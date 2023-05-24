Невідомі кілька днів підряд підпалюють дерева в Голосіївському районі. ФОТОрепортаж
В Голосіївському парку за кілька днів погасили 5 пожеж. Зловмисник або зловмисники підпалюють сухі дерева зсередини.
Про це повідомили в Національному природному парку "Голосіївський", інформує Цензор.НЕТ.
"Зловмисник або зловмисники підпалювали сухі дерева зсередини, щоб пожежу не можна було б побачити одразу, а після розгорання вогонь перекидався на навколишні живі дерева", - йдеться у повідомленні.
В парку нагадали, що під час дії воєнного стану ліси в Києві заборонено відвідувати. А за порушення вимог пожежної безпеки у лісі накладатимуть штраф від 1530 до 4590 грн.
Якщо винних у підпалах буде знайдено, з них стягнуть суму витрат на гасіння пожежі, а також прямих і побічних збитків. За знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах штраф становитиме: від 4590 грн до 15 300 грн. А також окремо будуть обраховані збитки за пошкодження природоохоронного фонду.
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Наймає шестьорок типу тебе.
Можеш сміло прямо Кличку в сраку пхати.
Це не "невідомі", це зелені менеджери так економлять на спилянні і корчування дерев, які вони два місяця назад знищили своїм "підрізанням" і "санітарною чисткою". Я два місяці щодня дивився, як бригада із ада обскубувала чудові, здорові і сильні дерева. Результат - голе чудовисько стовбура і в різні боки з нього стирчать обрубки гілок довжиною 30-40 см. Очевидно, що після такої ампутації дерево не житиме, тож за 2-3 місяця воно якраз повністю засихає...
****** зелені дегенерати, потомки мідаса - за що не візьмуться, все перетворюється в лайно.
До 2018 жив на Позняках, не бачив такого ніколи.
До Позняків жив на Подолі, не бачив такого ніколи.
Так, правда хочу сказати, що це ноу-хау з'явилося з 2019 року.
А обрізають зеленостройвці дерева, залишаючи з них одні стовбури - десь з середини 2000х.
Біля Бажана 1м нам довелось лягати під бульдозер, щоб не забудували озеро. Оскільки тоді за кермом були проукраїнські сили, вдалося "захистити" берег озера - замість засипаного озера і каскаду домів на ньому довжиною в 2/3 озера маємо автостоянку. Ну хоч так...