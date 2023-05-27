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Росіяни обстріляли село на Чернігівщині, пошкоджені житлові будинки й ЛЕП, - Офіс ГПУ. ФОТО

Російська армія обстріляла село Залізний Міст Новгород-Сіверського району Чернігівської області, пошкодивши житлові будинки та лінію електропередач і лишивши без електрики понад тисячу споживачів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Офіс генерального прокурора повідомив у Телеграмі.

За фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) відкрите кримінальне провадження, досудове розслідування розпочате.

За даними слідства, 27 травня близько 12:30 російські загарбники вдарили по Залізному Мосту зі ствольної артилерії, унаслідок чого пошкоджень зазнали п'ять житлових будинків та лінія електропередач.

Через ворожий обстріл без світла залишилися понад тисяча абонентів у семи населених пунктах Новгород-Сіверського району.

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Росіяни обстріляли село на Чернігівщині, пошкоджені житлові будинки й ЛЕП, - Офіс ГПУ 01

Автор: 

обстріл (28472) Чернігівщина (1584)


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27.05.2023 19:38 Відповісти
,, Кропива ти моя , кропива ", мабуть
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27.05.2023 19:43 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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27.05.2023 21:24 Відповісти
 
 