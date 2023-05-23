Рашисти обстріляли Вовчанськ, поранено мирного жителя, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по території Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

23 травня близько 12:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ. З травмами до лікарні направлено місцевого жителя.

Наслідки збройної агресії рф зафіксували прокурори спільно зі слідчими поліції.

За процесуального керівництва Куп’янської та Вовчанського відділу Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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