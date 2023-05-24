Рятувальники надають допомогу постраждалим внаслідок обстрілу Торецька. Серед поранених - 3-річна дитина. ФОТО
23 травня під час обстрілу Торецька зазнали поранення 5 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Торецьк... Місто під нищівним ворожим вогнем. Вчора внаслідок обстрілів було поранено 5 людей, серед них 3-річна дитина. Ризикуючи власним життям, рятувальники ДСНС, незважаючи на безперервну канонаду ворожих снарядів, на автомобілі швидкої медичної допомоги виїхали на місце обстрілу. Надзвичайники надали домедичну допомогу трьом постраждалим особам (дитині 2020 р.н., чоловіку 1980 р.н. та жінці 1986 р.н.) та транспортували їх до лікарні", - йдеться у повідомленні.
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Старый зольдат
показати весь коментар24.05.2023 14:17 Відповісти Мені подобається 12
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