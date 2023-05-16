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Банда покидьків вбила на Чернігівщині родину з трьох осіб, в тому числі 4-річну дитину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські оперативно встановили і затримали трьох фігурантів, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві 30-річного чоловіка, 28-річної жінки та їхнього 4-річного сина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція Чернігівщини. 

У повідомленні зазначається: "14 травня близько півночі до поліції надійшло повідомлення про зникнення сім’ї з Києва. Подружжя разом із дитиною поїхало на Чернігівщину для покупки автомобіля, після чого зв’язок з ними обірвався.

Поліція Чернігівської області негайно розпочала пошуки зниклих безвісти. В одному з сіл Корюківського району поліцейські виявили спалену автівку киян, а за 500 метрів - закопані тіла з ознаками насильницької смерті.

На пошуки причетних до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції Чернігівщини. На місці події криміналісти вилучили низку речових доказів.

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Для затримання підозрюваних і встановлення обставин вбивства створили спеціалізовану робочу групу, до якої увійшли поліцейські Чернігівщини, співробітники УСР та колеги з поліції Житомирської області. Очолив її начальник поліції Чернігівщини Володимир Нідзельський.

У максимально стислі строки найдосвідченіші співробітники карного розшуку та слідчі поліції спільно з кримінальним аналізом похвилинно відтворили події тієї доби.

Поліцейські встановили, що подружжя вирішило купити автомобіль у знайомого на Чернігівщині. Із собою вони взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою.

Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував убивство та озброєний напад.

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За підозрою у вбивстві подружжя та їхнього сина поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали трьох мешканців Корюківщини: двох чоловіків і жінку.

Зловмисники розстріляли автівку з родиною киян, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину. Тіла вбитих вони закопали неподалік від місця вчинення злочину.

В ході проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучили речові докази.

Нині поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за пунктами 1, 2, 6 та 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

Досудове розслідування триває".

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Банда покидьків вбила на Чернігівщині родину з трьох осіб, в тому числі 4-річну дитину 01
Банда покидьків вбила на Чернігівщині родину з трьох осіб, в тому числі 4-річну дитину 02
Банда покидьків вбила на Чернігівщині родину з трьох осіб, в тому числі 4-річну дитину 03
Банда покидьків вбила на Чернігівщині родину з трьох осіб, в тому числі 4-річну дитину 04
Банда покидьків вбила на Чернігівщині родину з трьох осіб, в тому числі 4-річну дитину 05
Банда покидьків вбила на Чернігівщині родину з трьох осіб, в тому числі 4-річну дитину 06
Банда покидьків вбила на Чернігівщині родину з трьох осіб, в тому числі 4-річну дитину 07

Автор: 

замовне вбивство (151) вбивство (3088) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+70
отправте этих хробакив минные поля разминировать...
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16.05.2023 18:51
+63
За убийство целой семьи и ребенка до 15 лет? За такое тяжелое преступление должно быть пожизненное. А за обычное убийство от 20 лет.
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16.05.2023 18:57
+61
****** виродки.
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16.05.2023 18:54
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отправте этих хробакив минные поля разминировать...
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16.05.2023 18:51 Відповісти
3 года условно... Или 2....
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16.05.2023 20:23 Відповісти
мля,ну і закони,дятєл-міністр юстиції,коли буде реформа карного кодекса ?
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16.05.2023 21:26 Відповісти
Один ховався від армії, та смерть знайшла його в мирному житті. Другий теж не в армії, але зі зброєю в руках.
А замінити тих хто другий рік воює- не має ким.
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17.05.2023 08:24 Відповісти
Симон Петлюра мав рацію.
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16.05.2023 18:52 Відповісти
До чого тут той вираз Петлюри?
Це типові бандити без морально-етичних маркерів, те що в назві новини "покидьки", і те що визначає соціальну поведінку індивіда.🙄 Я не хо це лайно утримувати із своєї з/п, я хо шоп вони примусово розміновували Донеччину, чи шось таке... 🥺
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16.05.2023 18:56 Відповісти
Убить мразей самым жестоким образом ! Выродки , а не люди ! Какие там поля они сделают ещё тысячи подлостей , чтобы кто- погиб ! Пусть сдохнут « при попытке к бегству
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16.05.2023 20:02 Відповісти
Віддайте їх до судді Оксани Софілканич.
Вона їм 3 роки умовно даси...
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16.05.2023 18:52 Відповісти
****** виродки.
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16.05.2023 18:54 Відповісти
Чистить минные поля голыми руками отправить,таких в военное время расстреливают вобщето.
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16.05.2023 18:55 Відповісти
Таких покидьків ще вистачає,просто зараз приховані.І це наші,не москалі.
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16.05.2023 18:56 Відповісти
Без тебе не обійдеться. "Наш".
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16.05.2023 20:16 Відповісти
Навчися розмовляти нормальною мовою.
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16.05.2023 22:00 Відповісти
За убийство целой семьи и ребенка до 15 лет? За такое тяжелое преступление должно быть пожизненное. А за обычное убийство от 20 лет.
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16.05.2023 18:57 Відповісти
Только пожизненное!
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16.05.2023 19:02 Відповісти
Під час війни для таких виродків можна й смертну кару ввести. Ці потвори гірші, ніж оккупанти.
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16.05.2023 19:08 Відповісти
а читать внимательно пробовал?
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16.05.2023 19:13 Відповісти
За убийство детей - только расстрел.
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16.05.2023 19:34 Відповісти
Непогано грабіжники "затарилися" Особливо - гранатами "Свіжак" Видно з минулорічних "трофеїв" - коли у кацапів "Київ за три дні" не вийшло і вони тікали назад Там вони навіть бронетехніку покидали - а не тільки гранати
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16.05.2023 19:00 Відповісти
Таке уявити неможливо у найстрашнішому сні 😠
Покидьки не пожаліли навіть чотирирічну дитину !!

Довічне , цим нелюдям !!
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16.05.2023 19:01 Відповісти
Пожиттєво ,а навіщо?Кормити охороняти і воно жити буде і це за рахунок народу.Ні 21 століття настав час повертати смертну кару.
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16.05.2023 19:04 Відповісти
вылупки должны дышать синильной кислотой...
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16.05.2023 19:08 Відповісти
Розстріляти за законами воєнного часу.
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16.05.2023 19:14 Відповісти
КУ нікіди не годиться, за військовий час взагалі мовчу. Цих ні в трьому рейху ні в сталінському срср під час війни ніхто б не розслідував і не судив.
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16.05.2023 19:20 Відповісти
І ковирло з ними,яка з неї буде чи була б матір,це виродки,яких треба розстрілювати.
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16.05.2023 19:22 Відповісти
Слідство!
Суд!
Заспокійлива ін'єкція!
Ніякого довічного!, бо не той випадок!
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16.05.2023 19:25 Відповісти
Йоу...
І чиї ж ці "золоті дітоньки", шо навіть по такому жорстокому злочину не оприлюднюють ні імен, ні призвіщ підозрюваних?!
Ой, вибачаюсь, ось по одному "мажорові" оприлюднили шо йому аж 22 роки...
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16.05.2023 19:27 Відповісти
Капець ..І це під час такої жорстокої війни , коли вся Україна плаче над кожною вбитою ворогом дитиною ... Навіщо їх рила замалювали ? Розстріляти !!!
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16.05.2023 19:38 Відповісти
.."дивна" закономірність - у злодіїв завжди є зброя, у цивільних громадян її майже завжди нема і точно завжди нема поряд поліцаїв, які б захистили громадян, що утримують силовиків-лівоохоронців своїми податками..
і дивним чином захищені та озброєні депутани проти доступної легалізації зброї для Громадян..
то може влада з криміналом заодно, їм так легше-безпечніше кошмарити кріпаків
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16.05.2023 19:47 Відповісти
Ну так пойди купи у кого надо,а не ждёшь пока тебе государство разрешит легально купить- лет сто будешь ждать...
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16.05.2023 19:51 Відповісти
..и шото даже не удивлён, что какой-то Иванов толкает Украинца на преступление
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16.05.2023 20:14 Відповісти
так раздавали автоматы в начале войны ,почему не брал
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16.05.2023 19:51 Відповісти
..ты вправду такой или тупо прикидываешься дурачком, чтобы выглядеть своим среди зебилов?
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16.05.2023 20:18 Відповісти
Дивна закономiрнiсть - громадяни не знають законiв власноi держави.

Хто тобi cказав що зброя не легалiзована ? Хоч зараз йди бери дозвiл та купляй зброю, навiть таку що одним пострiлом прошие нах автiвку з двома пасажирами.

Здаеться пан плутае "легалiзувати" з "безкоштовно подарувати" + "примiняти будь щось примариться".

Ти хоч цю статтю прочитав ? Зловмисники розстрiляли автiвку киян. Ну був би в них гранатомет - i що далi? Злочин - це не дуель, де у обох рiвнi можливостi, а лише пiдступнiсть помножена на зненацькiсть.
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16.05.2023 20:58 Відповісти
...достУпна легальна зброя (а не годівничка для мусорів і разрєшАл) потрібна Громадянам, бо самІ менти не справляються зі своєю роботою (як не захистили беззбройних українців від кацапів, так само не захистять і від криміналу) і нелегальна зброя бандюками перевозиться будь-куди будь-коли і використовується без остраху отримати отвєтку, як на дорозі так і вдома, та й суди ніфіга не працюють, а тупо барижать "дєламі"
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16.05.2023 22:07 Відповісти
Термин "легальность" как раз и означает соответствие законам.

С чего ты взял что "легализация" равноценна раздаче бесплатного оружия кому не попадя ?

С чего ты взял что "легальность" равнозначна праву палить налево и направо ?

Нет, мистер, будешь как в цивилизованных странах: проходить нарколога и психиатра, ставать на учет, проходить экзаменовку в тире, технику безопасности, платить налог, сидеть за каждый неправильно сделанный выстрел, получать штраф за доставание оружия, и пулю в голову за любой чих в сторону мента.

На фото - помповое ружье 12-го калибра, в селах такие есть почти у всех ЛЕГАЛЬНО. Стоит сейчас около 9к гривен. Какие у тебя есть проблемы с его покупкой ?
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17.05.2023 03:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jFE3Rm6NOuE ..ну й розумний - аж страшно
а ще: вода мокра, небо синє, трава зелена, краще бути здоровим та багатим чим хворим та вбогим..
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17.05.2023 06:40 Відповісти
він розумний, а ти ти тупий, так і живеш.
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17.05.2023 07:38 Відповісти
для особливообдарованих учОних доводиться поясняти, без надії на розуміння, та то таке:
"імператор з певної касти" Івановус розповідає прописні істини ("корисні" дебілам та наївнякам, частина з яких обрала ТЕ, що зараз маємо..), які працюють у правових Державах, якою Україна не є(((, де МАЙЖЕ будь-які контакти "громадянина з вулиці" з чиновниками-разрєшалами закінчуються різнобарвною корупцією, більшою чи меншою...
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17.05.2023 08:19 Відповісти
А тобі що не пояснюй ти всеодно не розумієш.
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17.05.2023 09:20 Відповісти
так купи, проблем немає, ну крім пістолета, не продають бо гандони всякі закон не приймають "не на часі", і автомат теж, а від мелкашки до 0,50 BMG без проблем, тільки бажання і гроші.
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17.05.2023 07:36 Відповісти
Не хочу навіть уявляти що буде після війни, коли тисячі захисників України повернуться і не знайдуть свого місця в мирному житті.
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16.05.2023 19:53 Відповісти
А я уявляю.Не так страшна война,как то что будет после-народная мудрость...
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16.05.2023 19:55 Відповісти
у Нас нормальные люди - ничего не будет
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16.05.2023 19:55 Відповісти
Так, коли вони побачать несправедливість, тоді ховайся.
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16.05.2023 20:00 Відповісти
Бабе 7 лет дадут,а остальным 15- они убивать не хотели,они защищались их машиной сбить-убить хотели...
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16.05.2023 19:53 Відповісти
с полицейских уважаю только следователей ,это интеллектуалы
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16.05.2023 19:54 Відповісти
А можно при попытке к бегству.... и не возится с дерьмом. Мы рашистам удивляемся, а у нас дерьма еще хватает.
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16.05.2023 19:57 Відповісти
так это как правило этнические русские
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16.05.2023 20:03 Відповісти
na suk !!!
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16.05.2023 19:59 Відповісти
Чого #бальники замазані? Покажіть людям, щоб знали сволоту. Може знайде колись "награда хероев"
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16.05.2023 20:05 Відповісти
на жаль не мона, по Конституції. Тай що це змінить? 🙄 Тим більш для трьох убитих...
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16.05.2023 20:09 Відповісти
Цю мерзоту під час війни розстрілювати без будь якого жалю ,що за бидло .
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16.05.2023 20:16 Відповісти
Просто забити їх кийками, або як наші козаки робили - на палю!
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16.05.2023 20:16 Відповісти
Не розумію за що, якщо спалили машину яку купили, чи на спаленій машині вони їхали за придбанням іншої?
Так, значення для загиблих вже немає...
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16.05.2023 20:48 Відповісти
Гондони, чим ви краще кацапів ?
Як і кацапів вбивати на місці після встановлення незаперечної вини, бо як що вбив людину за грощі раз, буде вбивати і надалі, таким тільки смертний вирок, а подєльніки що не вбивали, тим по 25 - 30 років зони, часу на роздуми де вони помилились їм вистачить.
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16.05.2023 21:50 Відповісти
Вірьовка та ліхтарний стовп, з них толку уже для Українців небуде!!!
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17.05.2023 00:44 Відповісти
 
 