Ворог завдав удару по Сумщині та скинув керовану авіабомбу на дитячий садочок, - ОВА. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 24 травня ворог завдав удару по території Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
"Сьогодні по території Великописарівської громади ворог здійснив авіаудар - 1 ракетний вибух. Попередньо - без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
За кілька хвилин у ОВА повідомили, що сьогодні росіяни завдали вогневого ураження орієнтовно КАБ (1 вибух) по дитячому садочку у Юнаківській громаді. Деталі з’ясовуються.
Топ коментарі
+9 Яр Холодний
показати весь коментар24.05.2023 16:52
+9 Stanislav Bryzhyk
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+7 Иван Сулима
показати весь коментар24.05.2023 16:34
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Тож ці московські наративи не канають
Хтось знайде розʼяснення?
Ви такі питання задаєте, хіба за півтора роки ще не стало зрозуміло, що орки просто кидають чим попало за обрій, а там вже куди попаде там і "ваєнная цєль"?