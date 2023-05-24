Невідомі кілька днів підряд підпалюють дерева в Голосіївському районі. ФОТОрепортаж

В Голосіївському парку за кілька днів погасили 5 пожеж. Зловмисник або зловмисники підпалюють сухі дерева зсередини.

Про це повідомили в Національному природному парку "Голосіївський", інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисник або зловмисники підпалювали сухі дерева зсередини, щоб пожежу не можна було б побачити одразу, а після розгорання вогонь перекидався на навколишні живі дерева", - йдеться у повідомленні.

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В парку нагадали, що під час дії воєнного стану ліси в Києві заборонено відвідувати. А за порушення вимог пожежної безпеки у лісі накладатимуть штраф від 1530 до 4590 грн.

Якщо винних у підпалах буде знайдено, з них стягнуть суму витрат на гасіння пожежі, а також прямих і побічних збитків. За знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах штраф становитиме: від 4590 грн до 15 300 грн. А також окремо будуть обраховані збитки за пошкодження природоохоронного фонду.

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