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Росіяни з ГРАДів обстріляли Степногірськ у Запорізькій області, поранено двоє цивільних, - ОВА. ФОТО

Російські загарбники обстріляли Степногірськ Запорізької області, поранень зазнали двоє цивільних, один з них зараз у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко

Він зазначив: "Степногірськ обстріляли з "Градів". Влучили у житловий сектор. 65-річний чоловік отримав травми йдучи вулицею. Інший чоловік 60 років зараз у важкому стані. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків влучання.

Також читайте: На Запоріжжі внаслідок обстрілів загинула 1 людина, ще 2 - зазнали поранень. Окупанти за добу завдали 108 ударів по 16 населених пунктах області, - ОВА

Росіяни з ГРАДів обстріляли Степногірськ у Запорізькій області, поранено двоє цивільних, - ОВА 01

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Росіяни з ГРАДів обстріляли Степногірськ у Запорізькій області, поранено двоє цивільних, - ОВА 02
Росіяни з ГРАДів обстріляли Степногірськ у Запорізькій області, поранено двоє цивільних, - ОВА 03

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Автор: 

обстріл (28472) Запорізька область (3605) Малашко Юрій (62)


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*********** НЄТ ! Шо дєлать ? А давай Градами по нєапознаним аб'єктам.
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27.05.2023 18:33 Відповісти
А слабо, дебилы, вот так же кремль обстренлять? Что обосрались от самой идей, герои мамкины?!!!

А пользы для важнго Житвоглодска-усть-Зажопинского от такого действия было бы в МИЛЛИАРД раз больше, чем от обстрела Степногорска, стадо вы е_аных дебилов!!! Мозги веключайте, днгенераты!!!!!!!!!
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27.05.2023 18:56 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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27.05.2023 21:25 Відповісти
 
 