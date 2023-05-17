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Затримано медсестру, яка працювала на ФСБ і "зливала" ворогу персональні дані українських захисників, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одну російську агентку у результаті контрдиверсійних заходів у звільненому Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, нею виявилась медсестра однієї з місцевих лікарень, яка під час окупації обласного центру була завербована кадровим співробітником ФСБ.

За його завданням після звільнення Херсона вона залишилась у місті і продовжила працювати у медзакладі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

"У подальшому зловмисниця збирала для агресора установчі дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі. Також вона шпигувала за місцями базування Сил оборони, які дислокуються на території обласного центру. Крім того, російська агентка фіксувала наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Херсона і передавала відповідні "звіти" до ФСБ через месенджер", - йдеться у повідомленні.

Розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних вогневих ударів по місту.

Як встановили слідчі, у поле зору російської спецслужби жінка потрапила через публічну підтримку загарбників в одній із антиукраїнських груп у Телеграм.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

Також читайте: Шукали для ворога інформацію про контрнаступ ЗСУ: затримано двох інформаторів РФ на Харківщині, - СБУ. ФОТО

Затримано медсестру, яка працювала на ФСБ і зливала ворогу персональні дані українських захисників, - СБУ 01
Затримано медсестру, яка працювала на ФСБ і зливала ворогу персональні дані українських захисників, - СБУ 02
Затримано медсестру, яка працювала на ФСБ і зливала ворогу персональні дані українських захисників, - СБУ 03
Затримано медсестру, яка працювала на ФСБ і зливала ворогу персональні дані українських захисників, - СБУ 04
Затримано медсестру, яка працювала на ФСБ і зливала ворогу персональні дані українських захисників, - СБУ 05

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12818) Херсон (3360) шпигунство (992) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+53
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17.05.2023 12:16
+25
Навіщо "морочиться"? На задньому плані (по той бік дороги) - хороша стара яблуня
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17.05.2023 12:34
+21
****...
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17.05.2023 12:16
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17.05.2023 12:16 Відповісти
..
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17.05.2023 12:20 Відповісти
Навіщо "морочиться"? На задньому плані (по той бік дороги) - хороша стара яблуня
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17.05.2023 12:34 Відповісти
****...
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17.05.2023 12:16 Відповісти
****, то собачка, це шмара кацапська.
Вибачте.
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17.05.2023 12:39 Відповісти
Самка кацапського орка.
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17.05.2023 13:07 Відповісти
Цікаво, що з нею буде далі? Чомусь про це завжди інформації немає....
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17.05.2023 12:18 Відповісти
Візьмуть на роботу до якогось депутата в слугу народа, там такі потрібні. Ето же наші люді, ви ж не забули?
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17.05.2023 12:19 Відповісти
Скорее всего отделаться условкой, в Харькове 99% судей любители рашки
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17.05.2023 12:24 Відповісти
В статті мова про Херсон
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17.05.2023 12:39 Відповісти
****** и высушат.первое не обязательно...
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17.05.2023 12:25 Відповісти
Прокурор попросить 8 років, суддя врахує позитивну характеристику зі школи, від сусідів, можливо від колег, вона "розкається" в суді і отримає
- або 3 роки з іспитовим строком на 2 роки (відповідно просидить, "як миша" і все їй спишеться),
- або (якщо суддя буде не в гуморі), отримає 3 роки, відсидить 1 і вийде по достроковому.
Плюс, можлива амністія, можливо внесе заставу і втече, можливо має крутого родича і відмажеться, можливо піде на обмін (і далі працюватиме у військовому госпіталі РФ і плакатиме у Соловйова, щодо "нациків, що з неї знущались"). А можливо терміново завагітніє, і все буде зовсім ОК.
І в цих словах жодної іронії, лише практика в таких справах.
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17.05.2023 12:33 Відповісти
Ось наприклад.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/05/17/7402586/ Корегувальника ударів РФ по Львову засудили до довічного ув'язнення
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17.05.2023 13:23 Відповісти
Так, я бачив. А ще є такі випадки? Чому так мало таких вироків і інформації про них?)) Вам не здається це дивним?
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25.05.2023 18:38 Відповісти
Підлога ОПи прайює на ФСБ і ніхто не затримує. Чомусь.
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17.05.2023 12:19 Відповісти
Куратор красіво живьот на гроші, які виділяє росія для купівлі таких тушок.
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17.05.2023 12:19 Відповісти
а що ж то її пику на показали - треба знати таких хероїв в рило
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17.05.2023 12:21 Відповісти
Там класичне рило кацапської свиноматки
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17.05.2023 12:24 Відповісти
Пристреліть її, чого буде мучитись посеред нацистів
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17.05.2023 12:23 Відповісти
На таких и пулю жалко... В укромное место и придушить...
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17.05.2023 12:24 Відповісти
****. інʼєкцію скіпідара їй в праве око...
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17.05.2023 12:26 Відповісти
жирна ****. довічне.
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17.05.2023 12:26 Відповісти
Це називається - на злодієві шапка горить….судячи з переписки… Яна гиляку шкуру!!!!
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17.05.2023 12:27 Відповісти
Хватить харі замазувати на фото цьому лайну...
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17.05.2023 12:27 Відповісти
а чего она не в наручниках и беседует как с друзьями?
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17.05.2023 12:30 Відповісти
Это больше вопросов к тем кто эту информацию давал ей.
Язык надо держать за зубами, болтун находка для шпиона.
А вербуют тех, кто был "прокинутый" властью, так сказать желающие мести или мотивированные к сопротивлению.
Очень интересна ее биография в плане последних 5 -7 лет? Семья, карьера, социальный быт
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17.05.2023 12:33 Відповісти
Закони воєнного часу нікуди не годяться, їх фактично немає. Таких треба просто розстрілювати по спрощеній процедурі. Табло не закривати, анкетні дані також. З яких мотивів приховують зрадників ? Щоб на родичах не відігрались ?Так це і є додатковий попереджувально-виховний фактор. Удавлять тварь родичи загиблих, теж не велика проблема.
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17.05.2023 12:36 Відповісти
Вони реально пишуть нацисты)))) Я думав, вони цю фігню тільки по Раша ТВ гонять.

Русский ватнік - це дивакуватий дрімучий православний-комуніст, сформований в ізоляції і дифіциті спілкування з зовнішній світом.

Мислення русского ватніка побудоване на фобіях і теоріях заговорів. Вони є носіями унікальних знань недоступних більше нікому. Вони розгадали англо-саксонські заговори.
Це ходячі диваки.

Це Хомо-Советікус, окремий вид людини, 70 років ізоляції і дресировки на ненависть до зовнішнього світу, на дивакувате прдеставлення про зовнішній світ.

Я думаю, ця медсестра, виросла в сім ї комуняків. Треба перевіряти не тільки її, а й родичів. Бо просто молода людина на може стати ватніком. Потрібна дресировка.
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17.05.2023 12:38 Відповісти
Масова вбивця. Нежить. Пришм.ндь кацапська.
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17.05.2023 12:41 Відповісти
медсестру вони можуть затримати, а татарова, дєрьмака , московську пздоту в рясах з лаври коли?
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17.05.2023 12:43 Відповісти
ot ****......
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17.05.2023 12:53 Відповісти
Один я за те, щоб цих паскуд вішати привселюдно?
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17.05.2023 13:09 Відповісти
Коли вже цю прокацапську гниль почнуть відстрілювати? Досить дурнуватого гуманізму до ворогів!
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17.05.2023 13:29 Відповісти
Чергва мерзенна ублюдина.
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17.05.2023 13:44 Відповісти
Цю потвору потрібно не судити, а розірвати на шматочки. Скільки воно загубило військових і мирних, корегуючи снаряди і ракети терористів?
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17.05.2023 13:46 Відповісти
Сколько же на счету у этой твари загубленных и пострадавших украинцев, военных и гражданских?! 😡 Пожизненное!
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17.05.2023 14:29 Відповісти
****** mварина.
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17.05.2023 15:38 Відповісти
До стінки і кулю в лобика
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17.05.2023 16:52 Відповісти
На початку війни всю цю мерзоту валили не возилися ,гасили на місці диверсантів і іншу погань.Чого зараз возяться?
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17.05.2023 16:56 Відповісти
Чому в нас немає розстрілів по закону військового часу це нормально
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17.05.2023 18:47 Відповісти
щонайменше - 15 років! а краще - довічне. най і далі мріє про москальський рай нацкращі роки сого життя)))
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17.05.2023 21:17 Відповісти
 
 