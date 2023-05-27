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Генштаб показав, як у Британії українські новобранці навчаються вести оборонний бій. ФОТОрепортаж

У Великій Британії українські новобранці проходять вогневу підготовку, зокрема здобувають навички ведення вогню зі стрілецької зброї у складі відділення в оборонному бою.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці-інструктори Сухопутних військ ЗС Великої Британії продовжують заняття з військовослужбовцями Збройних Сил України в рамках багатонаціональної навчальної операції "ІНТЕРФЛЕКС" з базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії з вогневої підготовки, зокрема - з ведення вогню відділенням зі стрілецької зброї в оборонному бою.

Ця підготовка дає змогу оволодіти необхідними тактичними вміннями, підвищує безпеку та професіоналізм дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли вправно використовувати отримані необхідні тактичні знання для захисту України.

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Під експертним керівництвом інструкторів Збройних Сил Велика Британія, новобранці Збройних Сил України стають підготовленішими до бойових умов.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії продовжуює підтримувати народ України та невпинно співпрацює з нашими міжнародними партнерами, щоб надавати постійну підтримку Україні у відповідь на тривале порушення росією міжнародного права.

Це безцінно, оскільки народ України продовжує боротися за своє право жити в суверенній, незалежній і демократичній державі", - йдеться у повідомленні.

Генштаб показав, як у Британії українські новобранці навчаються вести оборонний бій 01
Генштаб показав, як у Британії українські новобранці навчаються вести оборонний бій 02
Генштаб показав, як у Британії українські новобранці навчаються вести оборонний бій 03
Генштаб показав, як у Британії українські новобранці навчаються вести оборонний бій 04
Генштаб показав, як у Британії українські новобранці навчаються вести оборонний бій 05
Генштаб показав, як у Британії українські новобранці навчаються вести оборонний бій 06
Генштаб показав, як у Британії українські новобранці навчаються вести оборонний бій 07
Генштаб показав, як у Британії українські новобранці навчаються вести оборонний бій 08
Генштаб показав, як у Британії українські новобранці навчаються вести оборонний бій 09

Автор: 

Велика Британія (5581) військові навчання (2775) підготовка (185)


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Топ коментарі
+4
"Стрільба з окопа "з коліна" Найбільш поширений бойовий прийом при оборонних боях (в тому числі й у населених пунктах) Чи ти пропонуєш копать справжні окопи? А такі "тренувальні укріплення" можна в будь-який час прибрать і використать територію для інших видів тренувань
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27.05.2023 20:00
+3
Саня, ты не стрелял не только с колена, но и вообще с автомата !
В твоем воображении отдача должна быть, как в вестерне - тело отлетает на два метра....
Но по законам физики и стреляющий должен отлететь так же....
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27.05.2023 19:59
+3
Мене інше більше зацікавило : що це за прийом стрільби - укладення цівки на кулак? За правилами цівку треба рукою знизу охоплювать - бо ствол, при стрільбі чергами, кидатиме Та й приклад в плече високувато вжимає
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27.05.2023 20:04
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и ни гавари, **********. от этой подготовки "только вред. доколе?? запад нас сливает!!"
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27.05.2023 19:59 Відповісти
"Стрільба з окопа "з коліна" Найбільш поширений бойовий прийом при оборонних боях (в тому числі й у населених пунктах) Чи ти пропонуєш копать справжні окопи? А такі "тренувальні укріплення" можна в будь-який час прибрать і використать територію для інших видів тренувань
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27.05.2023 20:00 Відповісти
На мішені моджахед ...ну я так і думав але правильніше булоб цапа у вушанці там намалювати
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27.05.2023 19:42 Відповісти
А може Онксандру розпочати підготовку,навіщо хлопцям так далеко їхати?
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27.05.2023 19:49 Відповісти
Саня, ты не стрелял не только с колена, но и вообще с автомата !
В твоем воображении отдача должна быть, как в вестерне - тело отлетает на два метра....
Но по законам физики и стреляющий должен отлететь так же....
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27.05.2023 19:59 Відповісти
Мене інше більше зацікавило : що це за прийом стрільби - укладення цівки на кулак? За правилами цівку треба рукою знизу охоплювать - бо ствол, при стрільбі чергами, кидатиме Та й приклад в плече високувато вжимає
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27.05.2023 20:04 Відповісти
да конечно, от калаша совсем нет отдачи... и его не ведет влево от вылетающих гильз.
у правого бойца нет упора нормального, его будет вести влево-назад, точной стрельбы не будет...
хотя, какое учение, такая и точность стрельбы.

и правильно заметили снизу. цевье нужно держать рукой при стрельбе по тем же причинам. хотя если просто пугать ворон, то и так можно...
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01.06.2023 21:51 Відповісти
Дякую військовослужбовцям ЗСУ і дякую британським інструкторам!
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27.05.2023 19:58 Відповісти
Дуже й дуже гарно. Проте я не про це. Я про МО України. Про Резнікова. Чим він відрізняється від Шайгу ? Тим, що він піариться на танках партнерів ? А не хоче він, БЛАЗЕНЬ, піаритись у шпиталі на забрудненому ліжку ? Чи у місцях "відпочинку на нулі" ? Там його місце. Головне. І він повинен вибачатись перед партнерами, бо спішить у черговий шпиталь або десь на базу військових. Гідна людина ЗРОБИЛА Б САМЕ ТАК. А не тижнями займати місце в готелі європейської країни за кошт держави. Про каву чи бургери не буду писати. Вибачте, дивлюсь Яніну і серце щемить від слів її гості - дружини Да Вінчі. Резнікова запросіть до Яніни ! Трясця. Як того кол. міністра культури Ткаченко.
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27.05.2023 20:49 Відповісти
 
 