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У Богородичному на Донеччині виявлені тіла 7 людей, які загинули під час окупації, - прокуратура. ФОТО

На деокупованій території Донецької області виявлено тіла 7 мирних мешканців, що загинули під час російської окупації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

У Богородичному на Донеччині виявлені тіла 7 людей, які загинули під час окупації, - прокуратура 01

У ході огляду місцевості у визволеному від окупантів с. Богородичному Краматорського району виявили тіла п’яти чоловіків та двох жінок, яким на момент смерті було від 60 до 72 років. Особи ще двох померлих встановлюються.

У Богородичному на Донеччині виявлені тіла 7 людей, які загинули під час окупації, - прокуратура 02
У Богородичному на Донеччині виявлені тіла 7 людей, які загинули під час окупації, - прокуратура 03

Усі загинули під час тимчасової окупації населеного пункту підрозділами збройних сил РФ.

У Богородичному на Донеччині виявлені тіла 7 людей, які загинули під час окупації, - прокуратура 04

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У Богородичному на Донеччині виявлені тіла 7 людей, які загинули під час окупації, - прокуратура 05

Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.

У Богородичному на Донеччині виявлені тіла 7 людей, які загинули під час окупації, - прокуратура 06

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окупація (6695) жертви (1794) Донецька область (8467)


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23.05.2023 20:22 Відповісти
мої земляки...
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23.05.2023 20:47 Відповісти
 
 