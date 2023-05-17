Схеми виїзду ухилянтів за кордон ліквідовано у Львіській та Рівненській областях, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки ліквідувала чергові схеми незаконної міграції через державний кордон України. Зловмисники допомагали своїм клієнтам нелегально виїхати за межі нашої держави на підставі фальшивих документів. Вартість таких "послуг" становила до 5 тис. дол. з однієї особи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, у Львівській області затримано 39-річного мешканця регіону, який пропонував чоловікам призовного віку фіктивні документи для виїзду за кордон. Також встановлено, що до нього звертались громадяни РФ, які на початку повномасштабного вторгнення перебували в Україні і намагались виїхати до країн Євросоюзу. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

На Запоріжжі затримали мешканця Донеччини, який намагався підкупити співробітника СБУ, аби той допоміг отримати "документи" для зняття з військового обліку. За оперативною інформацією, в подальшому ухилянт міг використати "папери" для незаконного перетину держкордону.

Втім, співробітник СБУ одразу доповів керівництву за фактом "пропозиції". А зловмисника – одразу затримали. На підставі зібраних доказів ухилянту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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У Рівненській області нейтралізовано злочинну групу, яка спеціалізувалась на переправленні ухилянтів за межі України під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень та волонтерів. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

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