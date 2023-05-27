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Посол України в Німеччині Макеєв показав системи IRIS-T, які відправлять Україні. ФОТО
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав системи протиповітряної оборони IRIS-T, які Берлін передасть Києву.
Фото український дипломат опублікував у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що у місті Юберлінген на Боденському озері було підписано додаткові контракти на поставки IRIS-T.
"А ці блоки/пускові установки/ракети Iris-T SLM/SLS незабаром в Україні", – додав Макеєв.
Топ коментарі
+27 Серафим Полубес #551051
показати весь коментар27.05.2023 18:37
+16 Redcar Ukraine
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+16 Анатолий К #427424
показати весь коментар27.05.2023 18:44
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Пику свою він показав!
але що це за клоун на фото?
З якого « дому моделей» чи нічного клубу?
Що це за «метелик»?
Що за піджак у клітку?
Що за платок?
Це «дрес-код» посла воюючий України на офіційній презентації ?!?
Сором та ганьба.
вот его стиль, типа криминальный Лондон. Хотя википедия чуть разъяснила - член міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992?fbclid=IwAR1YP_qmNq8HFSRxHWkrwAZQU7fJcI3mmsMSUazZthUt0k61CcT1fC2FSjM
А за патякання про поставки - дизлайк, тому і піджак у нього не такий.