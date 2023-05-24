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Ухилянт збирався переплисти Дунай на надувній подушці, щоб потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

В Одеській області прикордонники Ізмаїльського загону затримали 42-річного чоловіка, який збирався переплисти Дунай і потрапити до Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Ухилянт збирався переплисти Дунай на надувній подушці, щоб потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба 01

У телефоні мандрівника містилася світлина з кресленням маршруту руху до Румунії, що проходив через річку. Прикордонникам житель Дніпропетровської області пояснив, що маршрут прокладав особисто, при цьому враховував де найменша ширина та глибина Дунаю. Перетнути кордон він планував вплав на надувній гумовій подушці.

Ухилянт збирався переплисти Дунай на надувній подушці, щоб потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба 02
Ухилянт збирався переплисти Дунай на надувній подушці, щоб потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє військовозабов’язаних чоловіків видавали себе за підлітків, щоб перетнути кордон, - ДПСУ. ФОТО

За спробу незаконного перетинання державного кордону особу притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Згідно з ухвалою суду чоловік має сплатити 3,4 тис. грн штрафу.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) Дунай (170) Одеська область (3218) ухилянти (906)


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Топ коментарі
+45
Як добре аристовичу , не треба через Дунай пливсти.
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24.05.2023 17:16
+23
Ну що ж ви так - може він хотів заснувати там флот?
зеленський, коли ухилявся від армії, збирався стати преЗЕдентом і вдалось же!
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24.05.2023 17:14
+22
Ну почему сразу ухилянт? Было решение суда?
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24.05.2023 17:12
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Ну так нахрен тоді розказувати,що у нас суперпатріотична країна і що ми неодмінно виграємо війну коли у нас таких ідіотів купу, а у кацапів натомість хоть і дебіли,але коли приходить повістка то більшість біжить аж бігом на війну.
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24.05.2023 17:44 Відповісти
Не завжди ти сам вирішуєш куди тобі йти.Як приклад.На *** пшло🤣🌹
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24.05.2023 18:00 Відповісти
А за свою дупу,чи клаву підеш?🤣🌹
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24.05.2023 18:06 Відповісти
Mars, цей ухилянт тут періодично волає "відпустіть за кордон мене та інших заробітчан, ми для сімй бабло заробляємо"
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24.05.2023 18:29 Відповісти
Цирк на дроті)) чувак не закинув ответ стенним і вони його заловили, висновок-- треба платити))
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24.05.2023 17:30 Відповісти
Пацан к успєху плил
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24.05.2023 17:31 Відповісти
С таким "плавсредством" собирался форсировать Дунай? Возможно ему спасли жизнь.
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24.05.2023 17:38 Відповісти
Норм, в морський десант залік здав, приймайте 🙃
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24.05.2023 17:38 Відповісти
Навіпаки - не здав. Тепер має пройти навчання, бойову підготовку, а після війни вже точно у нього все вийде.
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24.05.2023 17:52 Відповісти
На вулиці потеплішало, тепер бажаючих "стати на лижі" буде дуже багато. А пікапєри із воєнкомату, які знімають кріпаків навіть у столичному метро, тільки збільшують кількість охочих втікти.
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24.05.2023 17:47 Відповісти
Влітку, коли вода стане тепла, бажаючих стане більше, зайнятися плаванням, може ще й море вийдуть в діжках. Для підводних ухилянтів треба буде сітки ставити в морі вздовж Одеси )))
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24.05.2023 17:49 Відповісти
Перший з корпусу морської піхоти
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24.05.2023 17:49 Відповісти
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24.05.2023 17:56 Відповісти
Ну немає у нього 10000$ на довідку з воєнкомату, то що йому робити.
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24.05.2023 18:01 Відповісти
Свободу ухилянту!... на передовій.
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24.05.2023 18:11 Відповісти
Это он день морской пехоты так праздновал.
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24.05.2023 18:27 Відповісти
Хто сильно не хоче на фронт - таких краще не брати. Будуть лише обузою. Солдат без мотивації - не воїн
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24.05.2023 20:19 Відповісти
Уклоніст сидить на Банковій!
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24.05.2023 20:40 Відповісти
Багато хто ігнорує повістки. На підприємстві у знайомого повидавали всім повістки. Пішов один чи два... Той що пішов вже на полігоні... І то він не розібрався що троє дітей має бути неповнолітніх. Отакі діла
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24.05.2023 21:41 Відповісти
У свій час, ще Остап Ібрагімовіч довів, що це майже не можливо, бо в Румуніі будуть вимагати БРАНЗУЛЄТКИ....
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24.05.2023 22:32 Відповісти
не было бы Зеленского, не было бы Украины уже.
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19.10.2023 08:06 Відповісти
почему в Израиле нет уклонистов ? а в Украине толпами ловят. А?
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19.10.2023 08:13 Відповісти
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