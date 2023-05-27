Росіяни обстріляли село на Чернігівщині, пошкоджені житлові будинки й ЛЕП, - Офіс ГПУ. ФОТО
Російська армія обстріляла село Залізний Міст Новгород-Сіверського району Чернігівської області, пошкодивши житлові будинки та лінію електропередач і лишивши без електрики понад тисячу споживачів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс генерального прокурора повідомив у Телеграмі.
За фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) відкрите кримінальне провадження, досудове розслідування розпочате.
За даними слідства, 27 травня близько 12:30 російські загарбники вдарили по Залізному Мосту зі ствольної артилерії, унаслідок чого пошкоджень зазнали п'ять житлових будинків та лінія електропередач.
Через ворожий обстріл без світла залишилися понад тисяча абонентів у семи населених пунктах Новгород-Сіверського району.
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