Японія передасть Україні 100 автомобілів і 30 тис. харчових пайків для ЗСУ. ФОТО

Японія надасть Україні 100 автомобілів і 30 тис. готових харчових пайків для потреб Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

Церемонія передачі відбулась сьогодні у Міністерстві оборони Японії.

Перші два автомобілі вже по дорозі в Україну, інші направлятимуться після проходження техогляду і необхідної підготовки.

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Зазначається, що вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій країні.