Затримано російського агента, який "зливав" окупантам позиції Сил оборони під Бахмутом та Авдіївкою, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ на Донеччині затримала зловмисника, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Трьох його спільників було затримано у грудні минулого року.

"Встановлено, що цей фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах. Отримані відомості російський агент передавав своєму "куратору" з підконтрольного агресору "мдб днр" у тимчасово окупованій Горлівці.



Отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідники СБУ затримали чоловіка, коли він перебував у схованці, яку заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців.

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"За даними слідства, поплічником рф є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників "мдб днр" в окупованій Горлівці. Для комунікації з "куратором" ворожий агент використовував відпрацьований анонімний канал електронного зв’язку, а передачу розвідданих здійснював у вигляді фотоматеріалів з детальним описом об’єктів.



Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом", - додали в СБУ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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