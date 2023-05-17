Під час нічних обстрілів Миколаєва пошкоджено щонайменше 6 багатоповерхівок, - мер Сєнкевич. ФОТОрепортаж

Унаслідок обстрілів Миколаєва вночі 16 травня пошкоджено щонайменше 6 багатоповерхівок. Також відомо про одну постраждалу людину.

Про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Щонайменше 6 багатоповерхівок постраждали під час нічних обстрілів.

Також наразі фахівці адміністрації району обстежують приватний сектор. Згодом дам вам детальну інформацію", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, вечері 16 травня російські окупанти вдарили по місту Миколаїв, постраждала жінка, ворог влучив у цивільний об’єкт. За даними Генштабу, російські окупанти завдали ударів по місту Миколаїв двома крилатими ракетами "Калібр".

Згодом ДСНС опублікувала наслідки удару по Миколаєву.

Як пізніше повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, одна людина постраждала внаслідок удару по Миколаєву.







