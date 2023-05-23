Минулої доби ворог обстріляв 20 населених пунктів Запорізької області, - ОВА. ФОТО

Протягом минулої доби ворог не припиняв обстрілів населених пунктів Запорізької області.

Про ц е повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав 94 удари по 20 населених пунктах області: по Новоданилівці, Гіркому та Малій Токмачці авіаційні, по Малинівці з БПЛА, по Червоному і Білогір'ю з РСЗВ. Крім того, 88 артударів рашисти нанесли по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Ольгівському, Щербакам, Плавням, Кам'янському, Степногірську та іншим прифронтовим селам. На щастя, населення не зачепило", - йдеться в повдіомленні.

Наразі зафіксовано 18 цивільних зруйнованих об'єктів.

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