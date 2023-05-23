У Богородичному на Донеччині виявлені тіла 7 людей, які загинули під час окупації, - прокуратура. ФОТО

На деокупованій території Донецької області виявлено тіла 7 мирних мешканців, що загинули під час російської окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

У ході огляду місцевості у визволеному від окупантів с. Богородичному Краматорського району виявили тіла п’яти чоловіків та двох жінок, яким на момент смерті було від 60 до 72 років. Особи ще двох померлих встановлюються.





Усі загинули під час тимчасової окупації населеного пункту підрозділами збройних сил РФ.

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Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.