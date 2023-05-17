Фельдшерсько-акушерський пункт горів внаслідок ворожого обстрілу на Чернігівщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Зранку 17 травня російські окупанти обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Результати пожежі у фельдшерсько-акушерському пункті в Семенівській громаді. Загоряння сталося внаслідок вранішнього ворожого обстрілу. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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