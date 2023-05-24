Українська збірна з бойових мистецтв, у складі якої є військові, виборола перше місце на чемпіонаті Європи, - Генштаб. ФОТО

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що українська збірна, з діючими військовими у складі, виборола перше місце на чемпіонаті Європи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у інформації Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Збірна команда України з бойових мистецтв всеукраїнської спортивної асоціації "Комбат самозахист ICO" взяла участь у чемпіонаті Європи з єдиноборств "Combat selfdefence International Combat Organisation", який пройшов з 19 по 20 травня 2023 року в угорському місті Надьканіжа.

За європейський чемпіонський титул у 14 видах змагались 464 спортсмени із 14 країн.

Українська збірна, затверджена рішенням Міністерство молоді та спорту України, нараховувала 48 спортсменів, 25 з яких діти та юніори, і три спортсмени - діючі представники силових структур, зокрема, Десантно-штурмових військ ЗСУ, Сили територіальної оборони ЗСУ та МВС України.

Розвиток єдиноборств за правилами "Комбат самозахист ICO" в Україні став популярним після 2015 року, коли Україна приєдналась до цього багатоформатного виду змагань. В нашій країні він має прикладний військово-патріотичний напрям.

На чемпіонаті Європи 2023 українська збірна здобула перше командне місце, зібравши у загальному заліку 118 нагород різного ґатунку.

Представником нашої збірної є перший віце-президент асоціації бойових мистецтв ІСО, Заслужений тренер України Сліпченко Олександр, який за свою тренерську діяльність підготував не один десяток чемпіонів світу.

На чемпіонаті Європи українці здобули у віковій категорії дорослих: перших місць - 28 нагород, других місць - 15 нагород, третіх - 4 нагороди. У віковій категорії юніори: перших місць - 19 нагород, других місць - 16 нагород, третіх - 3 нагороди. У віковій категорії юнаки: перших місць - 17 нагород, других місць - 12 нагород, третіх місць - 4 нагороди.

Серед чемпіонів Ткаченко Ярослав, Пєстов Павло, Обручкова Ярослава, Гичко Марія, Пилипчук Євгеній, Тимко Андрій, Мартушканов Віктор, а також наші юнаки та юніори - Фролов Єгор, Овчаренко Адріан, Маївка Ростислав.

Особливо треба відзначити військовослужбовця ДШВ ЗСУ Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Вільмана Іллю, який після контузії і реабілітації зміг посісти призове місце на європейському чемпіонаті, та представників Міністерства внутрішніх справ України - курсантів Національної академії внутрішніх справ, чемпіона Європи Рубаняка Василя та дворазового фіналіста чемпіонату Максиміва Семена.

Президент спортивної асоціації генерал-майор Зенцев Микола зазначив, що це не перший випадок з початку широкомасштабної російсько-української війни, коли рішенням Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine в міжнародних змаганнях з єдиноборств брали участь військовослужбовці з передової, виборюючи Україні перемогу і на "нулі", і в міжнародних спортивних змаганнях.

На жаль, низка спортсменів та тренерів української асоціації "Комбат самозахист ІСО" загинули, захищаючи нашу країну від російського агресора. Свої перемоги на чемпіонаті Європи окремі українські спортсмени присвятили своїм загиблим товаришам - чемпіонам з єдиноборств "Комбат самозахист ICO", майстрам спорту України Павлушку Михайлу, Галайко Володимиру, Грехову Сергію, Брюханову Богдану, Вовку Миколі…Вічна слава загиблим!

Вітаємо українських бійців-спортсменів та їх тренерів із високими спортивними здобутками на міжнародній арені.

Чемпіонат світу 2023 відбудеться в жовтні, у Великій Британії, де знаходиться штаб-квартира всесвітньої асоціації "Combat self defence ICO".

Доречі, росію виключили з усіх видів міжнародних змагань по версії "Комбат самозахист ICO" рішенням ради національних президентів спортивної асоціації".







