Окупанти обстріляли 3 райони Херсонщини, пошкоджено низку будівель, кілька сіл залишилися без електрики та водопостачання. ФОТОрепортаж

Армія РФ вчергове обстріляла із РСЗВ, мінометів, артилерії, БПЛА та авіації правобережжя Херсонщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку поліції Херсонської області.

"Окупанти били по мирних громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів. На жаль, є жертви російської агресії. Військові РФ накрили мінометним вогнем с.Веселе та с.Львове, там загинули двоє людей, троє поранені. Зі ствольної артилерії окупанти підступно обстріляли с.Михайлівка, внаслідок чого пошкоджено школу, сільський старостат та будинок культури", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з авіації ворог випустив керовані бомби по місту Берислав, унаслідок чого пошкоджено виробничі приміщення підприємства, АЗС та житлові будинки. Через атаки росіян кілька сіл Білозерської громади залишилися без електрики та водопостачання.

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Також, повідомляється, що російські війська вкотре піддали масованому обстрілу місто Херсон, вибухи лунали цілодобово. Окупанти намагалися знищити інфраструктурні об’єкти, цілили по мирних житлових кварталах мікрорайонів Корабел, ХБК, Таврійський та ін. Снарядами пошкоджені квартири у багатоповерхівках, приватні будинки, автомобілі, магазини та дорожнє покриття.

За минулу добу слідчі поліції відкрили 37 кримінальних проваджень за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

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