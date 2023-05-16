Окупанти обстріляли селище Молодіжне на Херсонщині, постраждали жінка і троє дітей. ФОТО
Російські окупанти обстріляли селище Молодіжне в Херсонської області, постраждали жінка і троє дітей.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Російська армія атакувала селище Молодіжне Херсонської громади, постраждали троє дітей. Через обстріл 8-річна дівчинка отримала контузію головного мозку. Її госпіталізували, медики надають пораненій необхідну допомогу", - написав Прокудін у телеграм-каналі.
У 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика діагностовано гостру реакцію на стрес. Лікарі надали їм допомогу на місці, життю дітей нічого не загрожує.
Також через обстріл 59-річна жінка отримала струс мозку. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації постраждала відмовилася.
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