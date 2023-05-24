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Затримано одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного антиукраїнського релігійного блогера, який поширював наративи Кремля і організовував замовні "акції протесту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, фігурантом є заступник керівника проросійської організації "Единое отечество" та учасник релігійно-політичної організації РПЦ "Союз православних братств України".

За даними слідства, він був одним із організаторів провокацій на території Києво-Печерської Лаври наприкінці березня 2023 року.

Тоді фігурант підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни.

Також свої деструктивні виступи він записував і транслював на YouTube-каналі "Святая Русь", який нараховує більше ніж 23 тис. підписників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру прокремлівському тіктокеру, який влаштовував провокації в Києво-Печерській лаврі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі, - СБУ 01
Затримано одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі, - СБУ 02
Затримано одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській лаврі, - СБУ 03

"Після повномасштабного вторгнення він публічно підтримав агресивну політику вищого військово-політичного керівництва РФ і виправдовував захоплення українських територій. Під час обшуків за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами незаконної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Також у нього вилучено заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують радикальні націоналістичні структури країни-агресора.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заборонив перешкоджання роботі комісії в Києво-Печерській лаврі, - Мінкульт

За поданням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва прокуратури міста Києва.

Автор: 

затримання (4339) Лавра (294) СБУ (12821) блогер (181)


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Топ коментарі
+15
Редактор , ну і де фото ? Ця мазня і е фото 🤣🤣🤣? .покажить обличчя затриманого Бажано з підбитим оком
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24.05.2023 12:05
+14
розбити йому обличчя і до касапіi...
годувати 💩 в тюрмі невигідно
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24.05.2023 11:56
+7
Погладьте по голівці і відпустіть. Як завжди.
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24.05.2023 12:00
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Дубасять ?.
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24.05.2023 11:54 Відповісти
Додати в компанію - М.ВОЛГІНА (плеханова): https://www.youtube.com/@Plehanov100
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24.05.2023 11:54 Відповісти
розбити йому обличчя і до касапіi...
годувати 💩 в тюрмі невигідно
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24.05.2023 11:56 Відповісти
чому не вигідно? А спецодяг хто шити буде?
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24.05.2023 12:23 Відповісти
Стількі кацапскихполонених , що швейних машинок не вистачить навить у три зміни 😀😀😀
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24.05.2023 13:21 Відповісти
розбити йому обличчя - гарно натовкти пику
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24.05.2023 15:09 Відповісти
деятель....___)))))
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24.05.2023 11:58 Відповісти
Погладьте по голівці і відпустіть. Як завжди.
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24.05.2023 12:00 Відповісти
Редактор , ну і де фото ? Ця мазня і е фото 🤣🤣🤣? .покажить обличчя затриманого Бажано з підбитим оком
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24.05.2023 12:05 Відповісти
Мальчіка в трусіках....
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24.05.2023 12:12 Відповісти
8 років ув'язнення, це дуже мало, або довічне, або обміняти на військополонених. Хоча я за те, щоб у Лаврі нанизати його на палю, хай пару діб помучаєтьця!
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24.05.2023 12:23 Відповісти
Дати 10 років за підривну діяльність, щоб мав час на роздуми в каталажці
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24.05.2023 12:27 Відповісти
Ещё одна с..ка православная с фсбшными погонами
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24.05.2023 12:28 Відповісти
Православний дєятєль…
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24.05.2023 12:47 Відповісти
Сраваплавний дєятєль...
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24.05.2023 14:07 Відповісти
и сколько еще секту нельзя было выгнать из Лавры? Они уже повторяют маразм оккупанта в открытую, и ничего. Все нормально. Их там куча.
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24.05.2023 14:14 Відповісти
дадуть рік умовно в кращому випадку або втече
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24.05.2023 14:33 Відповісти
Православний дєятєль ))))
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24.05.2023 14:53 Відповісти
якась ница й обосцана русь і підар, який її представляє, з бородою, скопірованною в іншого ворожого деятєля - новінського.
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24.05.2023 16:46 Відповісти
Имперец.
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25.05.2023 01:26 Відповісти
 
 