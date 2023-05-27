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Посол України в Німеччині Макеєв показав системи IRIS-T, які відправлять Україні. ФОТО

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав системи протиповітряної оборони IRIS-T, які Берлін передасть Києву.

Фото український дипломат опублікував у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що у місті Юберлінген на Боденському озері було підписано додаткові контракти на поставки IRIS-T.

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"А ці блоки/пускові установки/ракети Iris-T SLM/SLS незабаром в Україні", – додав Макеєв.

Посол України в Німеччині Макеєв показав системи IRIS-T, які відправлять Україні 01
Посол України в Німеччині Макеєв показав системи IRIS-T, які відправлять Україні 02

Автор: 

Німеччина (7353) ППО (3188) Макеєв Олексій (44)


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Топ коментарі
+27
Показав установки???

Пику свою він показав!
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27.05.2023 18:37
+16
80% фото - рожа Макеєва, 10% - небо, 10% - iris-t
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27.05.2023 18:43
+16
А не може посол України в Німеччині, та інші посли, які не прості люди, а політики, показати нашу, українську ППО ПРО СД-300 чи "Кільчень", які ми мали виробляти три роки до війни? Чи не виробляли? А де тоді були ці політики? Разом закатували гроші людей в асфальт? Якщо не було бажання робити проекти попередників, то де система ППО ПРО "Боневтік" чи "Голобородько"?
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27.05.2023 18:44
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Показав установки???

Пику свою він показав!
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27.05.2023 18:37 Відповісти
Він в порівнянні з попереднім (Мельником) непогано працює. Це і німці відзначають Як так хочеться - нехай трохи похвиляється))) Таємницю не розкрив - німці самі оголосили що входить в пакет дороги на € 2.7млрд.
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27.05.2023 19:05 Відповісти
Не знаю, що зробив Макеев як посол,
але що це за клоун на фото?

З якого « дому моделей» чи нічного клубу?
Що це за «метелик»?
Що за піджак у клітку?
Що за платок?

Це «дрес-код» посла воюючий України на офіційній презентації ?!?
Сором та ганьба.
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28.05.2023 02:12 Відповісти
А повинен буди в м'ятих зелених штанах, светрі і неголений? )))) як вождь? )))
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28.05.2023 08:39 Відповісти
не пику,а мордяку
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27.05.2023 19:17 Відповісти
Я не столько на фото видел системы ппо, сколько упитаное лицо самопиарщика
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27.05.2023 18:38 Відповісти
По-перше,як зай@бує оцей весь двіж по передачі зброї з криками на весь світ. А по-друге ще більше кумарять різноманітні підари,які на цьому піаряться.
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27.05.2023 18:39 Відповісти
судячи по стилю одягатися та селфітися - такий же пітор як мусьє резнікофф
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27.05.2023 18:40 Відповісти
Не розумію, для чого розголошувати саме йому те, що зазвичай становить військову таємницю?
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27.05.2023 18:42 Відповісти
А навіщо взагалі ******* про те, яка зброя і коли надається? Ці довбойоби розуміють, що надання зброї повинно проходити в тиші? Ні, краще свої товсті рила попіарити!
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27.05.2023 18:42 Відповісти
80% фото - рожа Макеєва, 10% - небо, 10% - iris-t
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27.05.2023 18:43 Відповісти
А не може посол України в Німеччині, та інші посли, які не прості люди, а політики, показати нашу, українську ППО ПРО СД-300 чи "Кільчень", які ми мали виробляти три роки до війни? Чи не виробляли? А де тоді були ці політики? Разом закатували гроші людей в асфальт? Якщо не було бажання робити проекти попередників, то де система ППО ПРО "Боневтік" чи "Голобородько"?
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27.05.2023 18:44 Відповісти
Ну, якщо ви особисто ці комплекси в Німеччину, та в інші країни привезете, і домовитесь з нашими послами, то я думаю вони залюбки біля них зроблять селфі, та скажуть декілька приємних слів.
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27.05.2023 23:11 Відповісти
Дякую німцям зе чергові іриски...
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27.05.2023 18:49 Відповісти
Цією установкою закриємо небо ще над одним містом, вона дуже потрібна Дніпру і Миколаєву.
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27.05.2023 20:40 Відповісти
Для нас Україна понад усе.
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27.05.2023 21:10 Відповісти
Посол показав себе !!!
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27.05.2023 18:52 Відповісти
Для нього нема "дрес-коду", вирядився як клоун.
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27.05.2023 19:03 Відповісти
косить під преЗЕдента.
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27.05.2023 19:19 Відповісти
А мурло то все потное, типа оружие из немцев выбивал.
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27.05.2023 19:08 Відповісти
А що скаже посол про чипи які немечіна продає в паРашку через казахстан?
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27.05.2023 19:11 Відповісти
95 Квартал "завоював" вже всіх дипломатів .Базіки і піарщикі
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27.05.2023 19:11 Відповісти
Носій розгонює свого сателіта і відпускає його. Ну і далі по протоколу. Р
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27.05.2023 19:37 Відповісти
"ирис это Я!" (С)
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27.05.2023 19:54 Відповісти
А что за стиль одежды? Даже под бизнес кэужал не подходит. Больше напоминает стиль Маски-Шоу
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27.05.2023 19:59 Відповісти
Стіль одежі Кот Базіліо, да Боже щоб ні звички
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27.05.2023 20:06 Відповісти
Гай Ричи Джельтмены

вот его стиль, типа криминальный Лондон. Хотя википедия чуть разъяснила - член міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола
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27.05.2023 20:28 Відповісти
"И пиджак у меня голубой, и вообще, я доволен собой"
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27.05.2023 20:53 Відповісти
читаючи коменти не розумієш: чи то кацапи коментують українського посла, чи украінці кацапського...
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27.05.2023 21:24 Відповісти
Хто і яке озброєння нам дає - військова таємниця - це мають розуміти навіть дипломати.
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27.05.2023 22:53 Відповісти
та ну нах! це відкрита інформація і до чого тут як посол одягнений?

https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992?fbclid=IwAR1YP_qmNq8HFSRxHWkrwAZQU7fJcI3mmsMSUazZthUt0k61CcT1fC2FSjM
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28.05.2023 14:27 Відповісти
За сприяння підписанню контрактів послу велика подяка.
А за патякання про поставки - дизлайк, тому і піджак у нього не такий.
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28.05.2023 20:09 Відповісти
Хороши Ириски )
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27.05.2023 21:57 Відповісти
хм?ну не везёт немцам с украинскими послами!!то придурошный мельник то какой то ,,гламурный" макеев!!и вообще кулебы похоже нет и у дерьмака вкус никудышний!! (хотя о вкусах не спорят,но тем не менее)
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27.05.2023 22:24 Відповісти
Этот посол отрабатывает свою зарплату. Плюс стильный.
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28.05.2023 10:03 Відповісти
 
 