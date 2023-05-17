Затримано медсестру, яка працювала на ФСБ і "зливала" ворогу персональні дані українських захисників, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки затримала ще одну російську агентку у результаті контрдиверсійних заходів у звільненому Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, нею виявилась медсестра однієї з місцевих лікарень, яка під час окупації обласного центру була завербована кадровим співробітником ФСБ.
За його завданням після звільнення Херсона вона залишилась у місті і продовжила працювати у медзакладі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
"У подальшому зловмисниця збирала для агресора установчі дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі. Також вона шпигувала за місцями базування Сил оборони, які дислокуються на території обласного центру. Крім того, російська агентка фіксувала наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Херсона і передавала відповідні "звіти" до ФСБ через месенджер", - йдеться у повідомленні.
Розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних вогневих ударів по місту.
Як встановили слідчі, у поле зору російської спецслужби жінка потрапила через публічну підтримку загарбників в одній із антиукраїнських груп у Телеграм.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Вибачте.
- або 3 роки з іспитовим строком на 2 роки (відповідно просидить, "як миша" і все їй спишеться),
- або (якщо суддя буде не в гуморі), отримає 3 роки, відсидить 1 і вийде по достроковому.
Плюс, можлива амністія, можливо внесе заставу і втече, можливо має крутого родича і відмажеться, можливо піде на обмін (і далі працюватиме у військовому госпіталі РФ і плакатиме у Соловйова, щодо "нациків, що з неї знущались"). А можливо терміново завагітніє, і все буде зовсім ОК.
І в цих словах жодної іронії, лише практика в таких справах.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/05/17/7402586/ Корегувальника ударів РФ по Львову засудили до довічного ув'язнення
Язык надо держать за зубами, болтун находка для шпиона.
А вербуют тех, кто был "прокинутый" властью, так сказать желающие мести или мотивированные к сопротивлению.
Очень интересна ее биография в плане последних 5 -7 лет? Семья, карьера, социальный быт
Русский ватнік - це дивакуватий дрімучий православний-комуніст, сформований в ізоляції і дифіциті спілкування з зовнішній світом.
Мислення русского ватніка побудоване на фобіях і теоріях заговорів. Вони є носіями унікальних знань недоступних більше нікому. Вони розгадали англо-саксонські заговори.
Це ходячі диваки.
Це Хомо-Советікус, окремий вид людини, 70 років ізоляції і дресировки на ненависть до зовнішнього світу, на дивакувате прдеставлення про зовнішній світ.
Я думаю, ця медсестра, виросла в сім ї комуняків. Треба перевіряти не тільки її, а й родичів. Бо просто молода людина на може стати ватніком. Потрібна дресировка.