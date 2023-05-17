Наслідки вчорашнього обстрілу Миропільської громади на Сумщині: Поранено 1 особу. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілів Сумщини впродовж тижня загинула 1 людину, ще 3 дістали поранення, зокрема дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

"За останній тиждень у Сумській області 1 людина загинула, ще троє - поранено, в тому числі одна дитина. Зокрема, вчора під час обстрілу Миропільської громади пошкоджено елеватор, гараж агропідприємства, приватний будинок. Одна цивільна особа зазнала поранень", - йдеться в повідомленні.

На фото – наслідки вчорашнього обстрілу Миропільської громади.

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