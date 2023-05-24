Затримано російського агента, який "зливав" окупантам позиції Сил оборони під Бахмутом та Авдіївкою, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж
Контррозвідка СБУ на Донеччині затримала зловмисника, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Трьох його спільників було затримано у грудні минулого року.
"Встановлено, що цей фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах. Отримані відомості російський агент передавав своєму "куратору" з підконтрольного агресору "мдб днр" у тимчасово окупованій Горлівці.
Отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Контррозвідники СБУ затримали чоловіка, коли він перебував у схованці, яку заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців.
"За даними слідства, поплічником рф є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників "мдб днр" в окупованій Горлівці. Для комунікації з "куратором" ворожий агент використовував відпрацьований анонімний канал електронного зв’язку, а передачу розвідданих здійснював у вигляді фотоматеріалів з детальним описом об’єктів.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом", - додали в СБУ.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
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И все корректировщики в будущем должны знать, что альтернатива иудиным ста баксам от россиян есть одна - пожизненное! И обвинение должно быть одно - соучастие в массовых убийствах и пособничестве врагу... Тупых судей посылать на курсы повышения квалификации за их счет с оплатой расходов на пропитание и проживание - окопы копать в Бахмут!