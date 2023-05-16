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Окупанти обстріляли селище Молодіжне на Херсонщині, постраждали жінка і троє дітей. ФОТО

Російські окупанти обстріляли селище Молодіжне в Херсонської області, постраждали жінка і троє дітей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти обстріляли селище Молодіжне на Херсонщині, постраждали жінка і троє дітей 01

"Російська армія атакувала селище Молодіжне Херсонської громади, постраждали троє дітей. Через обстріл 8-річна дівчинка отримала контузію головного мозку. Її госпіталізували, медики надають пораненій необхідну допомогу", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

У 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика діагностовано гостру реакцію на стрес. Лікарі надали їм допомогу на місці, життю дітей нічого не загрожує.

Окупанти обстріляли селище Молодіжне на Херсонщині, постраждали жінка і троє дітей 02

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Також через обстріл 59-річна жінка отримала струс мозку. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації постраждала відмовилася.

Автор: 

діти (5065) обстріл (28472) Херсонська область (5756)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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16.05.2023 20:28 Відповісти
Ось з ким рашиські чорти добре воюють так це з дітьми і жінками ,яка ж ви трусливі нікчемні істоти ,як і ваш бункерний щур який дуже боїтся за свою погану шкуру.Що б ви виздихали кацапські виродки.
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16.05.2023 20:32 Відповісти
 
 