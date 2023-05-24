Викрито працівницю міграційної служби на Тернопільщині, яка сприяла в оформленні документів для виїзду з України за $6000. ФОТО
За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури спеціалістці відділу Управління ДМС в Тернопільській області повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, працівниця міграційної служби пообіцяла місцевому жителю вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії щодо видачі довідки про тимчасову непридатність до військової служби. Цей документ давав право на виїзд за кордон. Таку послугу жінка оцінила у 6000 доларів США, які отримала від "ухилянта".
Наразі вирішується питання про відсторонення її від посади та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Досудове розслідування - ДБР, оперативний супровід - ДВБ Нацполіції України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Митниця ходить під мінфіном, а міграційна служба під МВС!
Але, це одні яйця, тільки в профіль.
Навіть тим у кого нема закордонного паспорта, або нема будь-якого паспорта.
Наразі 60+ тис озброєних, навчених, у доброму стані вояків ловлять уклоністів, замість того щоб бути на фронті.
Якби в Україні не були при владі кончені дегенерати, яким окрім власного піару і вигод більше нічого не цікаво, то нам би так само потрібно було зробити: провести лотерею, і дати 1 місяць на явку у військомат. Особи, які не являються у військомат без поважної причини протягом 30 днів, заочно отримують вирок "дизертирство" - з реальним терміном відсидки + міжнародний розшук; цей злочин без строків давності, бо він стосується безпеки держави. Для осіб які перебувають закордоном мобілізація також стосується - 30 днів на приїзд в Україну+ держава відшкодовує від €200 до 1000 на білет для повернення(в залежності від континенту перебування). Через 40 днів, всі закордонні паспорти, осіб народжених певного числа визнаються державою - недійсними. Консульські установи всього світу, не здійснюють обслуговування таких осіб пожиттєво!
Таким чином отримуємо одразу дві прекрасні новини: громадяни України, незалежно від їх місцезнаходження, будуть всі рівні перед обов'язком захищати країну і ухилянство втратить будь-який сенс.
До речі, можна чоловікам давати можливість виїжджати закордон на короткий період часу (приміром на 14 днів максимум) - для цього при виїзді, у паспорті ставиться штам в якому особа підписується під тим що повернеться в указаний термін і вона відмовиляється від отримання статусу біженця. У разі, якщо тєло не повертається в країну, застосовується стаття КК - дезертирство + пожиттєва ануляція закордонних паспортів без права на поновлення в консульстві.
Якщо зробити що ви пропонуєте, то поза законом залишаться батальони "Монако", "Відень", "Варшава", "Дубаї" та інші подібні.
Це ж гаманці чинної влади
за сталіна!"з"забубочку". Наша війна має бути подвигом, а не ярмом. Хлопців агітувать мають, а ми бачемо як їх тянуть зарукиноги. Як думаєш яка ефективність насильно затягнутого барана на фронті? Відємна *****, насильно затянуті більше шкоди приносять, знижують бойовий дух, підставляють побратимів. Ти мабуть з числа 73% ініціаторів-реформостів-долбойобів?
Підсанкційний олігарх Фукс та його агенти у Державній міграційній службі України
Уранці 16 травня СБУ повідомила про підозру олігарху Павлу Фуксу. Що ж відомо про цю історію і чи виплеснуться в ній нові цікаві деталі?
Нагадаємо, що санкції проти Павла Фукса за рішенням РНБОУ запровадили ще 24 червня 2021 року до повномасштабного вторгнення Росії до України. Правоохоронні органи України у діях олігарха бачили планомірну антидержавну політику та загрозу державним інститутам. Фукс пішов до судів, а напередодні російського вторгнення втік.
На цей раз бізнесменові інкримінують несплату податків. Хоча фактично букет статей у нього набагато більший. Наразі СБУ розслідує факт захоплення підприємств, які, за даними слідства, планомірно розкрадалися - спустошувалися їхні рахунки, кошти виводились через підконтрольні офшорні компанії. Загалом фігурує сума розкрадань близько 100 млрд. грн. Але слід розуміти, що Фукс було цього зробити без взаємодії з державними чиновниками.
У цьому показовою здається історія з його російським громадянством. Олігарх надав довідку, що підданства країни-агресорки не має, а ДМС її прийняла. Чи ретельно перевіряли у міграційній службі правдивість цього папірця? Напевно ні. Існує припущення про зв'язок Фукса із керівником ДМС Києва та Київської області В'ячеславом Гузем. Того зауважували в оточенні олігарха, зокрема його можна побачити у розслідуванні журналіста "Української правди" Михайла Ткача
В'ячеслав Гузь - земляк Фукса, уродженець Харкова, свого часу працював на посаді комерційного директора у низці компаній. Після призначення міністром МВС Арсена Авакова він перейшов на державну службу до ДМС, де дослужився до начальника управління у Києві та Київській області, навіть незважаючи на гучні скандали. У 2019 році стало відомо про його зв'язки із російським криміналітетом.
Тоді Гузь опинився у ресторані, де сидів за столом у компанії російських кримінальних авторитетів та злодіїв у законі. Коли оперативники схопили гостей із Ростовської області, виявилось, що серед них український чиновник. Який дуже турбувався і просив під оперативну камеру подзвонити. Однак цю історію зам'яли.
Незважаючи на скандали, Гузь не лише не втратив посаду, а й посилив свій вплив. З ним пов'язують Наталію Науменко, голову ДМС, Дмитра Лемеша, його заступника, та ще й цілу низку фігур у державних органах. А всі ниточки ведуть до Фукса. Не дивно, що у ДМС заплющують очі на сумнівні довідки про нібито відсутність у підсанкційного олігарха російського підданства.
У контексті вище сказаної окремої уваги заслуговує Дмитро Лемеш - земляк Фукса та Гузя. З останнім прийшов до міграційної служби Києва та Київщини. А у Харкові працював у міліцейському відділі боротьби з обігом наркотиків. Про бурхливу діяльність харківських "борців з наркоманами" добре відомо з журналістських розслідувань.
В одній з таких публікацій розповідається про успішний бізнес із продажу сильнодіючих речовин, таких як героїн та амфетамін. За що наш "герой" був звільнений і потрапив до державного розшуку. Проте втік і повернувся додому, коли пристрасті вщухли. У кримінальних колах це називається "вирішував питання".
З Лемешем пов'язані й інші резонансні скандали, що висвітлювалися у ЗМІ. Наразі він перебуває під слідством за неправомірне надання громадянства мігрантам із Росії та Центральної Азії. Але це не заважає йому й надалі перебувати на посаді.
Втім, повернемося до Фукса та Гузя. Другий начебто був помічений в Англії на дні народження першого. І це, незважаючи на те, що в країні війна, виїзд держслужбовців за кордон обмежений і має суворо контролюватись. Ким? І тієї ж ДМС.
Комусь війна, а комусь рідна мати. Цей крилатий вираз чудово підходить для характеристики окремих наших міграційників. Вони можуть не лише вирішувати, кому дозволяється, а кому не дозволяється перетинати кордон, а й надавати громадянам довідки про тимчасове чи постійне проживання в Україні, продовжувати дію таких довідок. А хто перевіряє, кому і з яких підстав надаються ці документи.
На цьому можна збити чималі доходи. Кажуть, за оформлення громадянства та легалізацію іноземців міграційники столиці та столичного регіону із підконтрольних міграційних юристів просять від $50 тис. до $500 тис.
І це лише невелика частина того, що відзначився Гузь. Принаймні те, про що відомо з відкритих джерел. Насправді, таких історій багато. Схоже, підсанкційний Павло Фукс не лише не втратив впливу в Україні, а й посилив їх. У тому числі через своїх людей у ДМС.
Вище йшлося про легалізацію іноземців, але навіть важко уявити, скільки можна покласти в кишеню за відкликання громадянства чи дозволів на проживання. Усі ті, хто не грають за правилами "плати та отримуй дозвіл", ризикують бути позбавлені права на проживання в Україні. А ще ця зброя в руках акул бізнесу: замови відкликання громадянства у конкурента чи заблокуй для нього перебування в країні чи виїзд із нього - так можна знищувати цілі бізнеси.
Припустимо, з'явився бізнесмен, який збільшує конкуренцію проросійським групам. Яких у нас, на жаль, ще вистачає. Ну чи інтересом Фукса. І ось така особа позбавляє права перебування в Україні, висилають за її межі. Найгірше - довести, що ти не верблюд буде дуже складно.
Очевидно, що президенту Володимиру Зеленському слід звернути увагу на діяльність ДМС.
По-перше, давно настав час почистити державні структури від сумнівних і скандальних чиновників. Поки що в країні воєнний стан, зробити це можна оперативно та жорстко.
По-друге, очищення від проросійської агентури вимагають українці. А народу треба дослухатися.✍️Слава Україні
Акт №1. Липень 2022 року. СБУ та прокуратура затримали одного з керівників управління Державної міграційної служби у Києві Дмитра Лемеша. Опублікували багато гарних фото, зібрали трохи лайків і висунули підозру у організації схеми легалізації перебування в Україні іноземців.
За даними слідства, за дозвіл на проживання з іноземців брали по 10-15 тисяч доларів. В СІЗО Лемеш просидів менше тижня, бо вийшов на свободу під заставу у 2,5 млн грн.
Акт №2. Березень 2023 року. Наші гроші. Львів пишуть, що Лемеш звернувся до суду, щоб зняти арешт з вилучених у його швагра 105,2 тисяч доларів і 12,7 тисяч євро.
За словами міграційника, 52 тисячі доларів він начебто позичив у знайомого під заставу Audi Q7, ще частину грошей взяла в борг його мама під заставу Nissan Qashqai. Ще 29 тисячі доларів він нібито отримав від продажу квартири.
І суддя Галицького суду Львова Ірина Волоско (на фото) Лемешу, звісно, повірила. Суддя повернула міграційнику 98,6 тисяч доларів та 12,7 тисяч євро, залишивши під арештом 6,6 тисяч доларів.
Ці 6,6 тисяч доларів - це частина хабаря, за який і затримали Лемеша. Ці гроші правоохоронці позначили спеціальною речовиною і передали одному з іноземців, який і вручив їх як хабар.
Феєрично, погодьтесь. Та не могли ось ті майже 100 тисяч доларів і більше 12 тисяч євро бути хабарями, вирішила суддя. Точно не могли 😀
Додамо, що суд відмовився відсторонити Лемеша від посади. Людина весь цей час працює собі далі, наче нічого не трапилось. Тепер ще й майже всі арештовані гроші повернув.
До речі, про суддю Волоско та питання щодо її доброчесності наші колеги з Prosud писали ще в 2016 році. Вже тоді у її родини було чимало майна незрозумілого походження. Але, як бачите, суддя досі на посаді і досі очолює суд.
Вступ в Євросоюз, кажете? Ох, скільки ще треба докласти зусиль, щоб почистити ці авгієві стайні…✍️🇺🇦🇪🇺
Дмитро Лемеш та Ігор Семиног опинились у Міграційній службі Києва
2018 рік.
Заступник начальника управління - начальник відділу з питань постійного проживання іноземців та ОБГ Державної міграційної служби в Харківській області Дмитро Лемеш придбав новенький автомобіль Toyota Camry, повідомляє Харківський антикорупційний центр.
За даними на порталі НАЗК, Лемеш продав стару «Камрі» за 300 тис. гривень та обзавівся новою за 1 млн. гривень. При цьому його річна зарплата складає лише 150 тис. гривень.
ХАЦ зазначають, що, як це часто буває у чиновників, у Лемеша більш заможна дружина-підприємець-майнер. Минулого року вона заробила 600 тис. гривень і отримала 50 лайткоїнів (LTC Litecoin), ринкова вартість яких зараз становить понад 200 тис. гривень.
Незважаючи на невелику зарплату, Лемеш є власником цінних годинників Romain Jerome.
Сім'я митника володіє двома квартирами у Харкові та земельною ділянкою поряд із містом.