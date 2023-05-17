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Схеми виїзду ухилянтів за кордон ліквідовано у Львіській та Рівненській областях, - СБУ. ФОТО

сбу

Служба безпеки ліквідувала чергові схеми незаконної міграції через державний кордон України. Зловмисники допомагали своїм клієнтам нелегально виїхати за межі нашої держави на підставі фальшивих документів. Вартість таких "послуг" становила до 5 тис. дол. з однієї особи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, у Львівській області затримано 39-річного мешканця регіону, який пропонував чоловікам призовного віку фіктивні документи для виїзду за кордон. Також встановлено, що до нього звертались громадяни РФ, які на початку повномасштабного вторгнення перебували в Україні і намагались виїхати до країн Євросоюзу. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Схеми виїзду ухилянтів за кордон ліквідовано у Львіській та Рівненській областях, - СБУ 01

На Запоріжжі затримали мешканця Донеччини, який намагався підкупити співробітника СБУ, аби той допоміг отримати "документи" для зняття з військового обліку. За оперативною інформацією, в подальшому ухилянт міг використати "папери" для незаконного перетину держкордону.

Втім, співробітник СБУ одразу доповів керівництву за фактом "пропозиції". А зловмисника – одразу затримали. На підставі зібраних доказів ухилянту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інспектор Держприкордонслужби організував схему пропуску ухилянтів через кордон

Схеми виїзду ухилянтів за кордон ліквідовано у Львіській та Рівненській областях, - СБУ 02
Схеми виїзду ухилянтів за кордон ліквідовано у Львіській та Рівненській областях, - СБУ 03

У Рівненській області нейтралізовано злочинну групу, яка спеціалізувалась на переправленні ухилянтів за межі України під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень та волонтерів. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Також дивіться: Упродовж вихідних на Буковині затримано 15 ухилянтів, а також їхніх "помічників". ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12818) ухилянти (905)


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Топ коментарі
+10
Я тобі відкрию секрет: ще у середині лютого, чиновники та мажори масово вивозили свої сім'ї закордон, а не слухали довпойопа ********, який казав що "це американські змі нагнітають істєрію - ніякої війни не буде".
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17.05.2023 17:19
+7
Добре ліквідовувати те, що сам кришуєш...
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17.05.2023 16:55
+5
А по якіи схемі бригада Монако виіхала ?.
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17.05.2023 17:00
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Добре ліквідовувати те, що сам кришуєш...
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17.05.2023 16:55 Відповісти
А по якіи схемі бригада Монако виіхала ?.
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17.05.2023 17:00 Відповісти
Я тобі відкрию секрет: ще у середині лютого, чиновники та мажори масово вивозили свої сім'ї закордон, а не слухали довпойопа ********, який казав що "це американські змі нагнітають істєрію - ніякої війни не буде".
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17.05.2023 17:19 Відповісти
А ухилянтів в Донецькій Запорізькій в ту сторону нє ?
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17.05.2023 17:05 Відповісти
Слабо
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17.05.2023 17:21 Відповісти
Добре... але як ухилянтiв використовувати в армії, якщо вони під час стрільби в штани мочаться.... штанів не вистачить
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17.05.2023 17:09 Відповісти
Військомату пофіг, у них план кожного місяця.
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17.05.2023 17:27 Відповісти
Тепер зрозуміло чого ''дехто'' аж чотири рази відкосив-у нього єдині штани.
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17.05.2023 17:27 Відповісти
Законом виїзд як раз і не заборонено.
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17.05.2023 17:15 Відповісти
А де на фото є ухилянти?
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17.05.2023 17:26 Відповісти
А як ''мажорні батальйони'' виїхали? Чи ''ета другоє''?
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17.05.2023 17:29 Відповісти
Для війни у В'єтнамі, американці також застосовували масову мобілізацію. Однак вони зробили розумно: провели лотерею і ті хто народився певного числа, певного місяця мали явитися на пункти комплектації. Клоунам також треба зробити так само через відповідні закони: провели жеребкування, дали місяць на явку і у разі неявики у військомат - заочно оголосити дезертиром з вироком + визнати недійсним закордонний паспорт з пожиттєвою неможливістю відновити + оголосили у міжнародний розшук. Тоді і ухилянство умре як таке, а ті у кого є громадянство іншої держави просто ніколи в житті не зможуть приїхати в Україну і будуть висіти все життя у базах інтерполу.
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17.05.2023 17:30 Відповісти
Ви про заградотряди забули
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17.05.2023 18:12 Відповісти
В США ніколи не було загрянотрядів. Це ти сплутав із своєю родіною - парашиєю.
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17.05.2023 20:13 Відповісти
Та перестаньте, яка парашія. Я про другу частину вашого повідомлення, про заочний вирок про дезертирство і далі по списку. У США хіба таке було?
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17.05.2023 20:19 Відповісти
Не марнуйте час - цей "патріот-мобілізатор" в кожній статті про мобілізацію чи затримання так званих "ухилянтів" строчить коменти з пропозиціями, як їх карати. Сам, звісно, не з передової строчить, але дуже переймається мобілізацією, бо хтось же має воювати, аби він залишався в зоні комфорту.
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17.05.2023 21:57 Відповісти
Навіть у кріпаків була можливість викупити себе з рабства. А такі дегенерати, як ти, не залишають ніякого бажання щось робити для цієї європейської північної кореї.
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17.05.2023 19:41 Відповісти
дегенерат, я тобі розказував про досвід мобілізації найдемократичнішої країни світу. Якщо ти ідеш в північну корею - писдуй - східний кордон України - відкритий.
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17.05.2023 20:12 Відповісти
Схему беглецов создал завхоз оп президента дерьмак, так что никому ничего не будет.
Вы видели, что бы кто то из этих типа "организаторов" сел в тюрьму?
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17.05.2023 17:31 Відповісти
От би ще СБУ перекрило канал втечі за кордон хабарників та держзрадників!
Але тоді хто ж на Банковій лишиться?
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17.05.2023 18:32 Відповісти
 
 