Рашисти завдали авіаударів по Вугледару. Новоукраїнка під вогнем "Градів", - ОВА. ФОТОрепортаж

На Волноваському напрямку росіяни здійснили 2 авіаудари та 34 артобстріли Вугледара. Також під вогнем артилерії Пречистівка, з "Градів" обстріляно Новоукраїнку.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Донецькому напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Кураховому. У місті пошкоджені 3 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Ще 3 будинки пошкоджено у Курахівці.

"На Горлівському напрямку у Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти. У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків у Торецьку та 3 у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджено 10 будинків і крамницю. У Васюківці Соледарської громади пошкоджено 3 будинки", - йдеться у повідомленні.

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На Лисичанському напрямку росіяни 17 разів обстріляли околиці Лиманської громади - без жертв.

Всього за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 5 загиблих і 7 поранених.