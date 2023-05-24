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Резніков зустрівся із Воллесом у Києві: Обговорили пріоритети щодо озброєння. ФОТОрепортаж

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в рамках робочого візиту до України зустрівся з Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства.

"Звісно, ми обговорювали натівську перспективу України в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. В тому числі бачення України щодо стабілізації миру в Європі, використовуючи формулу миру Президента України Володимира Зеленського", - розповів Резніков.

Також, за його словами, сторони обговорили пріоритети щодо озброєння України для досягнення перемоги.

"Особливо щодо зброї, яка дає можливість наносити ураження ворогу на дальніх дистанціях, такої як Storm Shadow", - додав міністр.

Водночас Воллес зазначив, що ракети Storm Shadow стали першою зброєю такого типу, що була надана Україні партнерами.

"Україна отримала ракети Storm Shadow, які можуть бути використані на великі дальності. Це одні з перших ракет великої дальності, які надані Україні її союзниками. Ми надали такий вид озброєння через постійне застосування росією її зброї великої дальності, яку вона використовує для того, щоб шкодити цивільному населенню та цивільній критичній інфраструктурі", - сказав очільник Міноборони Великої Британії.

Також читайте: Закупівлі озброєння для ЗСУ проводитиме Агенція оборонних закупівель, - Міноборони

Резніков зустрівся із Воллесом у Києві: Обговорили пріоритети щодо озброєння 01
Резніков зустрівся із Воллесом у Києві: Обговорили пріоритети щодо озброєння 02
Резніков зустрівся із Воллесом у Києві: Обговорили пріоритети щодо озброєння 03

Автор: 

Резніков Олексій (1446) Воллес Бен (217)


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Що, резніков відшукав канал дешевиях яєць? Про що корупціонер може розмовляти з нормальним міністром?
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24.05.2023 10:58 Відповісти
весело в них там, я бачу
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24.05.2023 11:02 Відповісти
Різникофф, тебе ще за яйця по17 не посадили?
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24.05.2023 11:04 Відповісти
Та хто ж його посадить? Йому там весело, він сміється, йому ж не в окопи? Немає честі, гідності, сміливості і простої совісті, щоб подати у відставку за корупцію в забезпеченні ЗСУ. Жах, кого навибирали 73%. Мало того, що вони натворили, та ще й прикидаються дурниками, що ніби нічого не робили. То їм мабуть підкинули попередники?
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24.05.2023 11:25 Відповісти
переход з лотків 30 шт на лотки 60 шт
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24.05.2023 12:35 Відповісти
Мабуть приїхав "попестити" зелених слуг кремля за саботаж контрнаступу і звільнення окупованих територій України.
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24.05.2023 13:07 Відповісти
У Резнікова такий радісний вираз обличчя, начебто він канхфетку у кішені знайшов. (доречи "міністерство оборони" - це приватна структура, яка оформлена на цього Рєзнікова.)👈
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25.05.2023 09:09 Відповісти
 
 