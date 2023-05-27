Росіяни з ГРАДів обстріляли Степногірськ у Запорізькій області, поранено двоє цивільних, - ОВА. ФОТО

Російські загарбники обстріляли Степногірськ Запорізької області, поранень зазнали двоє цивільних, один з них зараз у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко

Він зазначив: "Степногірськ обстріляли з "Градів". Влучили у житловий сектор. 65-річний чоловік отримав травми йдучи вулицею. Інший чоловік 60 років зараз у важкому стані. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків влучання.

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