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Рашисти підвозять до енергоблоків ЗАЕС вантажівки, в них можуть бути боєприпаси, - ГУР МО. ФОТО

Попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів окупанти не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції. Наразі територію енергоблоків 1, 2, 4 фактично використовують як логістичну та військову базу.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"На цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки. Кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється. Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки. Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23.00 до 5.00)", - йдеться в повідомленні.

Всі вантажівки щільно затентовані.

Рашисти підвозять до енергоблоків ЗАЕС вантажівки, в них можуть бути боєприпаси, - ГУР МО 01

"Є інформація, що в них можуть знаходитися боєприпаси та вибухівка. Співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1-2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Декілька з них перебувають в госпіталі у важкому стані", - зазначили у Головному управлінні розвідки.

Рашисти підвозять до енергоблоків ЗАЕС вантажівки, в них можуть бути боєприпаси, - ГУР МО 02

У ГУР МО нагадали, що дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій під час яких ЗАЕС відключалась від енергоживлення.

Також читайте: Представників МАГАТЕ окупанти не пускають на Запорізьку ТЕС

Автор: 

розвідка (3862) Запорізька АЕС (1406)


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От іроди прокляті.. Коли ж рухне ваша диктаторська система
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24.05.2023 13:22 Відповісти
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24.05.2023 13:32 Відповісти
А магатэ ещё не разогнали?
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24.05.2023 15:01 Відповісти
 
 