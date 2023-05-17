Підтвердилася інформація про загибель під Бахмутом в січні цього року сержанта 3 ОШБ Сергія Бойка. ФОТО
Підтвердилася інформація про загибель в січні 2023 року під Бахмутом сержанта 3-ї окремої штурмової бригади Сергія Бойка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці Ярослав Куц.
Він зазначив: "На жаль, підтвердилася трагічна звістка про смерть мешканця Ірпеня, командира відділення 3 ОШБ, молодшого сержанта Сергія Бойка, який загинув 24 січня 2023 року, боронячи українську землю від ворога, під час виконання бойового завдання поблизу м.Бахмут.
Сергій народився 26 липня 1980 року в місті Київ. З 2014 року мешкав разом із сім’єю в Ірпені. Він був успішним юристом, якого поважали та цінували колеги. Також був люблячим чоловіком та добрим батьком, турботливим й чуйним сином і братом! Для сім‘ї це велика та непоправна втрата.
З перших днів війни пішов добровольцем у лави ССО "Київ-Азов" і став на захист України. Брав участь в боях за Мощун, на Запорізькому напрямку та проявив себе найхоробрішим чином під Бахмутом.
Церемонія поховання відбудеться 18 травня 2023 року о 12:00 на Ірпінському кладовищі на Алеї Героїв.
Вічна пам'ять Герою! Щирі співчуття рідним і близьким!"
Будь ласка, зачекайте...
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Можливо хтось знає, при яких обставинах це з'ясувалося, бо чому не дає спокою, термін три місяці, коли за безвісти зниклого, кошти йдуть на частину.наперед
Вибачаюся якщо когось образив.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!