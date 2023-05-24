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Японія передасть Україні 100 автомобілів і 30 тис. харчових пайків для ЗСУ. ФОТО

Японія надасть Україні 100 автомобілів і 30 тис. готових харчових пайків для потреб Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

Японія передасть Україні 100 автомобілів і 30 тис. харчових пайків для ЗСУ 01

Церемонія передачі відбулась сьогодні у Міністерстві оборони Японії.

Перші два автомобілі вже по дорозі в Україну, інші направлятимуться після проходження техогляду і необхідної підготовки.

Японія передасть Україні 100 автомобілів і 30 тис. харчових пайків для ЗСУ 02

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Зазначається, що вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій країні.

Автор: 

допомога (8348) Японія (1204)


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Топ коментарі
+10
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24.05.2023 22:08
+6
Вот такие машинки можно штук 20-30на будущие операции рдк дать
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24.05.2023 22:05
+6
У когось мама любіт скорость і прикарманить собі одну.
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24.05.2023 22:20
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Вот такие машинки можно штук 20-30на будущие операции рдк дать
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24.05.2023 22:05 Відповісти
У когось мама любіт скорость і прикарманить собі одну.
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24.05.2023 22:20 Відповісти
Впевнені що одну?
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25.05.2023 09:11 Відповісти
Главное , чтобы жОПа не СМАРАДЕРИЛА , как те 50 от Дженнифер Моторс Тимошенко Кирилку , так и не посадили
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25.05.2023 04:38 Відповісти
Нові японські всюдиходи московитам можуть хіба снитись.
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24.05.2023 22:05 Відповісти
дякуємо самураям...
скурвитись шансу просто не буде..
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24.05.2023 22:06 Відповісти
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24.05.2023 22:08 Відповісти
Дякуємо, за допомогу! Але в Японії є дуже класні засоби захищеного зв'язку. Можливо, найкращі у світі. Могли б виділити нам декілька тисяч штук. Така допомога, не відноситься до летальної зброї, для такої країни як Японія - це копійки, а нам дуже допомогли.
Але дякуємо і за це!
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24.05.2023 22:11 Відповісти
не так давно хороший "бобіннік" був дорожчий кацапського авто...
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24.05.2023 22:23 Відповісти
Боже, рєзнікови не здатні нагодувати нашу армію!
Так за що ж їх так цінить той, хто чомусь вважається Верховним головнокомандувачем?
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24.05.2023 22:12 Відповісти
за преданность
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24.05.2023 22:17 Відповісти
чи за прєдатєльство?
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24.05.2023 22:22 Відповісти
СУШИ ИТОЛ КО СУШИ
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24.05.2023 22:16 Відповісти
Этой новости уже дня три. Могу и ошибатся но на фото вроде джипаки американские. Может по лицензии клепают, а может и ошибся. Лишь бы скорее хоть это. Подсыхает уже неплохо везде. Всё пойдет в бой.
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24.05.2023 22:17 Відповісти
нехай краще нададуть набори сепуку для нашого МО.
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24.05.2023 22:18 Відповісти
Вот эти Тип 73 II
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24.05.2023 22:29 Відповісти
Эти вроде?

https://uk.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Type_73

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Type_73#%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Type_73#Второе_поколение
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25.05.2023 04:45 Відповісти
Дуже скоро наші можновладці пересядуть на японські авто і на олх появляться сухпайки з гострим васабі.
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24.05.2023 22:47 Відповісти
Спасибо Японии
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24.05.2023 22:48 Відповісти
зелена підарасня із опи скоро прибарахляться цими тачками, аби на рибалки й полювання кататися... навіть не сумніваюся.
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24.05.2023 23:09 Відповісти
100 АВТІВОК ЗНОВУ ОПИНЯТЬСЯ У ФУНКЦІОНЕРІВ Зе СКОРІШЕ ЗА ВСЕ
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24.05.2023 23:21 Відповісти
Все ж таки краще ніж нічого.
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25.05.2023 09:20 Відповісти
Як би було 100 тис. автівок і 30 млн. харчових пайків було б адекватно нашим потребам і їхнім можливостям. Вони що не розуміють, що такою кількістю себе позорять?
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02.06.2023 12:36 Відповісти
 
 