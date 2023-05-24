Воїна, який продав гуманітарну автівку, щоб придбати для бригади пікап, судять за перевищення військової влади, - адвокатське об’єднання. ФОТО
Молодший офіцер 93 бригади Ростислав продав на olx авто, на яке передавав волонтерам власні кошти. Гроші йому потрібні були, щоб придбати пікап для власної бригади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OK LEGAL.
"Це Ростислав, молодший офіцер 93 бригади. Минулого року він скинув свої особисті кошти волонтерам, щоб привезли авто. Вистачило на Хюндай Туксон. Хундай трошки не підійшов (хоча зиму виїздив Соледар-Бахмут), Ростислав вирішив поміняти Туксон на пікап. Хюндай виставив на olx. ДБР його затримало і тримає в СІЗО за фактичним звинуваченням в "торгівлі гуманітаркою", але процесуально кваліфікували дії як перевищення військової влади, що завдало істотної шкоди", - йдеться у повідомленні.
Стаття передбачає покарання до 12 років позбавлення воля.
"За Ростислава ручається вся бригада. Завтра знову суд в Дніпрі. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора невже дійсно комусь завдано істотної шкоди, щоб офіцера тримати в СІЗО? Яка може бути істотна шкода, коли солдат за свої гроші, фактично купив цей автомобіль для війни?", - зазначають юристи OK LEGAL.
Раніше ДБР повідомляло, що на Донеччині працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який за 5 тис. доларів США хотів продати автомобіль, отриманий від волонтерів для потреб Збройних сил України.
"У листопаді 2022 року український благодійний фонд привіз до України гуманітарну допомогу – автомобіль для військових на передовій. Військовослужбовець, який безпосередньо отримав автомобіль від волонтерів, почав використовувати його за власними потребами. Кілька місяців фігурант самостійно роз’їжджав на автівці, а згодом виставив її на одному з інтернет-майданчиків на продаж", - запеняють у ДБР.
20 квітня 2023 року працівники ДБР затримали фігуранта під час отримання грошей від покупця.
Фігуранту повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у сумі 805 тис. грн.
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А риги в ВР досі не можуть народити закон про військову юстицію...
"6 років з конфіскацією майна за допомогу ЗСУ"
https://blogs.pravda.com.ua/authors/zablodsky/6467536c3e66a/
На тернопільщині свобода теж збирала допомогу на армію, потім продавала в комісійних магазинах у Дніпрі.
В результаті керівник осередку свободи Володимир яворський купив доцці Христині три дипломи про вищу освіту, сім'я жила кілька років ніде не працюючи.
До армії не дійшло нічого.
це вороги та влаштовують саботаж. витрачають ресурси на фігню
1. По-закону?
2. По-понятиям?
3. По-справедливости?
4. У кого на что денег хватает?
мутна справа, і якщо нею займається доблесне ДБР то правда точно на стороні офіцера.
Кстати, все остальные Шевроле из этой партии гумпомощи до сих пор так и не найдены.
Их что, тоже присвоили (украли) такие бойцы как Ростислав?
Или вспомни Гогилашвили, который ездил на бронированном Мерседесе, который посольство США выделило совсем другому человеку и для другой цели.
И что? ДБР арестовало Гогилашвили? Или того, кто передал ему этот Мерседес?
А продать гум. помощь, предназначенную бойцам, чтобы потом на вырученные деньги купить более нужное другое авто для передка - это преступление.
Или ДБР не видит гуманитарку в продаже почти во всех гипермаркетах Украины, начиная с Запорожья, где воровали вагонами и фурами.
Ах, да. Это нельзя. Власть придержащие дадут по рукам, чтобы не лезли не в свое дело, а стрелки для отчетности переведут на простых Ростислава, Андрея и т.д.
Крав би млн чи млрд, потрапив би під преZEдентську програму боротьби з корупцією:
1) після звинувачення, спокійно виїхав би за кордон;
2) був би позбавлений громадянства для уникнення подальшого переслідування
3) захищав би Україну у складі тероборони Анталії, Аліканте чи Сан Ремо. Нагороди, звання б йшли достроково.
Бо ж після 24.02 в Україні не лишилося жодного корупціонера.
Так сказав вЯлІчний, а він не лох у цій шапочці.