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Фельдшерсько-акушерський пункт горів внаслідок ворожого обстрілу на Чернігівщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Зранку 17 травня російські окупанти обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Результати пожежі у фельдшерсько-акушерському пункті в Семенівській громаді. Загоряння сталося внаслідок вранішнього ворожого обстрілу. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни з артилерії обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

Фельдшерсько-акушерський пункт горів внаслідок ворожого обстрілу на Чернігівщині, - ОВА 01
Фельдшерсько-акушерський пункт горів внаслідок ворожого обстрілу на Чернігівщині, - ОВА 02
Фельдшерсько-акушерський пункт горів внаслідок ворожого обстрілу на Чернігівщині, - ОВА 03
Фельдшерсько-акушерський пункт горів внаслідок ворожого обстрілу на Чернігівщині, - ОВА 04

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обстріл (28472) пожежа (4327) Чернігівщина (1584)


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Судячи з трави перед заднім входом - туди давно вже "заросла народна стежка" Стояла пуста будівля Маоже і фельдшер був "приходячим" раз на тиждень Мав колись "щастя" побувать в подібному Вата бинт і "зеленька" з йодною настойкою От і весь "фап"
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17.05.2023 16:34 Відповісти
Задній вхід - то дупа?
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17.05.2023 16:40 Відповісти
Кожний судить в міру своєї "спаскудженості" Дивлюся - і у "Хранції" паскуди водяться!
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17.05.2023 16:47 Відповісти
 
 