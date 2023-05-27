Посол України в Німеччині Макеєв показав системи IRIS-T, які відправлять Україні. ФОТО

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав системи протиповітряної оборони IRIS-T, які Берлін передасть Києву.

Фото український дипломат опублікував у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що у місті Юберлінген на Боденському озері було підписано додаткові контракти на поставки IRIS-T.

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"А ці блоки/пускові установки/ракети Iris-T SLM/SLS незабаром в Україні", – додав Макеєв.



