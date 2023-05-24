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Наслідки ударів ворожих безпілотників по Харківщині: пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, будинок культури. ФОТОрепортаж

Вночі 24 травня російські окупанти атакували Куп’янський район Харківщини шістьма БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.

Як зазначається, 24 травня близько 03:20 російські військові запустили по Великобурлуцькій ОТГ Куп‘янського району шість БПЛА. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, навчальні заклади, будинок культури.

"Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та задокументували чергові наслідки російської агресії.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки ударів ворожих безпілотників по Харківщині: пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, будинок культури 01
Наслідки ударів ворожих безпілотників по Харківщині: пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, будинок культури 02
Наслідки ударів ворожих безпілотників по Харківщині: пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, будинок культури 03
Наслідки ударів ворожих безпілотників по Харківщині: пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, будинок культури 04
Наслідки ударів ворожих безпілотників по Харківщині: пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, будинок культури 05
Наслідки ударів ворожих безпілотників по Харківщині: пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, будинок культури 06
Наслідки ударів ворожих безпілотників по Харківщині: пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, будинок культури 07

Автор: 

безпілотник (4165) Харківщина (6054) Офіс Генпрокурора (3250)


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