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Новини Фото Війна
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Рашисти обстріляли Вовчанськ, поранено мирного жителя, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по території Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

23 травня близько 12:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ. З травмами до лікарні направлено місцевого жителя.

Наслідки збройної агресії рф зафіксували прокурори спільно зі слідчими поліції.

За процесуального керівництва Куп’янської та Вовчанського відділу Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Рашисти обстріляли Вовчанськ, поранено мирного жителя, - Офіс генпрокурора 01
Рашисти обстріляли Вовчанськ, поранено мирного жителя, - Офіс генпрокурора 02
Рашисти обстріляли Вовчанськ, поранено мирного жителя, - Офіс генпрокурора 03
Рашисти обстріляли Вовчанськ, поранено мирного жителя, - Офіс генпрокурора 04
Рашисти обстріляли Вовчанськ, поранено мирного жителя, - Офіс генпрокурора 05

Автор: 

Харківщина (6054) Вовчанськ (416)


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волчанськ, то від слова волок, переволок...
тобто транспортний вузол часів, коли транспортними артеріями були водні шляхи і перехід з однієї водойми до іншої відбувався волочіння...
звідси і волоцюги чи бродники, які блукали в місцях переволоку в надії на добрий випадок по роботі...
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23.05.2023 18:53 Відповісти
 
 