Минулої доби ворог обстріляв 20 населених пунктів Запорізької області, - ОВА. ФОТО
Протягом минулої доби ворог не припиняв обстрілів населених пунктів Запорізької області.
Про ц е повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав 94 удари по 20 населених пунктах області: по Новоданилівці, Гіркому та Малій Токмачці авіаційні, по Малинівці з БПЛА, по Червоному і Білогір'ю з РСЗВ. Крім того, 88 артударів рашисти нанесли по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Ольгівському, Щербакам, Плавням, Кам'янському, Степногірську та іншим прифронтовим селам. На щастя, населення не зачепило", - йдеться в повдіомленні.
Наразі зафіксовано 18 цивільних зруйнованих об'єктів.
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