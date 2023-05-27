"Буча" - перший військовий катер, який був виготовлений і пройшов усі випробування в умовах повномасштабного вторгнення, - Порошенко. ФОТОрепортаж
Дуже важливий день для зміцнення морських спроможностей українського війська – так написав Петро Порошенко про передачу на озброєння ВМС ЗСУ катера "Буча". Це перший військовий катер, який був виготовлений і пройшов усі випробування в умовах повномасштабного вторгнення. Для того, щоб доставити робітників підприємства з-за лінії фронту, комплектуючі та паливно-мастильні матеріали, долучилась велика команда волонтерів, військових та бізнесу.
"Героїчними зусиллями трудового колективу заводу "Кузня на Рибальському", а також всіх, хто був залучений до будівництва та введення в експлуатацію: волонтерів, добровольців і військовослужбовців, які допомагали з постачанням паливномастильних матеріалів під час напівоточення Києва, персоналу заводу, який займався постачанням комплектуючих, зокрема і з окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини; також Міжнародного інвестиційного банку, – завдяки їх зусиллям вдалося ввести в стрій ВМС ЗСУ катер із дуже символічною для кожного з нас назвою – "Буча", – пише Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
Він подякував всьому колективу заводу "Кузня на Рибальскому" і гендиректору підприємства Костянтину Картошкіну за те, що попри все вони продовжують будувати українські кораблі.
"Вдячний Головнокамандувачу ЗСУ Валерію Залужному, начальнику Генштабу Сергію Шапталі та командувачу ВМС України Олексію Неїжпапі – і разом з ними кожному солдату, матросу та офіцеру, які сьогодні боронять Україну", – пише Порошенко.
Катер був закладений у 2019 році. Але саме під час повномасштабного російського вторгнення на нього встановили унікальну техніку, сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. Після цього у 2022-23 роках він пройшов заводські і державні випробування.
"Буча" захищатиме важливі обʼєкти як на воді, так і в прибережній зоні України, буде протидіяти ворожим спробам висадки десанту. Тут для цього є і гармати, і гранатомет, і кулемет, і ПТРК, розповідає Порошенко.
"Я і моя команда доклали максимум зусиль до фінансування цього красеня, який посилить нашу армію з моря. Русскій воєнний корабль, іді на…. Українському катеру "Буча" – сім футів під кілем!", – побажав Петро Порошенко.
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Так вони навіть читати не хочуть...
Подія чудова. Військово-Морські Сили України поповнилися малим броньованим артилерійським катером проєкту 58155 (шифр Гюрза-М). Сьогодні його урочисто введено до складу ВМС ЗСУ. На процедурі передачі катера були присутні Головнокомандувач ЗСУ Залужний та командувач ВМС Неїжпапа. Влада радісно рапортує про примноження нашої бойової флотилії, напевно вже й Зеленський у своєму зверненні похвалився. Бачив дійсно правильні заяви, що катер дуже знадобиться для звільнення Лівобережжя та контролю за плавнями й островами в пониззі Дніпра. Усе вірно. От лише дехто із ботів уже почав передавати куті меду: "От що Зеленський творить, а ваша Парашенка?.." От тому й не можна змовчати.
Ви ж пригадуєте, що ці самі зелені тролі, медіашлюшки Коломойського та всякі інші підлизувачі кричали в 2020 році? Нагадаю: "Порошенко на війні наживається, катери пробував впихнути армії непридатні й занадто дорогі, Заступник міністра Павловський, бажаючи отримати від тодішнього президента преференції та чергове генеральське звання закупив кораблі для ВМС, керівник підприємства Кузня на Рибальському здійснив акт підкупу й шахрайства..." До речі, ЖОДЕН факт не був доведений. Але Павловський і Шандра та ще дехто з МО відсиділи в сізо, а Порошенка обливали брудом з усіх зелених каналів і тягали до ДБР. Забули?
А при чому тут та історія? Та при тому, що саме за ці катери проєкту "Кентавр-ЛК" (потім з них виділили Гюрза-М) і розкрутили на спільне замовлення з Банкової та з москви фейкове провадження, відоме під назвою "Справа катерів і санітарок (санітарних машин)". Санітарними машинами "Богдан", які "непридатні та неправильні", Зеленський на параді на Хрещатику хвалився, а на двох перших суднах цього проєкту на параді ВМС в Одесі. А в той час їх творців тероризували репресіями. Бо катер "Буча" - третій у саме цій групі, а в двох проєктах разом з артилерійськими катерами, започаткованих Кузнею на Рибальському, їх значно більше, бо Порошенко планував і створював наш "москітний флот".
Так, так, це такий самий катер із тієї ж групи. З усіма показниками, ходовими характеристиками й озброєнням (хіба тут дещо добавили, але це не для розголосу). На катері ******* навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. "Буча" буде також захищати важливі обʼєкти на воді та в прибережній зоні України. Окрім цього бронекатер буде протидіяти ворожим спробам висаджувати десант. Для цього МБАК має 2 бойові модулі "Катран-М" - це 30 мм гармати, гранатомет КБА-117, 2 ПТРК "Барʼєр" та кулемет 7,62 КТ. Пригадуєте, як на замовлення з москви ці бойові модулі оббріхував дехто Мустафа Наєм (який зараз курує нашу оборонку), коли брехав про їхню вартість, називаючи насправді ціну усього оснащеного корабля? Ми ж нічого не забулися. За все доведеться відповісти.
Корабель, попри бойові дії пройшов усі заводські й державні випробування. А тепер увага - для тих, хто тут почав: "А що ваш Порошенко?" Розкладаю на пальцях:
- Катер створений за тим самим проєктом, який обливали брудом Зеленський і його посіпаки.
- Створював катер той самий колектив, що й попередні, ті ж люди приходили до судів вимагати звільнення свого керівника Шандри та генерала Павловського.
- Заклали катер при Порошенкові 8 лютого 2019 року. До обрання Зеленського встигли збудувати корпус. І саме за нього й почалися всі звинувачення, які потім поширилися на вже побудовані катери. Саме цей катер мали здати ще до кінця 2019 року. Але нова влада відмовилася закуповувати ці катери й почала кримінальні переслідування. Тож до середини 2021 року катер зберігався лише у вигляді корпусу з незначними надбудовами. Далі підприємство своїм коштом почало його добудовувати й зрештою в кінці року пішли переговори про його прийняття до складу ВМС. Вторгнення затримало цей процес до сьогоднішнього святкового дня.
- О, ще вишенька вам на тортик: завершення створення катера було прокредитоване Міжнародним Інвестиційним банком Петра Порошенка.
Ви, напевно спитаєте: а при чому ж тоді тут Зеленський? А він на три роки зупинив будівництво цього й ще кількох кораблів "москітної флотилії". Зруйнував усі оборонні програми, гноїв у тюрмі патріотів, які озброювали нашу армію і лише зараз милостиво згодився виправити деякі свої помилки.
І це ми ще не знаємо останньої частини цієї історії - ціну. Зараз усе дуже засекречено. Це при Порошенкові кожна "недорогенька" знала, що "це занадто дорого, бо бариги на війні наживаються". А зараз усе засекречено. Але думаю, що колись нас дуже зацікавить різниця між сумою, яка витекла з бюджету і яка дійшла до виробників. Але то буде колись. А зараз вітаю всіх з радісною подією. Шкода, що в 4 рази менше та на 3 роки пізніше, ніж планували...
До складу нашого флоту введено новенький артилерійський катер "Буча" проєкт "Гюрза-М". У новинах сьогодні про цей катер напевно часто й густо розповідатимуть.
Чи розкажуть про завод-виробник? Чи може розкажуть, що спеціалістів вивозили з окупованих на той час міст? Завод... Може хоч назву скажуть? Так, риторичне питання.
Катер добудований на заводі під час Великої Війни.
Катер спущений на воду на заводі під час Великої Війни.
Так, і випробування пройшов під час Великої Війни.
Чи може розкажуть про банк, який видав кредит на добудування? МО не платило в минулого року, МО не заплатило навіть зараз, вже ПІСЛЯ того, як катер став до складу Збройних Сил України. Звідки були кошти у заводу на завершення будівництва? Банк Петра Порошенка видав кредит, бо ЗСУ потребували цей катер. А розуміючи, що МО не заплатить - доля цього кредиту... Ще один волонтерський внесок, ага. Про це також не розкажуть у новинах.
Чи може у новинах розкажуть про ВАС?
Для мене це особливий катер, адже у березні 2022 року я шукав по всій країні, купував і, використовуючи особливу волонтерську магію, привозив до Києва мастила та технологічні рідини для судна. А ще ми, використовуючи ту саму волонтерську магію, перевезли з Харкова до Києва компоненти бойових модулів. Та ж волонтерська магія допомогла знайти декілька тонн палива у Києві та забезпечити завод пальним для випробувань. І хто оплачував ці мастила чи паливо? Так, це ВИ!
Але про все це не розкажуть. І навряд дадуть заводчанам якісь нагороди.
Але "Буча" у складі ЗСУ, а це головне!
ЗІ: Корвети та авіаноцсі можливо будувати в Миколаєві; а в Києві - катери для рікової флотилії та для т.зв. москітного флоту України; які також потрібні Україні, як показала практика.
Але ж тобі би лише обісрати підготовку України до війни, яка проходила в 2014/19рр.