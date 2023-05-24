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Затримано російського агента, який "зливав" окупантам позиції Сил оборони під Бахмутом та Авдіївкою, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

сбу,контррозвідка

Контррозвідка СБУ на Донеччині затримала зловмисника, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Трьох його спільників було затримано у грудні минулого року.

"Встановлено, що цей фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах. Отримані відомості російський агент передавав своєму "куратору" з підконтрольного агресору "мдб днр" у тимчасово окупованій Горлівці.

Отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідники СБУ затримали чоловіка, коли він перебував у схованці, яку заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців.

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"За даними слідства, поплічником рф є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників "мдб днр" в окупованій Горлівці. Для комунікації з "куратором" ворожий агент використовував відпрацьований анонімний канал електронного зв’язку, а передачу розвідданих здійснював у вигляді фотоматеріалів з детальним описом об’єктів.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом", - додали в СБУ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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Затримано російського агента, який зливав окупантам позиції Сил оборони під Бахмутом та Авдіївкою, - контррозвідка СБУ 01
Затримано російського агента, який зливав окупантам позиції Сил оборони під Бахмутом та Авдіївкою, - контррозвідка СБУ 02
Затримано російського агента, який зливав окупантам позиції Сил оборони під Бахмутом та Авдіївкою, - контррозвідка СБУ 03
Затримано російського агента, який зливав окупантам позиції Сил оборони під Бахмутом та Авдіївкою, - контррозвідка СБУ 04

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12821) Донецька область (8467)


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Топ коментарі
+5
Скинути з дзвіниці прямо в темницю.
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24.05.2023 10:10
+4
Вообще-то корректировщикам нужно быстро и без вариантов давать сразу пожизненное. И пусть благодарят Бога и милосердный народ Украины что не поставили к стеночке на месте.
И все корректировщики в будущем должны знать, что альтернатива иудиным ста баксам от россиян есть одна - пожизненное! И обвинение должно быть одно - соучастие в массовых убийствах и пособничестве врагу... Тупых судей посылать на курсы повышения квалификации за их счет с оплатой расходов на пропитание и проживание - окопы копать в Бахмут!
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24.05.2023 10:13
+3
ліпше б такі новини починалися зі слова "ліквідовано"
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24.05.2023 10:14
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на гіляку запроданця !!!
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24.05.2023 10:06 Відповісти
Потрібна тотальна евакуація місцевого населення з зони бойових дій, щоб не зливали розвіддані!
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24.05.2023 10:12 Відповісти
одного-дох привселюдно повісити чи розстріляти - любителів сруцького міра відразу поменшає !!!
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24.05.2023 11:17 Відповісти
Ви неправі, бо тяжкість покарання ніколи не зупиняла злочинців, зупиняє тільки невідворотність покарання! А знайти всіх зрадників ніколи не вийде, тому потрібно просто усунути всіх місцевих з зони бойових дій.
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24.05.2023 11:45 Відповісти
Скинути з дзвіниці прямо в темницю.
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24.05.2023 10:10 Відповісти
.... прямо у яму. Та швиденько прикопати.
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24.05.2023 10:17 Відповісти
Вообще-то корректировщикам нужно быстро и без вариантов давать сразу пожизненное. И пусть благодарят Бога и милосердный народ Украины что не поставили к стеночке на месте.
И все корректировщики в будущем должны знать, что альтернатива иудиным ста баксам от россиян есть одна - пожизненное! И обвинение должно быть одно - соучастие в массовых убийствах и пособничестве врагу... Тупых судей посылать на курсы повышения квалификации за их счет с оплатой расходов на пропитание и проживание - окопы копать в Бахмут!
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24.05.2023 10:13 Відповісти
Розстріл на місці. Це без БЮРОКРАТІЇ. І правильно.
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24.05.2023 10:16 Відповісти
ліпше б такі новини починалися зі слова "ліквідовано"
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24.05.2023 10:14 Відповісти
Знов дамбасня. Злити його в сортир з діркою в підлозі.
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24.05.2023 10:20 Відповісти
Діти оно у 285-ій школі усі разом на пів Оболоні, співають "ой у лузі червона калина".. не уявляєте яке щастя це слухати..
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24.05.2023 10:23 Відповісти
А д'єрмака коли за коки візьмуть. Чи такий кротисько СБУ не по зубам?
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24.05.2023 10:53 Відповісти
****, какое ж оно безграмотное! Впрочем, такое падло другим быть и не может.
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24.05.2023 11:39 Відповісти
Коли баканова знайдуть чи єрмака з татаровим?
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24.05.2023 12:57 Відповісти
 
 