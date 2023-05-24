Резніков зустрівся із Воллесом у Києві: Обговорили пріоритети щодо озброєння. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в рамках робочого візиту до України зустрівся з Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства.

"Звісно, ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. В тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру Президента України Володимира Зеленського", - розповів Резніков.

Також, за його словами, сторони обговорили пріоритети щодо озброєння України для досягнення перемоги.

"Особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, такої як Storm Shadow", - додав міністр.

Водночас Воллес зазначив, що ракети Storm Shadow стали першою зброєю такого типу, що була надана Україні партнерами.

"Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі", - сказав очільник Міноборони Великої Британії.

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