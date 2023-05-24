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Японія передасть Україні 100 автомобілів і 30 тис. харчових пайків для ЗСУ. ФОТО
Японія надасть Україні 100 автомобілів і 30 тис. готових харчових пайків для потреб Збройних Сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.
Церемонія передачі відбулась сьогодні у Міністерстві оборони Японії.
Перші два автомобілі вже по дорозі в Україну, інші направлятимуться після проходження техогляду і необхідної підготовки.
Зазначається, що вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій країні.
Топ коментарі
+10 ватник любит стекломой
показати весь коментар24.05.2023 22:08
+6 KosAn30 JT26
показати весь коментар24.05.2023 22:05
+6 5 копійок
показати весь коментар24.05.2023 22:20
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скурвитись шансу просто не буде..
Але дякуємо і за це!
Так за що ж їх так цінить той, хто чомусь вважається Верховним головнокомандувачем?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Type_73
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Type_73#%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Type_73#Второе_поколение