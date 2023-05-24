Доба на Донеччині: Авдіївка під масованими ударами з "Градів", обстріляно Мар’їнку, Георгіївку та Торецьк. ФОТОрепортаж
Російські окупанти продовжують завдавати ударів по території Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на Донецькому напрямку 3 людини поранено в Авдіївці - місто зазнало масованого обстрілу з "Градів". Зафіксовано обстріли Мар'їнки та Георгіївки.
"На Горлівському напрямку 5 людей поранено у Торецьку. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, школу, палац культури та будівлю храму. У Костянтинівці поранено 1 людину і пошкоджено 3 будинки. Також на території громади у Миколаївці поранено 1 людину та пошкоджено адмінбудівлю, а в Новодмитрівці поранено 1 людину і пошкоджено 3 будинки", - йдеться у повідомленні.
На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Торському і 3 будинки у Ямполі Лиманської громади. Також під вогнем - Сіверськ.
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