі поліції спільно з кримінальним аналізом похвилинно відтворили події тієї доби.

Поліцейські встановили, що подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. Із собою вони взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою.

Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад.

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За підозрою у вбивстві подружжя та їхнього сина поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали трьох мешканців Корюківщини: двох чоловіків і жінку.

Зловмисники розстріляли автівку з родиною киян, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік від місця вчинення злочину.

В ході проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучили речові докази.

Нині поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за пунктами 1, 2, 6 та 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

Досудове розслідування триває".

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