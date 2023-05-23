Рашисти завдали авіаракетного удару по Авдіївці, двоє людей загинуло, ще двоє зазнали поранення, - ОВА ФОТОрепортаж (оновлено)

23 травня російські військові завдали авіаракетного удару по Авдіївці. Житловий будинок зруйнований до фундаменту.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щонайменше двоє людей поранені внаслідок авіаракетного удару по Авдіївці. Його наслідки ви бачите на світлинах.

Російські окупаційно-терористичні війська продовжують системно і методично руйнувати місто.

Авдіївка з 2014 року гідно й стійко витримує рашистську навалу. У своєму прагненні її підкорити рашисти вдаються до тактики випаленої землі", - йдеться в повідомленні.

Кириленко зазначив, що в Авдіївці все ще залишається понад 1700 цивільних мешканців.

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За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, під завалами можуть знаходитися до 5 осіб.

"Житловий будинок в Авдіївці зруйнувала чергова російська ракета. 9 поверхів - до фундаменту.

Двоє людей поранено, одна жінка - у важкому стані", - розповів Барабаш.

Станом на 22:00 23 травня відомо про двох загиблих - їхні тіла витягли з-під завалів. Це літній чоловік та жінка.

















