Підтвердилася інформація про загибель під Бахмутом в січні цього року сержанта 3 ОШБ Сергія Бойка. ФОТО

Підтвердилася інформація про загибель в січні 2023 року під Бахмутом сержанта 3-ї окремої штурмової бригади Сергія Бойка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці Ярослав Куц.

Він зазначив: "На жаль, підтвердилася трагічна звістка про смерть мешканця Ірпеня, командира відділення 3 ОШБ, молодшого сержанта Сергія Бойка, який загинув 24 січня 2023 року, боронячи українську землю від ворога, під час виконання бойового завдання поблизу м.Бахмут.



Сергій народився 26 липня 1980 року в місті Київ. З 2014 року мешкав разом із сім’єю в Ірпені. Він був успішним юристом, якого поважали та цінували колеги. Також був люблячим чоловіком та добрим батьком, турботливим й чуйним сином і братом! Для сім‘ї це велика та непоправна втрата.



З перших днів війни пішов добровольцем у лави ССО "Київ-Азов" і став на захист України. Брав участь в боях за Мощун, на Запорізькому напрямку та проявив себе найхоробрішим чином під Бахмутом.



Церемонія поховання відбудеться 18 травня 2023 року о 12:00 на Ірпінському кладовищі на Алеї Героїв.



Вічна пам'ять Герою! Щирі співчуття рідним і близьким!"

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