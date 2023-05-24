Ухилянт збирався переплисти Дунай на надувній подушці, щоб потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО
В Одеській області прикордонники Ізмаїльського загону затримали 42-річного чоловіка, який збирався переплисти Дунай і потрапити до Румунії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
У телефоні мандрівника містилася світлина з кресленням маршруту руху до Румунії, що проходив через річку. Прикордонникам житель Дніпропетровської області пояснив, що маршрут прокладав особисто, при цьому враховував де найменша ширина та глибина Дунаю. Перетнути кордон він планував вплав на надувній гумовій подушці.
За спробу незаконного перетинання державного кордону особу притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Згідно з ухвалою суду чоловік має сплатити 3,4 тис. грн штрафу.
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