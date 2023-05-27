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"Буча" - перший військовий катер, який був виготовлений і пройшов усі випробування в умовах повномасштабного вторгнення, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Дуже важливий день для зміцнення морських спроможностей українського війська – так написав Петро Порошенко про передачу на озброєння ВМС ЗСУ катера "Буча". Це перший військовий катер, який був виготовлений і пройшов усі випробування в умовах повномасштабного вторгнення. Для того, щоб доставити робітників підприємства з-за лінії фронту, комплектуючі та паливно-мастильні матеріали, долучилась велика команда волонтерів, військових та бізнесу.

"Героїчними зусиллями трудового колективу заводу "Кузня на Рибальському", а також всіх, хто був залучений до будівництва та введення в експлуатацію: волонтерів, добровольців і військовослужбовців, які допомагали з постачанням паливномастильних матеріалів під час напівоточення Києва, персоналу заводу, який займався постачанням комплектуючих, зокрема і з окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини; також Міжнародного інвестиційного банку, – завдяки їх зусиллям вдалося ввести в стрій ВМС ЗСУ катер із дуже символічною для кожного з нас назвою – "Буча", – пише Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Буча - перший військовий катер, який був виготовлений і пройшов усі випробування в умовах повномасштабного вторгнення, - Порошенко 01

Він подякував всьому колективу заводу "Кузня на Рибальскому" і гендиректору підприємства Костянтину Картошкіну за те, що попри все вони продовжують будувати українські кораблі.

"Вдячний Головнокамандувачу ЗСУ Валерію Залужному, начальнику Генштабу Сергію Шапталі та командувачу ВМС України Олексію Неїжпапі – і разом з ними кожному солдату, матросу та офіцеру, які сьогодні боронять Україну", – пише Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ВМС почав службу бронекатер "Буча", церемонію передачі відвідав Залужний. ФОТО

Буча - перший військовий катер, який був виготовлений і пройшов усі випробування в умовах повномасштабного вторгнення, - Порошенко 02

Катер був закладений у 2019 році. Але саме під час повномасштабного російського вторгнення на нього встановили унікальну техніку, сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. Після цього у 2022-23 роках він пройшов заводські і державні випробування.

"Буча" захищатиме важливі обʼєкти як на воді, так і в прибережній зоні України, буде протидіяти ворожим спробам висадки десанту. Тут для цього є і гармати, і гранатомет, і кулемет, і ПТРК, розповідає Порошенко.

Буча - перший військовий катер, який був виготовлений і пройшов усі випробування в умовах повномасштабного вторгнення, - Порошенко 03

"Я і моя команда доклали максимум зусиль до фінансування цього красеня, який посилить нашу армію з моря. Русскій воєнний корабль, іді на…. Українському катеру "Буча" – сім футів під кілем!", – побажав Петро Порошенко.

Автор: 

ВМС (1384) Порошенко Петро (15173) Кузня на Рибальському (3)


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Топ коментарі
+61
Вперше прозвучала назва заводу - "Кузня на Рибальському". Спасибі Президентові Порошенко за цей подарунок Україні. Головне - ні на одному фото Пороха немає. Тобто і тут переграв членограїв зелених - на пропіарився. Молодець.
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27.05.2023 19:30
+54
такс цікаво чи набіжать сюди гниди які роками обсерали все що випускала Кузня
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27.05.2023 19:24
+43
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27.05.2023 20:13
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такс цікаво чи набіжать сюди гниди які роками обсерали все що випускала Кузня
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27.05.2023 19:24 Відповісти
фанати експерта Чм..та мабуть прибіжуть
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27.05.2023 19:29 Відповісти
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27.05.2023 20:13 Відповісти
Слава Гетьману Петру Одексіевичу ! Це единий справжній президент ! 💙💛❤️👍✊
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27.05.2023 20:45 Відповісти
они заняты просмотром зе-пасла в Германии на фоне ирисок. И вообще, статьи про Пороха они обходят десятой дорогой
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27.05.2023 19:34 Відповісти
Вперше прозвучала назва заводу - "Кузня на Рибальському". Спасибі Президентові Порошенко за цей подарунок Україні. Головне - ні на одному фото Пороха немає. Тобто і тут переграв членограїв зелених - на пропіарився. Молодець.
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27.05.2023 19:30 Відповісти
👍🤝😍
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28.05.2023 13:07 Відповісти
Якщо оті пенсіонери на першім фото - і є колектив "Кузні..." то все пічально в плані розробок-інновацій і пр. 🥺
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27.05.2023 19:31 Відповісти
Молодим би долучатися! Це проблема, що має вирішуватися.
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27.05.2023 19:42 Відповісти
До чого тут молодість?!
»молоді» долучились до управління державою, і що вийшло?!
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27.05.2023 19:55 Відповісти
А хто ж має замінити цих прекрасних інженерів, кому досвід передавати?
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27.05.2023 20:05 Відповісти
Треба пошукати бажаючих серед блогерів, менеджерів, коучівта інфлюенсерів…
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27.05.2023 20:13 Відповісти
и артистов сцены из квартала
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27.05.2023 20:21 Відповісти
А краще блохерів...
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27.05.2023 21:40 Відповісти
Зараз без молоді таку техніку не зробити. Просто не потрапили в кадр.
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27.05.2023 19:58 Відповісти
Якщо є і достатньо - то добре. Але існує проблема молодих кадрів, що бажали б залиштися в Україні. І є причини на це, на жаль,
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27.05.2023 20:10 Відповісти
дедушки раньше пту заканчивали, техникумы и институты профильные...а сейчас не престижно...и идет молодеж в институты менеджмента, управления и остальной лабуды.
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27.05.2023 20:20 Відповісти
А юристи. Та судді гроші ексаватором гребуть. Які інженери - у них навіть залишились кнопочни телефони.
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27.05.2023 21:11 Відповісти
Именно эти ,,пенсионеры,, и могут строить,в отличии от молодых поклонников боневтика оффшорного
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27.05.2023 20:06 Відповісти
Не всі ж молоді - "поклонники".
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27.05.2023 20:12 Відповісти
большинство...
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27.05.2023 20:23 Відповісти
а кому работать? мажоры Зе по клубам тусуются, а блогерши Зе показывают губы рабочие накаченные силиконом и сраки после массажей....да и не начаси була оборона державы...головне видосики, шашлыки и арестовичибакановынаумовы...никто не хочет работать слесарем, литейщиком,сборщиком...усе смотрят "Скотов"...в мазуте маникюр не хотят пачкать.
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27.05.2023 20:17 Відповісти
пічально, що "мудрий нарід" в 2019 долучився до виборів "зелених "
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27.05.2023 20:27 Відповісти
Хм, спочатку зелені розпіарилися на ньому,а тепер Порошенко. Цікаво яка реакція буде у зелених? Забракують? Скажуть крісла не під тим кутом пригвинчені?
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27.05.2023 19:31 Відповісти
А як на цьому катерові Порошенко "розпіарився " , тим що назвав завод який його виготовив ? (( Так це не піар а чиста правда що його Кузня збудувала , та сама , директора якої за такі катери до кутузки засунули випускники трускавецьких зекурсів ((
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27.05.2023 22:33 Відповісти
Дякуємо, пане Петре!
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27.05.2023 19:46 Відповісти
Оце дійсно президент, а ніякийсь членограй, який обріхував Україну.
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27.05.2023 19:46 Відповісти
Заховайте, а то взають в ДБР і зразу вилучать. А мені цікаво, а де такі, чи гарніші катери від "95 кварталу" чи заводів Бені? Га, 73%, що ви на це скажете?
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27.05.2023 19:49 Відповісти
Переіменують на Боневтік.
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27.05.2023 19:59 Відповісти
Коли якесь іноземне ЗМІ запитало у Резнікова про небезпеку, що існувала у разі висадки ворожого десанту в аеропорту "Київ", міністр браво відповів, що це передбачили і були готові: залили злітні смуги мастилом. Справу проти генерала Кривоноса за пошкодження майна не було закрито на той час.
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27.05.2023 20:47 Відповісти
в сериале "Скоты"
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27.05.2023 20:24 Відповісти
Просто респект! Впевнений, кожен вклад у нашу Перемогу - важливий. Кожна добра справа отримає не лише нагороду, але й розголос.
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27.05.2023 19:51 Відповісти
Пусть "Буча" станет флагманом флотилии катеров! Спасибо Вам, Пётр Алексеевич.
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27.05.2023 19:53 Відповісти
Чому верховне гівно командуюче не бере в цьому участі? Воно ж так ******** піаритись.
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27.05.2023 19:56 Відповісти
Та його від однієї згадки про президента Порошенка жога пече
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27.05.2023 19:57 Відповісти
Мабуть сцить отримати п'яту повістку від пороха і залужного.
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27.05.2023 20:01 Відповісти
вин же й обсырав все зроблене Порохом
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27.05.2023 20:25 Відповісти
Йому краще личить пазувати біля бітумовозок і асфпльтоукладчиках. На них він витратив не тільки всі бюджетні кошти, які мали йти на розвиток, а і на оборону.
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27.05.2023 20:26 Відповісти
Гетьман Порошенко нужен Украине !
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27.05.2023 20:03 Відповісти
був "нужен", більше ні
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27.05.2023 20:10 Відповісти
Це твоя особиста позиція, а не факт.
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27.05.2023 20:27 Відповісти
То зелень тут заблукала , але вже зникла

Петру Олексійовичу і його команді просто людське ДЯКУЄМО
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28.05.2023 00:24 Відповісти
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28.05.2023 13:12 Відповісти
Я так і не зрозумів хто більше доклав зусиль до фінансування цього катеру, тому дякую сьогодні не буде.
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27.05.2023 20:12 Відповісти
прочитай пост Тараса Чорновола нижче.
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27.05.2023 20:22 Відповісти
Весь кайф адептам ЗЕ-кодла обламав, як же їм тепер волати "Порох тут не до чого", "ета апять пиар"
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27.05.2023 20:53 Відповісти
розумієш, я тільки два підтвердження нижче навів, але по FB їх на порядок більше...
Так вони навіть читати не хочуть...
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27.05.2023 21:00 Відповісти
Цей проєкт Порошенка з самого початку, с 2014 був, але зелені все забракували 2019
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28.05.2023 17:20 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/14522 Тарас Чорновіл 🇺🇦:

Подія чудова. Військово-Морські Сили України поповнилися малим броньованим артилерійським катером проєкту 58155 (шифр Гюрза-М). Сьогодні його урочисто введено до складу ВМС ЗСУ. На процедурі передачі катера були присутні Головнокомандувач ЗСУ Залужний та командувач ВМС Неїжпапа. Влада радісно рапортує про примноження нашої бойової флотилії, напевно вже й Зеленський у своєму зверненні похвалився. Бачив дійсно правильні заяви, що катер дуже знадобиться для звільнення Лівобережжя та контролю за плавнями й островами в пониззі Дніпра. Усе вірно. От лише дехто із ботів уже почав передавати куті меду: "От що Зеленський творить, а ваша Парашенка?.." От тому й не можна змовчати.

Ви ж пригадуєте, що ці самі зелені тролі, медіашлюшки Коломойського та всякі інші підлизувачі кричали в 2020 році? Нагадаю: "Порошенко на війні наживається, катери пробував впихнути армії непридатні й занадто дорогі, Заступник міністра Павловський, бажаючи отримати від тодішнього президента преференції та чергове генеральське звання закупив кораблі для ВМС, керівник підприємства Кузня на Рибальському здійснив акт підкупу й шахрайства..." До речі, ЖОДЕН факт не був доведений. Але Павловський і Шандра та ще дехто з МО відсиділи в сізо, а Порошенка обливали брудом з усіх зелених каналів і тягали до ДБР. Забули?

А при чому тут та історія? Та при тому, що саме за ці катери проєкту "Кентавр-ЛК" (потім з них виділили Гюрза-М) і розкрутили на спільне замовлення з Банкової та з москви фейкове провадження, відоме під назвою "Справа катерів і санітарок (санітарних машин)". Санітарними машинами "Богдан", які "непридатні та неправильні", Зеленський на параді на Хрещатику хвалився, а на двох перших суднах цього проєкту на параді ВМС в Одесі. А в той час їх творців тероризували репресіями. Бо катер "Буча" - третій у саме цій групі, а в двох проєктах разом з артилерійськими катерами, започаткованих Кузнею на Рибальському, їх значно більше, бо Порошенко планував і створював наш "москітний флот".

Так, так, це такий самий катер із тієї ж групи. З усіма показниками, ходовими характеристиками й озброєнням (хіба тут дещо добавили, але це не для розголосу). На катері ******* навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. "Буча" буде також захищати важливі обʼєкти на воді та в прибережній зоні України. Окрім цього бронекатер буде протидіяти ворожим спробам висаджувати десант. Для цього МБАК має 2 бойові модулі "Катран-М" - це 30 мм гармати, гранатомет КБА-117, 2 ПТРК "Барʼєр" та кулемет 7,62 КТ. Пригадуєте, як на замовлення з москви ці бойові модулі оббріхував дехто Мустафа Наєм (який зараз курує нашу оборонку), коли брехав про їхню вартість, називаючи насправді ціну усього оснащеного корабля? Ми ж нічого не забулися. За все доведеться відповісти.

Корабель, попри бойові дії пройшов усі заводські й державні випробування. А тепер увага - для тих, хто тут почав: "А що ваш Порошенко?" Розкладаю на пальцях:

- Катер створений за тим самим проєктом, який обливали брудом Зеленський і його посіпаки.

- Створював катер той самий колектив, що й попередні, ті ж люди приходили до судів вимагати звільнення свого керівника Шандри та генерала Павловського.

- Заклали катер при Порошенкові 8 лютого 2019 року. До обрання Зеленського встигли збудувати корпус. І саме за нього й почалися всі звинувачення, які потім поширилися на вже побудовані катери. Саме цей катер мали здати ще до кінця 2019 року. Але нова влада відмовилася закуповувати ці катери й почала кримінальні переслідування. Тож до середини 2021 року катер зберігався лише у вигляді корпусу з незначними надбудовами. Далі підприємство своїм коштом почало його добудовувати й зрештою в кінці року пішли переговори про його прийняття до складу ВМС. Вторгнення затримало цей процес до сьогоднішнього святкового дня.

- О, ще вишенька вам на тортик: завершення створення катера було прокредитоване Міжнародним Інвестиційним банком Петра Порошенка.
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27.05.2023 20:24 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/14524 Тарас Чорновіл :

Ви, напевно спитаєте: а при чому ж тоді тут Зеленський? А він на три роки зупинив будівництво цього й ще кількох кораблів "москітної флотилії". Зруйнував усі оборонні програми, гноїв у тюрмі патріотів, які озброювали нашу армію і лише зараз милостиво згодився виправити деякі свої помилки.

І це ми ще не знаємо останньої частини цієї історії - ціну. Зараз усе дуже засекречено. Це при Порошенкові кожна "недорогенька" знала, що "це занадто дорого, бо бариги на війні наживаються". А зараз усе засекречено. Але думаю, що колись нас дуже зацікавить різниця між сумою, яка витекла з бюджету і яка дійшла до виробників. Але то буде колись. А зараз вітаю всіх з радісною подією. Шкода, що в 4 рази менше та на 3 роки пізніше, ніж планували...
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27.05.2023 20:26 Відповісти
Тігіпоко вже перепродав Кузню комусь третьому
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27.05.2023 20:40 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/2562 Юрій Бірюков :
До складу нашого флоту введено новенький артилерійський катер "Буча" проєкт "Гюрза-М". У новинах сьогодні про цей катер напевно часто й густо розповідатимуть.
Чи розкажуть про завод-виробник? Чи може розкажуть, що спеціалістів вивозили з окупованих на той час міст? Завод... Може хоч назву скажуть? Так, риторичне питання.
Катер добудований на заводі під час Великої Війни.
Катер спущений на воду на заводі під час Великої Війни.
Так, і випробування пройшов під час Великої Війни.
Чи може розкажуть про банк, який видав кредит на добудування? МО не платило в минулого року, МО не заплатило навіть зараз, вже ПІСЛЯ того, як катер став до складу Збройних Сил України. Звідки були кошти у заводу на завершення будівництва? Банк Петра Порошенка видав кредит, бо ЗСУ потребували цей катер. А розуміючи, що МО не заплатить - доля цього кредиту... Ще один волонтерський внесок, ага. Про це також не розкажуть у новинах.
Чи може у новинах розкажуть про ВАС?
Для мене це особливий катер, адже у березні 2022 року я шукав по всій країні, купував і, використовуючи особливу волонтерську магію, привозив до Києва мастила та технологічні рідини для судна. А ще ми, використовуючи ту саму волонтерську магію, перевезли з Харкова до Києва компоненти бойових модулів. Та ж волонтерська магія допомогла знайти декілька тонн палива у Києві та забезпечити завод пальним для випробувань. І хто оплачував ці мастила чи паливо? Так, це ВИ!

Але про все це не розкажуть. І навряд дадуть заводчанам якісь нагороди.

Але "Буча" у складі ЗСУ, а це головне!
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27.05.2023 20:30 Відповісти
Порошенка підтримую у всьому, але про такі речі не варто розсказувати, фото, подяка, ворог може ракети туди поцілити, мовчки спустили на воду і все.
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27.05.2023 20:37 Відповісти
Спустили на воду, пофоткались, підтвердили, що Головнокомандувач живий-здоровий, катер вийшов у вільні води - і лише тоді виклали в соцмережі.
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27.05.2023 20:42 Відповісти
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27.05.2023 20:45 Відповісти
О, нова ціль для дбр. Бо вже один катер ледь не втопили. Фахівці срані - https://m.censor.net/ua/news/3296485/******************************************************************************************************
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27.05.2023 20:49 Відповісти
На фото--всі сивочолові. Мудрі і талановиті.Але шкода--їх меншість.
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27.05.2023 20:54 Відповісти
Щоб усунути переховані Вами недоліки, достатньо лише одного - приварганити, на носі катера, портрет небритого боневтіка.
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27.05.2023 21:57 Відповісти
А клоун Зе тут при чем? Катер нельзя так просто перестроить, нужно было это делать на фазе постройки.
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28.05.2023 10:39 Відповісти
ти подивись уважніше свою методичку; там і за Богдану, і за Нептун записано "проект крайне неудачный". Цитуй повністю
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27.05.2023 22:05 Відповісти
я порівнював не ракету Нептун з катером Буча, а підходи твої та твоєї методички до ареалу застосування зброї. Бо ти з методичкою насправді хочете порівнювати Бучу з авіаносцем (чи навіть корветом) Шостого флоту, а Нептун - з Storm Shadow. І ви всі разом подлякові боти будете замовчувати потреби (і, головне - можливості!) України у виробництві відповідної зброї.

ЗІ: Корвети та авіаноцсі можливо будувати в Миколаєві; а в Києві - катери для рікової флотилії та для т.зв. москітного флоту України; які також потрібні Україні, як показала практика.
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28.05.2023 15:47 Відповісти
ну, ну, флуди методичкою і далі. Тепер в тебе "недоліки" вже "на этапе постройки"; але ж було (адмінами знесено вже) "проект крайне неудачный". Все ти розумієш, що Україні потрібна різна зброя для кожного ареалу фронту/бою; і що проекти "Кентавр-ЛК" та "Гюрза-М" закривали не всі фронти, а хоча би декілька.
Але ж тобі би лише обісрати підготовку України до війни, яка проходила в 2014/19рр.
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28.05.2023 17:06 Відповісти
А ти "не хочеш зрозуміти" (спеціально в лапках), що в України і тоді в 2019-му, і нині нема власновиготовлених РЛС, а також ******** ЗРК; тому проектували під те, що було в наявності (совкове). Але ж ніхто не казав, що не було корпусу/каркасів під можливі штатівське/німецьке обладнання.
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28.05.2023 21:52 Відповісти
звідки тобі відомо, яке обладнання НИНІ встановлене на Бучі? Що, не припускаєш, що з відкриттям нам доступу до озброєнь НАТО в минулому році (на відміну до 2019-го, і навіть до лютого/березня 2022р.) що не могли ці більш досконаліші РЛС та ЗРК закупити?
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29.05.2023 16:08 Відповісти
То добре але 3-4 року на побудову 1 катера якось забагато. Є місьця де в один рік спускають на воду по 2 круїзних лайнера на 15 палуб кожний.
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27.05.2023 22:23 Відповісти
А нічого , що в Украіні війна іде з 20014 року ?
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28.05.2023 00:27 Відповісти
Порох допомагає ЗСУ зброєю, обладнанням, фінансами, а ці що в цей час простату перевіряють і дуже заклопотані ?

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27.05.2023 23:50 Відповісти
Дякую всім хто наближає нашу Перемогу
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28.05.2023 07:49 Відповісти
 
 