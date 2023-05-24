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Воїна, який продав гуманітарну автівку, щоб придбати для бригади пікап, судять за перевищення військової влади, - адвокатське об’єднання. ФОТО

Молодший офіцер 93 бригади Ростислав продав на olx авто, на яке передавав волонтерам власні кошти. Гроші йому потрібні були, щоб придбати пікап для власної бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OK LEGAL.

"Це Ростислав, молодший офіцер 93 бригади. Минулого року він скинув свої особисті кошти волонтерам, щоб привезли авто. Вистачило на Хюндай Туксон. Хундай трошки не підійшов (хоча зиму виїздив Соледар-Бахмут), Ростислав вирішив поміняти Туксон на пікап. Хюндай виставив на olx. ДБР його затримало і тримає в СІЗО за фактичним звинуваченням в "торгівлі гуманітаркою", але процесуально кваліфікували дії як перевищення військової влади, що завдало істотної шкоди", - йдеться у повідомленні.

Воїна, який продав гуманітарну автівку, щоб придбати для бригади пікап, судять за перевищення військової влади, - адвокатське об’єднання 01
Воїна, який продав гуманітарну автівку, щоб придбати для бригади пікап, судять за перевищення військової влади, - адвокатське об’єднання 02

Стаття передбачає покарання до 12 років позбавлення воля.

"За Ростислава ручається вся бригада. Завтра знову суд в Дніпрі. Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора невже дійсно комусь завдано істотної шкоди, щоб офіцера тримати в СІЗО? Яка може бути істотна шкода, коли солдат за свої гроші, фактично купив цей автомобіль для війни?", - зазначають юристи  OK LEGAL.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Склад гуманітарних товарів невідомого походження виявлено на Львівщині: тривають обшуки, - БЕБ. ФОТОрепортаж

Раніше ДБР повідомляло, що на Донеччині працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який за 5 тис. доларів США хотів продати автомобіль, отриманий від волонтерів для потреб Збройних сил України.

"У листопаді 2022 року український благодійний фонд привіз до України гуманітарну допомогу – автомобіль для військових на передовій. Військовослужбовець, який безпосередньо отримав автомобіль від волонтерів, почав використовувати його за власними потребами. Кілька місяців фігурант самостійно роз’їжджав на автівці, а згодом виставив її на одному з інтернет-майданчиків на продаж", - запеняють у ДБР.

20 квітня 2023 року працівники ДБР затримали фігуранта під час отримання грошей від покупця.

Фігуранту повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у сумі 805 тис. грн.

Автор: 

гуманітарна допомога (991) 93 окрема механізована бригада (294) ДБР (3494)


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Топ коментарі
+64
млять мне иногда кажется что в новые силовые органы собрали весь мусор и недоносков,которые выбросили из них же и выбросили
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24.05.2023 15:19
+59
А що там з розкраданням гуманітарки в Запоріжжі? Крадії вже на лаві підсудних, чи мо' все сидять у в'язниці?
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24.05.2023 15:19
+44
Есть заказ - показать союзникам борьбу с коррупцией в армии. Не Резникова же с холуями за жабры брать.
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24.05.2023 15:22
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млять мне иногда кажется что в новые силовые органы собрали весь мусор и недоносков,которые выбросили из них же и выбросили
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24.05.2023 15:19 Відповісти
Вам не здається, так і є.
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24.05.2023 15:21 Відповісти
ну так а татаров напоркуа треба був?) дбр це ж туди ж...
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24.05.2023 15:21 Відповісти
Есть заказ - показать союзникам борьбу с коррупцией в армии. Не Резникова же с холуями за жабры брать.
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24.05.2023 15:22 Відповісти
Бубочка і Єрмак з Татровим назначали
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24.05.2023 15:32 Відповісти
na pogoni kak vsegda zarabativayut
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24.05.2023 15:49 Відповісти
А що там з розкраданням гуманітарки в Запоріжжі? Крадії вже на лаві підсудних, чи мо' все сидять у в'язниці?
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24.05.2023 15:19 Відповісти
а кого судить? злату в тайланде ледибой трахнул она теперь оттуда сюда ни ногой
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24.05.2023 15:21 Відповісти
Вы не понимаете. Это "святое" для зеленой пошести. Людей схемы трогать нельзя, они слишком много знают.

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24.05.2023 15:24 Відповісти
два нижних эти люмпены кирюши тимошенко, собственно он их и подсунул под старуха, приказав не отсвечивать
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24.05.2023 15:49 Відповісти
Не только Кирюши. Там все решает один человек. Может очередная "баба да" чем-то понравилась

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24.05.2023 15:53 Відповісти
Зовсім зелені охрініли..ну так, краще красти вагонами, тоді нічого не буде..а людина власним коштом придбала..на баланс частини поставили, чи що?
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24.05.2023 15:19 Відповісти
Саме головне то бути лояльним до влади... тоді цар не гнєвається
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24.05.2023 15:21 Відповісти
а на гуманитрные шеви тахо которые по киеву петляют налево и направо всем пох
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24.05.2023 15:20 Відповісти
Ха...Проезжая мимо ДБР на скизженном "волонтёрском" Шевроле "тахо",человек года Кирюша Тимошенко весело машет этому Бюро рукой,но смотрит на него как на говно.😉
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24.05.2023 15:38 Відповісти
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24.05.2023 15:50 Відповісти
ДБР-це філія ФСБ...
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24.05.2023 15:20 Відповісти
Ну это же не Резникову миллиарды на харчах и экипировке армии тырить. Тут наши доблестные органы и посадить могут. Надо же работу показать.
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24.05.2023 15:20 Відповісти
А ті що вагонами гуманітарку крадуть, коли будуть сидіти?
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24.05.2023 15:22 Відповісти
Ніколи
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24.05.2023 15:26 Відповісти
Ніколи. В нашій країні тих, кто вагонами краде не саджають
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24.05.2023 15:30 Відповісти
Мародера рєзнікова, який наніс шкоди на мільярди не судять і, навіть, не знімають з посади.
Це все, що потрібно знати про правосуддя по-зеленські!
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24.05.2023 15:22 Відповісти
бо тоді треба садити і ермака і всіх інших разом взятих, сам по собі ні міністр оборони ні жоден міністр в купі з прем'єром не вирішуть нічого... все через офіс андрія борисовича
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24.05.2023 15:33 Відповісти
Та я ж тільки за!
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24.05.2023 15:41 Відповісти
Яким боком зелена мусорня до волонтерських тачок? Якщо подарували тачку солдатам а вони вирішили що їм треба саме позашляховик,то в чому порушення закону? Може зеленим тварям і ви..лядкам стежити краще за собою та тим,що вони передають солдатам? А,сорі,забув - зелені тварі жодної копійки не дали українцям. Друге діло полонених кацапів в сраки цілувати (привіт клоуну золкіну) та дороги строїти під кацапський наступ.
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24.05.2023 15:23 Відповісти
А что, волонтерская машина была оформлена на него лично как собственность, раз он ее мог продавать? Если да, то в таком случае она его ЛИЧНАЯ, даже если бы на ее покупку деньги давал не он сам, а собирали дети-инвалиды. Моральную сторону не рассматриваем.
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24.05.2023 15:50 Відповісти
А най би ту зелену владу грім побив!!!
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24.05.2023 15:24 Відповісти
КВАРТИРА В КРЫМУ - ЭТО ДРУГОЕ.
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24.05.2023 15:25 Відповісти
Те що ії власниця громадянка Росії теж їнша справа.
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24.05.2023 15:45 Відповісти
ДБР-це не потріб який потрібно як ракову опухоль вирізаи з організму силових структур Ураїни. Це шкідлива організація є прихисток шпигунів та зрадників ...
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24.05.2023 15:25 Відповісти
І залишити лише ЗСУ!
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24.05.2023 15:32 Відповісти
І притягнути др відповідальності тих, хто імплементував цю пухлину в українські силові структури
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25.05.2023 13:38 Відповісти
кращих вбили, кращі на фронті, що це за муйня, справа дістала розголосу, завдяки журналістам, але ті потвори, що "шили" справу, залишаться безкарними
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24.05.2023 15:26 Відповісти
Вот и смысл фразы "Я вам ничего не должен". Кто мне платит за концерт, так я и играю.
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24.05.2023 15:26 Відповісти
Ті хто втік з Києва ще до вторгнення, судять того хто захищає їхні пики ризикуючи власним життям
А риги в ВР досі не можуть народити закон про військову юстицію...
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24.05.2023 15:27 Відповісти
А хоч одного керівника зі своїх підрозділів чи підрозділів інших правоохоронних органів за організацію злочинів з використанням службового становища, або за заздалегідь обіцяне приховування злочину ДБР не затримувало? Може в цьому причина живучості корупції в Україні
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24.05.2023 15:31 Відповісти
ДБР не для цього створювали.
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24.05.2023 15:43 Відповісти
Що корисного зробило оце ДБР для оборони України ?
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24.05.2023 15:32 Відповісти
Корисного для якого суб'єкта? України чи московського каганату?
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24.05.2023 15:50 Відповісти
дбр- дуже цікава контора, один з їхніх напрямків - це переслідування діючих та колишніх військових за фейковими або надуманими обвинуваченнями..., я думаю, це в них така інструкція - максимально залякати та дискредитувати військових та всіх причетних до допомоги війську..., нам ще доведеться долати цю гниль, та з'ясовувати, хто за цим стоїть, поки воно не наробило більшого лиха...
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24.05.2023 15:33 Відповісти
Підтвердження:
"6 років з конфіскацією майна за допомогу ЗСУ"
https://blogs.pravda.com.ua/authors/zablodsky/6467536c3e66a/
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24.05.2023 15:40 Відповісти
Я не могу судить насколько этот воин набокоприл, но для других ( не совсем воинов которые в тылу), не Все Спишется! Начальники ваши в израиль свалят, а вас и достать смогут ( это только про крыс тыловых)!
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24.05.2023 15:34 Відповісти
Здається у цій структурі під прикриттям з оп досі працює агентурна мережа фсб...Нехай затримають самі себе ,згадайте хто зняв клістрони з ППО у військових частинах !!Таким чином на догоду росії була проведена ефективна операція з послаблення української протиповітряної оборони: на певний час система ППО була частково роззброєна і знята з бойового чергування, а внаслідок публічних судових справ було знищено підпільну мережу постачання запчастин для системи наведення ракет, що діяла у Росії. Стали відомі імена частини виконавців.
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24.05.2023 15:35 Відповісти
Якщо вже адвокати хочуть допомоги ЗМІ-то справа гнила."Хороший" парєнь-як хороший кацап...А давайте-продам зо два СУ чи ТУ на ОЛХ,а куплю Ф-16?Не піде?А продам Крим-і заберу ОРДЛО?Мені здається,військові самі розберуться-як розрулити цю,з автомобілем,ситуацію.А то деякі командири і солдат до каліцтва б*ють...
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24.05.2023 15:35 Відповісти
Зелена пліснява із самого початку, тобто 19 року, робить все щоб в українців відпало бажання захищати свою державу. Зебидло звісно какаяразніца воно прикидається що не розуміє цього.
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24.05.2023 15:36 Відповісти
Татаров діє. Єрмак діє. Гетьманцев діє. Усі їнші гав ловлять !
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24.05.2023 15:39 Відповісти
Тоді виходить,що вся ТРО на ''гуманітарці'' іздить
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24.05.2023 15:40 Відповісти
І хто бачив той пікап?
На тернопільщині свобода теж збирала допомогу на армію, потім продавала в комісійних магазинах у Дніпрі.
В результаті керівник осередку свободи Володимир яворський купив доцці Христині три дипломи про вищу освіту, сім'я жила кілька років ніде не працюючи.
До армії не дійшло нічого.
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24.05.2023 15:41 Відповісти
Щоб не сісти у тюрму потрібно вкрасти зерна з госрезерву на 61 млн. $ тоді отримаєш 5 років умовно за співпрацю зі слідством))) або вагоами розпихати гуманітарку по супермаркетах.... головне правильно поділитись і все рішать по тихому, а тут нема чим поділитись ось і тобі хайп зловили злодія і сізо... влада не міняється... їбана гидота...
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24.05.2023 15:43 Відповісти
Зараз іде 100% народна війна. Народ воює не тільки із зовнішнім ворогом, а й із внутрішнім
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24.05.2023 15:43 Відповісти
интересно как покупатель собирался ставить на учет купленную у офицура волонтерскую машину? и как часть разрешила продать волонтерскую машину, которая прошла официально по бумагам? Видимо за это и зацепилось ДБР, т.к. это была официальная волотерская машина прошедшая по всем бумагам, и ее продать никак не получится, кто бы ее не покупал до этого, единственно можно было попытаться обменять ее на нужную машину по бартеру.
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24.05.2023 15:47 Відповісти
да всім пхй, за що причипилися ці татарівські мр.зі.
це вороги та влаштовують саботаж. витрачають ресурси на фігню
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24.05.2023 15:57 Відповісти
А потім влада каже - затримано ухилянтів на Східних кордонах України. З таким війсково-політичним керівництвом і війни не треба. Але вона є. І хлопці гинуть кожного дня захищаючи країну. дбр - це одне з самих гнусних спотворень сьогодення від зеленского.
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24.05.2023 15:50 Відповісти
Ще суда немає, а обличчя вже показують. В той же час, всіх колоборантів, коригувачів,зрадників не можна. Купив за свої кошти авто і тепер до суду...
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24.05.2023 15:51 Відповісти
Как жить/судить?
1. По-закону?
2. По-понятиям?
3. По-справедливости?
4. У кого на что денег хватает?
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24.05.2023 15:52 Відповісти
це не те ДБР, що клістрони для ППО вилучало у бойових частинах?.. і вони ще досі не сидять на довгі терміни?... а шо ж СБУ?... чи у дермаків-татарових, які втечуть першими, поки що зелика сила Найвеличнівшивого?
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24.05.2023 15:52 Відповісти
дбр - банда кцпсько-татарівських підарів
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24.05.2023 15:53 Відповісти
Все правильно, солдат не повинен продавати допомогу!
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24.05.2023 16:01 Відповісти
навіть якщо сам оплатив цю "допомогу"....
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24.05.2023 16:19 Відповісти
навіть, тоді нехай оформлює, як власну покупку.
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24.05.2023 16:29 Відповісти
а може він оплатив половину ?
мутна справа, і якщо нею займається доблесне ДБР то правда точно на стороні офіцера.
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24.05.2023 16:37 Відповісти
не має значення, якщо навіть не те купили треба було віддати машину і забрати гроші, нехай самі продають.
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24.05.2023 16:57 Відповісти
Тоді і Притулу треба туди ж, бо збирав на байрактар а купив супутник.
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24.05.2023 16:06 Відповісти
кота душити за що?
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24.05.2023 16:10 Відповісти
байки для приїзджих про пікап не перекронливі, даже смішні - звичайний треш... правду про особисту вигоду охвіцер замовчує... голіма історія, про те, як хотів наї...ати(можливо не сам) армію. (якщо припустити, що дійсно була потреба в пікапі для підрозділу, то це не його справа... а виключно волонтерів, які поставили авто, вони б і міняли авто на пікап після звернення(бажано письмового) командира). Брехня про "давав" гроші також не "котить", дають майже всі українці, то все долєва участь, без прав на предмет поставлений в військо. Передане в військо майно відразу стає державним. окрім випадків, коли пішов служити й забрав з собою свою машину(так зробив мій сусід).
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24.05.2023 16:14 Відповісти
Вони таки справді їли уху. З такою сволотою вже пора розбиратися, позасідали за плечима захисників і вдають заклопотаних.
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24.05.2023 16:26 Відповісти
Звісно, навіщо адаптувати законодавство до умов війни? Краще було з 2014 року прсіджувати штані і заробляти. До діючий влади неменш питань. Чому опзіція сидить мовички, мабуть нема зиску?
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24.05.2023 16:46 Відповісти
*********** - ваше всьо...
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24.05.2023 17:07 Відповісти
нічого йому не буде. Навіщо розводити бурю в стакані?! Не було там ніякого злого умислу, або перевищення влади з тяжкими наслідками. Ні про які 12 років там і мови не може бути. Якщо за нього стоїть увесь підрозділ, то максимум що буде- адміністративка з доганою про неповну відповідність посаді.
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24.05.2023 16:52 Відповісти
Усі наші абвгдейки так само як і зЕбіли - це збір усього непотребу! Війна війною але боротись зними необхідно!
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24.05.2023 16:54 Відповісти
А как называется человек, присвоивший себе дорогое авто из гум.помощи?
Кстати, все остальные Шевроле из этой партии гумпомощи до сих пор так и не найдены.
Их что, тоже присвоили (украли) такие бойцы как Ростислав?
Или вспомни Гогилашвили, который ездил на бронированном Мерседесе, который посольство США выделило совсем другому человеку и для другой цели.
И что? ДБР арестовало Гогилашвили? Или того, кто передал ему этот Мерседес?
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24.05.2023 17:13 Відповісти
тот кого он выбрал
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25.05.2023 04:32 Відповісти
Присвоить гум. помощь в корыстных целях- это не преступление (К. Тимошенко)
А продать гум. помощь, предназначенную бойцам, чтобы потом на вырученные деньги купить более нужное другое авто для передка - это преступление.
Или ДБР не видит гуманитарку в продаже почти во всех гипермаркетах Украины, начиная с Запорожья, где воровали вагонами и фурами.
Ах, да. Это нельзя. Власть придержащие дадут по рукам, чтобы не лезли не в свое дело, а стрелки для отчетности переведут на простых Ростислава, Андрея и т.д.
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24.05.2023 17:06 Відповісти
Рєзнікова з золотими яйцями не судять. І шоблу ОПівську, яка розкрадає державу на мільярди гривень - теж не судять. Зєля геть сказився, просто плює суспільству в очі, бо ж неначасібоневтік.
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24.05.2023 18:20 Відповісти
У діях цього військового не має складу злочину. Співробітники ДБР мабуть вчилися у Криворіжському унівеситеті на юридичному факультеті.
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24.05.2023 18:22 Відповісти
Ну если они человек 200 задержали, то с одним может и быть "холостой выстрел". Типа ошиблись. А если задерживают человек 10 всего, то надо срочно открывать дело на ДБР. Надо статистика.
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24.05.2023 18:48 Відповісти
Лох.
Крав би млн чи млрд, потрапив би під преZEдентську програму боротьби з корупцією:
1) після звинувачення, спокійно виїхав би за кордон;
2) був би позбавлений громадянства для уникнення подальшого переслідування
3) захищав би Україну у складі тероборони Анталії, Аліканте чи Сан Ремо. Нагороди, звання б йшли достроково.
Бо ж після 24.02 в Україні не лишилося жодного корупціонера.
Так сказав вЯлІчний, а він не лох у цій шапочці.
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24.05.2023 19:24 Відповісти
ДБР після вилучення клістронів та військових катерів з "кузні" взагалі не дивує. Тільки шкода державі від цієї антидержавної установи.
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24.05.2023 19:25 Відповісти
Ну, формально порушення є. Будь-яке майно, допомога, якщо її отримано на військову частину, повинна оприбутковуватись та використовуватись згідно встановленого порядку. Не Гуляй-Поле. Інша річ, що молоді цього іноді не розуміють, та плутають свій кошт з державним..
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24.05.2023 19:29 Відповісти
Всюди, де дотягнулись руки гівняка-смирнова-татарова, продовжується "славна" справа матівоськи підбарижного. Матівоська штопана, коли підор смердючий відповіси за Айдар та інші добробати?!
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24.05.2023 21:07 Відповісти
Розслідування покаже, просто так його засуджувати ніхто не буде.
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25.05.2023 00:58 Відповісти
любитель блазня?
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25.05.2023 04:29 Відповісти
Вот если бы он украл миллиард или хотя бы несколько миллионов и половину отдал Зеленскому, тогда бы никто и ничего не заметил. Распил гумманитарки вагонными нормами, 50 американских внедорожников Chevrolet Tahoe, яйца по 17 грн...
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25.05.2023 04:28 Відповісти
 
 