Ворог завдав удару по Сумщині та скинув керовану авіабомбу на дитячий садочок, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 травня ворог завдав удару по території Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Сьогодні по території Великописарівської громади ворог здійснив авіаудар - 1 ракетний вибух. Попередньо - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.









За кілька хвилин у ОВА повідомили, що сьогодні росіяни завдали вогневого ураження орієнтовно КАБ (1 вибух) по дитячому садочку у Юнаківській громаді. Деталі з’ясовуються.