Колишній судді, яка очолила фейковий "верховний суд ЛНР", повідомили про підозру, - ДБР. ФОТО

Колишня голова одного з судів Луганська, яка з 2018 року очолює фейковий "верховний суд ЛНР", може отримати 15 років ув’язнення за державну зраду та посягання на територіальну цілісність України.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що колишня суддя з початком окупації підтримала створення псевдореспубліки і розробила проєкти кодексів та інших юридично нікчемних законотворчих актів так званої "ЛНР".

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З 2018 року вона обіймає посаду так званої "голови верховного суду лнр", координуючи діяльність "судової гілки влади" на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

"Поки зрадниця продовжує організовувати роботу інстанції, здійснює безпосередній розгляд справ, тим самим забезпечуючи становлення, функціонування так званої "судової гілки влади" окупаційної адміністрації рф на тимчасово окупованій території Луганської області", - йдеться у повідомленні.

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Жінку підозрюють у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та державній зраді (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

Покарання за цими статтями - до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.



