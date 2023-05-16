Банда покидьків вбила на Чернігівщині родину з трьох осіб, в тому числі 4-річну дитину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські оперативно встановили і затримали трьох фігурантів, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві 30-річного чоловіка, 28-річної жінки та їхнього 4-річного сина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція Чернігівщини.
У повідомленні зазначається: "14 травня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім’ї з Києва. Подружжя разом із дитиною поїхало на Чернігівщину для покупки автомобіля, після чого зв’язок з ними обірвався.
Поліція Чернігівської області негайно розпочала пошуки зниклих безвісти. В одному з сіл Корюківського району поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 метрів - закопані тіла з ознаками насильницької смерті.
На пошуки причетних до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції Чернігівщини. На місці події криміналісти вилучили низку речових доказів.
Для затримання підозрюваних і встановлення обставин вбивства створили спеціалізовану робочу групу, до якої увійшли поліцейські Чернігівщини, співробітники УСР та колеги з поліції Житомирської області. Очолив її начальник поліції Чернігівщини Володимир Нідзельський.
У максимально стислі строки найдосвідченіші співробітники карного розшуку та слідчі поліції спільно з кримінальним аналізом похвилинно відтворили події тієї доби.
Поліцейські встановили, що подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. Із собою вони взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою.
Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад.
За підозрою у вбивстві подружжя та їхнього сина поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали трьох мешканців Корюківщини: двох чоловіків і жінку.
Зловмисники розстріляли автівку з родиною киян, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік від місця вчинення злочину.
В ході проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучили речові докази.
Нині поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за пунктами 1, 2, 6 та 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.
Досудове розслідування триває".
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А замінити тих хто другий рік воює- не має ким.
Це типові бандити без морально-етичних маркерів, те що в назві новини "покидьки", і те що визначає соціальну поведінку індивіда.🙄 Я не хо це лайно утримувати із своєї з/п, я хо шоп вони примусово розміновували Донеччину, чи шось таке... 🥺
Вона їм 3 роки умовно даси...
Покидьки не пожаліли навіть чотирирічну дитину !!
Довічне , цим нелюдям !!
Суд!
Заспокійлива ін'єкція!
Ніякого довічного!, бо не той випадок!
І чиї ж ці "золоті дітоньки", шо навіть по такому жорстокому злочину не оприлюднюють ні імен, ні призвіщ підозрюваних?!
Ой, вибачаюсь, ось по одному "мажорові" оприлюднили шо йому аж 22 роки...
і дивним чином захищені та озброєні депутани проти доступної легалізації зброї для Громадян..
то може влада з криміналом заодно, їм так легше-безпечніше кошмарити кріпаків
Хто тобi cказав що зброя не легалiзована ? Хоч зараз йди бери дозвiл та купляй зброю, навiть таку що одним пострiлом прошие нах автiвку з двома пасажирами.
Здаеться пан плутае "легалiзувати" з "безкоштовно подарувати" + "примiняти будь щось примариться".
Ти хоч цю статтю прочитав ? Зловмисники розстрiляли автiвку киян. Ну був би в них гранатомет - i що далi? Злочин - це не дуель, де у обох рiвнi можливостi, а лише пiдступнiсть помножена на зненацькiсть.
С чего ты взял что "легализация" равноценна раздаче бесплатного оружия кому не попадя ?
С чего ты взял что "легальность" равнозначна праву палить налево и направо ?
Нет, мистер, будешь как в цивилизованных странах: проходить нарколога и психиатра, ставать на учет, проходить экзаменовку в тире, технику безопасности, платить налог, сидеть за каждый неправильно сделанный выстрел, получать штраф за доставание оружия, и пулю в голову за любой чих в сторону мента.
На фото - помповое ружье 12-го калибра, в селах такие есть почти у всех ЛЕГАЛЬНО. Стоит сейчас около 9к гривен. Какие у тебя есть проблемы с его покупкой ?
а ще: вода мокра, небо синє, трава зелена, краще бути здоровим та багатим чим хворим та вбогим..
"імператор з певної касти" Івановус розповідає прописні істини ("корисні" дебілам та наївнякам, частина з яких обрала ТЕ, що зараз маємо..), які працюють у правових Державах, якою Україна не є(((, де МАЙЖЕ будь-які контакти "громадянина з вулиці" з чиновниками-разрєшалами закінчуються різнобарвною корупцією, більшою чи меншою...
Так, значення для загиблих вже немає...
Як і кацапів вбивати на місці після встановлення незаперечної вини, бо як що вбив людину за грощі раз, буде вбивати і надалі, таким тільки смертний вирок, а подєльніки що не вбивали, тим по 25 - 30 років зони, часу на роздуми де вони помилились їм вистачить.