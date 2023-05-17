УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13592 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
9 500 6

Підтвердилася інформація про загибель під Бахмутом в січні цього року сержанта 3 ОШБ Сергія Бойка. ФОТО

Підтвердилася інформація про загибель в січні 2023 року під Бахмутом сержанта 3-ї окремої штурмової бригади Сергія Бойка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці Ярослав Куц. 

Він зазначив: "На жаль, підтвердилася трагічна звістка про смерть мешканця Ірпеня, командира відділення 3 ОШБ, молодшого сержанта Сергія Бойка, який загинув 24 січня 2023 року, боронячи українську землю від ворога, під час виконання бойового завдання поблизу м.Бахмут.

Сергій народився 26 липня 1980 року в місті Київ. З 2014 року мешкав разом із сім’єю в Ірпені. Він був успішним юристом, якого поважали та цінували колеги. Також був люблячим чоловіком та добрим батьком, турботливим й чуйним сином і братом! Для сім‘ї це велика та непоправна втрата.

З перших днів війни пішов добровольцем у лави ССО "Київ-Азов" і став на захист України. Брав участь в боях за Мощун, на Запорізькому напрямку та проявив себе найхоробрішим чином під Бахмутом.

Церемонія поховання відбудеться 18 травня 2023 року о 12:00 на Ірпінському кладовищі на Алеї Героїв.

Вічна пам'ять Герою! Щирі співчуття рідним і близьким!"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Бахмутом загинув український воїн Ярослав Савченко. ФОТО

Підтвердилася інформація про загибель під Бахмутом в січні цього року сержанта 3 ОШБ Сергія Бойка 01

Автор: 

Ірпінь (358) смерть (6750) Бахмут (1560) 3 Окрема штурмова бригада (431)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самі щирі співчуття рідним і близьким. Нажаль у нас гинуть найкращі.
показати весь коментар
17.05.2023 05:57 Відповісти
Вічна пам'ять воїну....
Можливо хтось знає, при яких обставинах це з'ясувалося, бо чому не дає спокою, термін три місяці, коли за безвісти зниклого, кошти йдуть на частину.наперед
Вибачаюся якщо когось образив.
показати весь коментар
17.05.2023 06:18 Відповісти
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким
показати весь коментар
17.05.2023 06:55 Відповісти
Земля пухом, вічна пам'ять захиснику України.
показати весь коментар
17.05.2023 07:39 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
17.05.2023 08:18 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2023 09:50 Відповісти
 
 