Викрито працівницю міграційної служби на Тернопільщині, яка сприяла в оформленні документів для виїзду з України за $6000. ФОТО

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури спеціалістці відділу Управління ДМС в Тернопільській області повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, працівниця міграційної служби пообіцяла місцевому жителю вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії щодо видачі довідки про тимчасову непридатність до військової служби. Цей документ давав право на виїзд за кордон. Таку послугу жінка оцінила у 6000 доларів США, які отримала від "ухилянта".

Наразі вирішується питання про відсторонення її від посади та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування - ДБР, оперативний супровід - ДВБ Нацполіції України.

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