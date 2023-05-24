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Новини Фото Війна
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Ворог завдав удару по Сумщині та скинув керовану авіабомбу на дитячий садочок, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 травня ворог завдав удару по території Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА. 

"Сьогодні по території Великописарівської громади ворог здійснив авіаудар - 1 ракетний вибух. Попередньо - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Ворог завдав удару по Сумщині та скинув керовану авіабомбу на дитячий садочок, - ОВА 01
Ворог завдав удару по Сумщині та скинув керовану авіабомбу на дитячий садочок, - ОВА 02
Ворог завдав удару по Сумщині та скинув керовану авіабомбу на дитячий садочок, - ОВА 03
Ворог завдав удару по Сумщині та скинув керовану авіабомбу на дитячий садочок, - ОВА 04

За кілька хвилин у ОВА повідомили, що сьогодні росіяни завдали вогневого ураження орієнтовно КАБ (1 вибух) по дитячому садочку у Юнаківській громаді. Деталі з’ясовуються.

Ворог завдав удару по Сумщині та скинув керовану авіабомбу на дитячий садочок, - ОВА 05

Автор: 

обстріл (28486) Сумська область (3681)


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Топ коментарі
+9
Попроси "бідну як церковну мишу ВАНУ" - хай продасть одну свою сумочку і пару лабутенів Якраз на ЗРК вистачить
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24.05.2023 16:52
+9
Укриття, ага - беріть вище! Саме там підлі укропи ховали рівно триста шістнадцять леопардів, а також сімнадцять батарей петріот.
Ви такі питання задаєте, хіба за півтора роки ще не стало зрозуміло, що орки просто кидають чим попало за обрій, а там вже куди попаде там і "ваєнная цєль"?
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24.05.2023 17:05
+7
Якщо з,явиться хоч один Ф16, то всі ці бомбордування припиняться
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24.05.2023 16:34
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Посилення ракетних та авіаційних обстрілів прикордоння Сумщини було прогнозовано після заходу російських добровольців на територію Грайворонського району. Потрібно евакуйовувати місцеве населення прикордонних районів України, щоб уникнути зайвих жертв і що не зливали дані ворогу!
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24.05.2023 16:33 Відповісти
вони і без заходів бомбили нон-стоп.

Тож ці московські наративи не канають
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24.05.2023 17:38 Відповісти
Так і до цього рейду російських добровольців потрібно було евакуювати місцеве населення прикордонних населених пунктів України, але зараз ця евакуація стала ще більш нагальною! Уряд має вживати необхідних заходів, шукати житло, організовувати переміщення сімей з дітьми, громадян похилого віку, незахищених верств населення, пропонувати працездатному населенню роботу подалі від кордону. Де дії уряду? Чим займається Прем'єр?
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24.05.2023 17:47 Відповісти
Ще вчора говорили, що йде евакувація
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24.05.2023 17:47 Відповісти
Якщо з,явиться хоч один Ф16, то всі ці бомбордування припиняться
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24.05.2023 16:34 Відповісти
Попроси "бідну як церковну мишу ВАНУ" - хай продасть одну свою сумочку і пару лабутенів Якраз на ЗРК вистачить
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24.05.2023 16:52 Відповісти
А хтось ще памʼятає? "ВОНА - володар найкоштовнішої колекції дешевих прикрас"
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24.05.2023 17:55 Відповісти
Звичайно. Вона носить репліки справжніх прикрас, котрі зберігаються в банку.
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24.05.2023 18:06 Відповісти
ВАНА полетіла у теплі края. Як тільки будуть вибори вилізе як миша з нірки.
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24.05.2023 21:33 Відповісти
Незрозуміла воронка в лісі? Це було укриття? Тоді здивовує ювелірна точність. Якщо ні, тоді який глузд кидати в ліс таку дорогу бомбу?
Хтось знайде розʼяснення?
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24.05.2023 16:38 Відповісти
там Белочка сидела
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24.05.2023 16:40 Відповісти
Укриття, ага - беріть вище! Саме там підлі укропи ховали рівно триста шістнадцять леопардів, а також сімнадцять батарей петріот.
Ви такі питання задаєте, хіба за півтора роки ще не стало зрозуміло, що орки просто кидають чим попало за обрій, а там вже куди попаде там і "ваєнная цєль"?
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24.05.2023 17:05 Відповісти
Все дуже просто. Або кацапи не попали, бо дуже вони розпіарили свою "точну" зброю, або у пілота була якась совість і він кинув бомбу в ліс, але ж інша бомба попала в дитячий садочок, що говорить про їх другу неточну бомбу.
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24.05.2023 18:29 Відповісти
Ну в первом случае - взрыв в лесу, был ракетный удар. А ракета могла быть не "высокоточной", а неуправляемой... Так что куда попадет, там и был "военный объект".
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24.05.2023 19:43 Відповісти
а вчера на кладбище
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24.05.2023 16:38 Відповісти
Сподіваюсь, діточки не постраждали.
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24.05.2023 18:57 Відповісти
Тут хтось притчу японську викладав - про лучника-самурая Той прийшов у село і побачив там мішені, точно по центру вражені стрілами Він спробував повторить і зганьбився Так як вважав себе найкращим лучником - вирішив зробить собі харакірі Селяни насилу спинили і пояснили, що у них в селі живе один дурник, що постійно бігає з луком Стріляє куди-попало, а потім навкруги вістря стріли малює мішень!
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24.05.2023 19:23 Відповісти
 
 