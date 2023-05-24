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Невідомі кілька днів підряд підпалюють дерева в Голосіївському районі. ФОТОрепортаж

В Голосіївському парку за кілька днів погасили 5 пожеж. Зловмисник або зловмисники підпалюють сухі дерева зсередини.

Про це повідомили в Національному природному парку "Голосіївський", інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисник або зловмисники підпалювали сухі дерева зсередини, щоб пожежу не можна було б побачити одразу, а після розгорання вогонь перекидався на навколишні живі дерева", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Киянам радять викликати рятувальників, якщо під час тривоги виявили закрите укриття, - КМВА

В парку нагадали, що під час дії воєнного стану ліси в Києві заборонено відвідувати. А за порушення вимог пожежної безпеки у лісі накладатимуть штраф від 1530 до 4590 грн.

Якщо винних у підпалах буде знайдено, з них стягнуть суму витрат на гасіння пожежі, а також прямих і побічних збитків. За знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах штраф становитиме: від 4590 грн до 15 300 грн. А також окремо будуть обраховані збитки за пошкодження природоохоронного фонду.

Також дивіться: Третього за місяць співробітника благоустрою Києва спіймали на хабарі. ФОТО

Невідомі кілька днів підряд підпалюють дерева в Голосіївському районі 01
Невідомі кілька днів підряд підпалюють дерева в Голосіївському районі 02
Невідомі кілька днів підряд підпалюють дерева в Голосіївському районі 03
Невідомі кілька днів підряд підпалюють дерева в Голосіївському районі 04
Невідомі кілька днів підряд підпалюють дерева в Голосіївському районі 05
Невідомі кілька днів підряд підпалюють дерева в Голосіївському районі 06

Автор: 

Київ (19469) парк (124) підпал (674) пожежа (4330)


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Топ коментарі
+21
Чому ж невідомі, це варварство вже давно відпрацьовано. А потім т.з. "санітарна" чистка. Треба просто подивитись хто зі злобудовників поклав око на шматок паркової зони. Так любий друзь ніконов Горбачиху обробляв.
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24.05.2023 15:00
+14
Сам Кличко палить?Бойтеся,скоро до вас в Париж приїде.Кажуть вже бачили біля станції метро Бланш🤣🌹
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24.05.2023 15:14
+10
Дарниця, район комфорт-тауна - те ж саме.
Це не "невідомі", це зелені менеджери так економлять на спилянні і корчування дерев, які вони два місяця назад знищили своїм "підрізанням" і "санітарною чисткою". Я два місяці щодня дивився, як бригада із ада обскубувала чудові, здорові і сильні дерева. Результат - голе чудовисько стовбура і в різні боки з нього стирчать обрубки гілок довжиною 30-40 см. Очевидно, що після такої ампутації дерево не житиме, тож за 2-3 місяця воно якраз повністю засихає...
****** зелені дегенерати, потомки мідаса - за що не візьмуться, все перетворюється в лайно.
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24.05.2023 15:08
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Цього невідомого звати Кличко. І забудовники. Піймати - повісити верх ногами на тому дереві.
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24.05.2023 14:57 Відповісти
Сам Кличко палить?Бойтеся,скоро до вас в Париж приїде.Кажуть вже бачили біля станції метро Бланш🤣🌹
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24.05.2023 15:14 Відповісти
Чого ж сам.
Наймає шестьорок типу тебе.
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24.05.2023 15:29 Відповісти
Що таке-шестьорок?Може-шісток?Може онлайн диктант на Цензорі тобі провести?🤣🌹
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24.05.2023 15:33 Відповісти
Ти, шестьорка, можеш навіть в сраку мене поцілувати, дозволяю!
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24.05.2023 15:45 Відповісти
Можу насцяти тобі в пащу,чи в пихву🤣🌹
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24.05.2023 16:26 Відповісти
Шестьорка то у кацапів,в вагенері,українською-шістка.Запиши собі на лобі,тупа кацапська потвора🤣🌹
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24.05.2023 16:29 Відповісти
Я так розумію, що шавки Зеленського вирішили вішати на Кличко =усіх собак=, як рашисти у всіх своїх власних бідах звинувачують американців=?! Чи вони не сповістять скільки їм за це сплачують?! Бачу що слуги багато чому навчаються у рашистів та особисто )(уйла (він же путін), у тому як узурпувати владу, як переслідувати опозицію через кримінальні впровадження за фейковими звинуваченнями, як приборкати ЗМІ заперечуючи можливість їх трансляцію по загальноукраїнській мережі, як призначати всюди кумів та наживатися на =Великих будівництвах=..... як використовувати іентернет троллів задля пропаганди та розповсюдження відвертої брехні!!!
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24.05.2023 15:49 Відповісти
Дуже ще не зручно вийшло,забув додати-на *** пшло🤣🌹
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24.05.2023 16:25 Відповісти
Нащо цей бред писати?
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25.05.2023 01:06 Відповісти
Чому ж невідомі, це варварство вже давно відпрацьовано. А потім т.з. "санітарна" чистка. Треба просто подивитись хто зі злобудовників поклав око на шматок паркової зони. Так любий друзь ніконов Горбачиху обробляв.
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24.05.2023 15:00 Відповісти
Надо этих уродов найти и запалить этим уродам в дупе .
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24.05.2023 15:06 Відповісти
Навіщо довго шукати?
Можеш сміло прямо Кличку в сраку пхати.
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24.05.2023 15:27 Відповісти
Так само сміливо звернися з цією пропозицією до Кличка.
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24.05.2023 15:32 Відповісти
А зміг би в очі йому таке сказати,чи тільки в інеті?🤣🌹
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24.05.2023 16:27 Відповісти
невідомі довбойоби
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24.05.2023 15:08 Відповісти
Спекотний травень давить на слабкі голови..
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24.05.2023 15:08 Відповісти
Дарниця, район комфорт-тауна - те ж саме.
Це не "невідомі", це зелені менеджери так економлять на спилянні і корчування дерев, які вони два місяця назад знищили своїм "підрізанням" і "санітарною чисткою". Я два місяці щодня дивився, як бригада із ада обскубувала чудові, здорові і сильні дерева. Результат - голе чудовисько стовбура і в різні боки з нього стирчать обрубки гілок довжиною 30-40 см. Очевидно, що після такої ампутації дерево не житиме, тож за 2-3 місяця воно якраз повністю засихає...
****** зелені дегенерати, потомки мідаса - за що не візьмуться, все перетворюється в лайно.
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24.05.2023 15:08 Відповісти
Ви правда хочете сказати, що це ноу-хаю з"явилося з 2019 року і 10 років тому такого не було?
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24.05.2023 15:16 Відповісти
Живу тут з 2018, вперше побачив це варварство в 2019.
До 2018 жив на Позняках, не бачив такого ніколи.
До Позняків жив на Подолі, не бачив такого ніколи.
Так, правда хочу сказати, що це ноу-хау з'явилося з 2019 року.
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24.05.2023 15:17 Відповісти
Дивно, бо я таке саме бачив і в 2014му, і ранійше.
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24.05.2023 15:18 Відповісти
Нагадую - то тій саме схемі знищувались дерева біля ст.м.Дарниця.
А обрізають зеленостройвці дерева, залишаючи з них одні стовбури - десь з середини 2000х.
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24.05.2023 15:22 Відповісти
днями на позняках біля ставка спалили чагарники. вперше
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24.05.2023 15:23 Відповісти
От оце було раніше, факт. Причому гніди, що це роблять, прекрасно розуміють, що у вогні вмирають сотні дитинчат пташок, що в'ють там гнізда. А потім люди кричать - а звідки стільки комарів, мух?
Біля Бажана 1м нам довелось лягати під бульдозер, щоб не забудували озеро. Оскільки тоді за кермом були проукраїнські сили, вдалося "захистити" берег озера - замість засипаного озера і каскаду домів на ньому довжиною в 2/3 озера маємо автостоянку. Ну хоч так...
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24.05.2023 15:27 Відповісти
цьому ноу-хау вже не перший десяток років і дерева після цього зазвичай чомусь (сам здивований) виживають. Але протягом дуже довгого часу виглядає це трешово.
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24.05.2023 19:14 Відповісти
Мразота.
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24.05.2023 15:09 Відповісти
кацапи?
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24.05.2023 15:13 Відповісти
Расстреляйте застройщиков и проблема исчезнет .
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24.05.2023 15:14 Відповісти
останній раз у голосіївському лісі я була напевне у 20 році, тоді ми доволі довго там гуляли, ще тоді мене вразила велика кількість сухих старих дерев, це були дуби, товстелезні просто, деякі з них навіть вже впали від старості та трухлявості..., з цієї причини ліс виглядав занедбаним..., ми гуляли після дощу, на початку червня, все було зеленим, а тут багато сухих дерев, ще тоді ми обговорювали небезпеку пожеж й гадали, чуму в лісу нема хазяїна...
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24.05.2023 15:20 Відповісти
Цікаво, і як ото раніше ліси самі себе регулювали? Коли не було довбойобів, які з гиканням ********** електролобзіками і пилками, рубають дерева, що росли сто років і росли б ще триста?
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24.05.2023 15:23 Відповісти
Природа регулює ліси пожежами. В Голосіївському лісі такого регулювання нам не треба, там якраз не вистачає тих, хто б з гиканням порубав частку трухи, яку тепер хтось намагається підпалити.
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24.05.2023 19:17 Відповісти
ні, в 21, ))
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24.05.2023 15:24 Відповісти
Зараз ринок купівлі і продажу житла в Києві впав до нуля,старі забудови майже всі стоять.Може бухі довбні палять кострища.
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24.05.2023 15:22 Відповісти
Впіймати і втопити в голосіївських ставках!
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24.05.2023 15:24 Відповісти
с.ки.. зараз птахи на гніздах сидять
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24.05.2023 15:41 Відповісти
В нас на вул. Озерна, м. Київ 2 дні тому спалили військовий пікап... Чи знайшли падлу невідомо...
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24.05.2023 16:04 Відповісти
Мерзотники. Нема покарання - буде так і далі
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24.05.2023 19:26 Відповісти
ТРУБИ ГОРЯТЬ У ЗАБУДОВНИКА ! БУДУВАТИ БАГАТОПОВЕРХІВКИ ТРЕБА !!
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25.05.2023 12:06 Відповісти
Версія з правдоподібних
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25.05.2023 12:08 Відповісти
 
 